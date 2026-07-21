Avertismentul mediului de afaceri: România riscă să piardă încrederea investitorilor

Camera de Comerț Americană în România (AmCham România) avertizează că țara se află într-un moment decisiv pentru credibilitatea sa economică, în contextul apropierii termenelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), al evaluărilor agențiilor de rating și al procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Reprezentanții mediului de afaceri susțin că investitorii și partenerii economici urmăresc rezultatele concrete, nu promisiunile, și solicită accelerarea reformelor asumate.

Într-un comunicat de presă transmis marți, AmCham România atrage atenția că perioada următoare este una esențială pentru stabilitatea economică și pentru menținerea încrederii investitorilor în economia românească.

Reprezentanții organizației arată că se apropie termenul-limită pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, de care depinde accesarea ultimei tranșe de finanțare europeană, considerată importantă pentru echilibrul fiscal-bugetar al țării.

Totodată, agențiile internaționale de rating continuă să analizeze situația economică a României, iar procesul de aderare la OECD a intrat în etapa finală. În acest context, predictibilitatea și capacitatea autorităților de a implementa reformele asumate devin factori esențiali pentru păstrarea încrederii investitorilor.

AmCham subliniază că firmele și populația au suportat deja costurile măsurilor de consolidare fiscală și așteaptă ca acestea să fie urmate de reformele promise și de finalizarea investițiilor asumate de stat.

Organizația avertizează că neîndeplinirea angajamentelor asumate poate afecta credibilitatea României atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, cu efecte asupra economiei și atractivității pentru investiții.

Reprezentanții mediului de afaceri consideră că este nevoie de colaborare între toate forțele politice pentru utilizarea integrală a fondurilor europene disponibile prin PNRR, menținerea ratingului de țară și consolidarea avantajelor competitive ale României în atragerea investițiilor.

„Este nevoie de mobilizare transpartinică pentru ca România să rămână pe o traiectorie economică sustenabilă, prin utilizarea la maximum a finanțării nerambursabile din PNRR, prin menținerea ratingului de țară și prin consolidarea avantajelor pentru atragerea investițiilor. Este nevoie ca interesul pentru binele comun și pentru binele României să conducă agenda întregului spectru politic, decizional și administrativ, pentru implementarea reformelor și finalizarea proiectelor asumate.”

Potrivit AmCham România, incertitudinile din plan intern și lipsa unei direcții clare în ceea ce privește reformele economice afectează deja climatul investițional.

Organizația arată că investitorii sunt din ce în ce mai rezervați în lansarea unor noi proiecte, în timp ce companiile existente depun eforturi tot mai mari pentru a-și menține activitatea și locurile de muncă.

„Pe fondul incertitudinii interne prelungite și al direcției neclare, investitorii sunt tot mai prudenți în a lansa proiecte noi, iar eforturile companiilor de a menține operațiunile și locurile de muncă devin tot mai mari.

Comunitatea noastră de afaceri cere cu toată fermitatea ca finalizarea PNRR la timp, continuarea reformelor, corectarea deficitelor gemene și dezvoltarea strategică economică să primeze în exercitarea responsabilă a oricărui mandat politic și guvernamental, în interesul legitim al întregii societăți.”

Camera de Comerț Americană în România este una dintre cele mai mari organizații de afaceri din țară și reunește peste 600 de companii americane, internaționale și românești, cu investiții cumulate de peste 30 de miliarde de dolari.

Potrivit organizației, companiile membre asigură peste 250.000 de locuri de muncă și generează o cifră de afaceri cumulată de peste 65 de miliarde de euro, fiind active în 32 de sectoare economice, de la energie și servicii financiare până la sănătate, economie digitală, fiscalitate și fonduri europene.