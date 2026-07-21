Piața muncii din România, tot mai aglomerată. Numărul de locuri de muncă disponibile a scăzut considerabil față de anul trecut

Piața muncii a înregistrat peste 6,7 milioane de aplicări în primele șase luni ale anului, în condițiile în care numărul de locuri de muncă disponibile a scăzut față de aceeași perioadă din 2025. Tot mai mulți români încearcă să își schimbe locul de muncă sau să se angajeze pentru prima dată ori după o perioadă de pauză.

În prima jumătate a anului au fost publicate aproximativ 110.000 de locuri de muncă noi, în timp ce numărul total al aplicărilor a depășit 6,7 milioane. Datele arată un interes ridicat al candidaților pentru schimbarea locului de muncă sau pentru intrarea pe piața muncii.

Potrivit datelor prezentate de platforma eJobs, numărul joburilor noi este cu 15% mai mic decât în perioada ianuarie-iunie 2025. În schimb, aplicările au ajuns la cel mai ridicat nivel din 2021, anul pandemiei, când piața muncii a fost puternic influențată de dorința românilor de a-și găsi un loc de muncă.

Comparativ cu primul semestru din 2025, numărul aplicărilor a crescut cu 27%. Evoluția este explicată și prin mobilizarea unor categorii de candidați care până acum erau mai puțin active pe piața muncii, respectiv persoanele cu vârsta de peste 45 de ani și tinerii cu vârste între 16 și 18 ani.

„Dacă în ceea ce privește joburile vedem o scădere de 15% comparativ cu primul semestru al anului trecut, în cazul aplicărilor vorbim despre un nivel care nu a mai fost atins din 2021, anul pandemiei, când piața muncii a fost luată cu asalt de candidații care își doreau să se angajeze. Comparația cu perioada ianuarie – iunie 2025 ne arată o evoluție de 27% aferentă acestui an și o activare în forță a unor categorii de candidați care erau destul de greu de mobilizat pe piața muncii, respectiv cei din segmentul de vârstă 45+ și cei foarte tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani”, a explicat Bogdan Badea, CEO eJobs, conform Profit.

Candidații de peste 45 de ani au înregistrat aproximativ 810.000 de aplicări în primele șase luni ale anului, în timp ce tinerii sub 18 ani s-au apropiat de pragul de 65.000 de aplicări. Față de aceeași perioadă a anului trecut, aplicările au crescut cu 31% în rândul persoanelor de peste 45 de ani și cu 22% în cazul celor mai tineri de 18 ani.

Potrivit CEO-ului eJobs, Bogdan Badea, aceste evoluții reflectă faptul că, într-un context economic marcat de fluctuații și de diminuarea sentimentului de stabilitate, oamenii acordă o importanță tot mai mare siguranței financiare, asociată în cele mai multe cazuri cu stabilitatea locului de muncă.

„Ce ne spun aceste date este faptul că, într-un context economic cu fluctuații frecvente, în care a dispărut sentimentul de stabilitate, oamenii acordă o atenție sporită nevoii de a avea o siguranță financiară, iar în cele mai multe cazuri aceasta echivalează cu siguranța locului de muncă. Vedem, așadar, candidați de peste 45 de ani care se uită după opțiuni mai bune, mai bine plătite sau, pur și simplu, mai stabile, dar și candidați foarte tineri, mulți dintre ei care nu au mai lucrat niciodată, care vor să își ia un job cât mai devreme, să capete experiență înainte de a termina școala și să dobândească un anumit nivel de independență financiară. Pentru aceștia, perioada pe care o traversăm s-a transformat într-un catalizator care îi duce într-o zonă de maturizare și responsabilizare specifică generațiilor mai mari, ca vârstă”, a mai spus Bogdan Badea.

În aceste condiții, persoanele de peste 45 de ani caută locuri de muncă mai bine plătite sau mai stabile, iar mulți dintre tinerii aflați încă la școală încearcă să se angajeze cât mai devreme pentru a acumula experiență și pentru a obține independență financiară. Situația economică actuală contribuie astfel la o maturizare și responsabilizare mai rapidă a celor foarte tineri.

Cea mai activă categorie de candidați rămâne însă cea cu vârste între 25 și 35 de ani, urmată de segmentul 18-24 de ani. Diferența dintre cele două categorii începe din nou să crească, după mai mulți ani în care tinerii aflați la începutul carierei se apropiaseră semnificativ de primul loc în clasamentul aplicărilor.

„Asta nu înseamnă că ei aplică mai puțin, ci că au crescut mult mai mult eforturile celor din zona 25-35 de ani în direcția căutării unui loc de muncă. Practic, a fost o explozie de aplicări, care i-a separat semnificativ de toate celelalte segmente de vârstă”, a subliniat Bogdan Badea.

Reprezentanții eJobs arată că această evoluție nu înseamnă că persoanele între 18 și 24 de ani aplică mai puțin, ci că segmentul 25-35 de ani și-a intensificat considerabil căutările, înregistrând o adevărată explozie a numărului de aplicări.

Retailul a fost domeniul care a atras cele mai multe candidaturi în prima jumătate a anului, cu aproape 2,2 milioane de aplicări. Pe următoarele poziții s-au situat serviciile, sectorul financiar-bancar, call-center/BPO, industria alimentară, turismul și IT/telecom, fiecare dintre aceste domenii înregistrând însă mai puțin de un milion de aplicări.

În ceea ce privește oferta de locuri de muncă, aceasta a fost mai redusă cu 15% comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2025. Totuși, luna iunie a adus o ușoară revenire față de lunile aprilie și mai.

Retailul a fost și sectorul care a publicat cele mai multe locuri de muncă de la începutul anului, aproximativ 24.000. Alte domenii care au avut un număr ridicat de posturi disponibile au fost serviciile, industria alimentară, producția, call-center/BPO, transportul și logistica, construcțiile și turismul.

Se menține și tendința observată anul trecut, aceea de recrutare în principal a candidaților entry-level, pentru posturi care solicită cel mult doi ani de experiență.

În același timp, analiza profilului candidaților arată că specialiștii, angajații cu peste cinci ani de experiență și managerii au înregistrat cele mai puține aplicări. Potrivit lui Bogdan Badea, această categorie este cea mai stabilă pe piața muncii, iar în perioadele cu incertitudine economică această stabilitate se accentuează. Ca urmare, fluctuația de personal este redusă, iar angajatorii au nevoie de mai puține recrutări pentru aceste niveluri de experiență, ceea ce explică și numărul mai mic de posturi disponibile pentru specialiști și manageri.