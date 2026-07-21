Avertisment privind piața muncii din România. BNS cere măsuri urgente pentru persoanele cu dizabilități

Blocul Național Sindical (BNS) solicită autorităților române să accelereze reformele privind integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități, în contextul noii direcții asumate de Comisia Europeană prin consolidarea Strategiei privind drepturile persoanelor cu dizabilități până în 2030. Reprezentanții organizației avertizează că România continuă să se confrunte cu probleme majore în ceea ce privește accesul acestor persoane la educație, locuri de muncă și servicii de sprijin, iar lipsa unor măsuri eficiente contribuie la menținerea unui risc ridicat de sărăcie și excluziune socială.

Blocul Național Sindical salută consolidarea Strategiei europene privind drepturile persoanelor cu dizabilități până în anul 2030 și consideră că documentul reprezintă un semnal clar pentru statele membre privind necesitatea adoptării unor politici publice eficiente.

Potrivit organizației sindicale, noua strategie transmite că simpla asumare a unor obiective nu mai este suficientă, iar autoritățile trebuie să creeze mecanisme prin care persoanele cu dizabilități să beneficieze de acces real la educație, ocupare și participare deplină în societate.

În opinia BNS, pentru România documentul european reprezintă și un avertisment privind limitele politicilor aplicate până în prezent, care au contribuit la menținerea unui număr ridicat de persoane în afara pieței muncii și într-o situație de vulnerabilitate socială.

Reprezentanții BNS atrag atenția asupra datelor prezentate de Comisia Europeană, potrivit cărora persoanele cu dizabilități continuă să întâmpine dificultăți majore în accesarea unui loc de muncă.

Conform statisticilor europene, doar 56,4% dintre persoanele cu dizabilități din Uniunea Europeană sunt active pe piața muncii, în timp ce diferența față de rata de ocupare a persoanelor fără dizabilități continuă să se adâncească.

Totodată, aproape trei din zece persoane cu dizabilități sunt expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială.

Potrivit BNS, în România aceste dificultăți sunt accentuate de infrastructura insuficient adaptată, de lipsa serviciilor specializate pentru integrarea profesională, de accesul limitat la educație adaptată și de existența unor mecanisme de protecție socială care, în anumite cazuri, descurajează angajarea.

Blocul Național Sindical consideră că accesul persoanelor cu dizabilități pe piața muncii trebuie tratat ca o prioritate în politicile publice.

„Nu putem vorbi despre o piață a muncii modernă și competitivă în timp ce mii de oameni pregătiți și capabili sunt excluși din cauza unor bariere administrative, infrastructurale sau a prejudecăților.”

În acest context, organizația sindicală solicită autorităților să adopte măsuri concrete pentru creșterea gradului de ocupare.

Printre propunerile formulate de BNS se numără:

reformarea sistemului de stimulente pentru angajarea persoanelor cu dizabilități;

investiții în accesibilizarea locurilor de muncă și a infrastructurii publice;

dezvoltarea serviciilor de sprijin pentru integrarea profesională;

utilizarea eficientă a fondurilor europene pentru creșterea ocupării;

eliminarea situațiilor în care angajarea conduce la pierderea unor beneficii sociale esențiale.

Blocul Național Sindical apreciază faptul că Strategia Comisiei Europene acordă un rol mai important partenerilor sociali în elaborarea și implementarea măsurilor privind ocuparea persoanelor cu dizabilități.

În acest context, organizația solicită Executivului ca reformele din domeniul ocupării, protecției sociale și accesibilității să fie elaborate împreună cu sindicatele și organizațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități.

„Solicităm Guvernului României ca toate reformele privind ocuparea, protecția socială și accesibilitatea să fie elaborate prin dialog social real, împreună cu sindicatele și organizațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități.”

De asemenea, BNS propune introducerea în contractele colective de muncă a unor prevederi referitoare la:

amenajările rezonabile la locul de muncă;

protecția lucrătorilor care dobândesc o dizabilitate pe parcursul activității;

combaterea discriminării;

garantarea accesului egal la formare profesională și promovare.

Reprezentanții BNS subliniază că noua strategie europeană introduce mecanisme de monitorizare mai stricte și oferă posibilitatea stabilirii unor obiective naționale privind ocuparea persoanelor cu dizabilități.

În opinia organizației, România ar trebui să își asume aceste obiective printr-un plan național care să includă indicatori măsurabili, resurse financiare dedicate și responsabilități clare pentru instituțiile implicate.

Totodată, BNS consideră că integrarea persoanelor cu dizabilități nu trebuie privită doar din perspectiva respectării drepturilor fundamentale, ci și ca o oportunitate de dezvoltare economică, în contextul deficitului de forță de muncă cu care se confruntă numeroase sectoare.

Organizația anunță că va participa în continuare la consultările privind implementarea Strategiei europene și va susține adoptarea unor măsuri legislative care să garanteze dreptul persoanelor cu dizabilități la muncă decentă, accesibilitate și participare egală pe piața muncii.