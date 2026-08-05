Peste 900 de primării riscă să rămână fără bani de la buget. Oana Gheorghiu: Trebuie să fie înrolate în platforma Ghiseul.ro
SURSĂ FOTO: Inquam - Oana Gheorghiu
Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a transmis că toate primăriile din România trebuie să fie înrolate în platforma Ghiseul.ro până la 25 august. În prezent, 919 administrații locale nu au îndeplinit această obligație, iar legea prevede sancțiuni care pot afecta finanțarea acestora.
919 primării nu sunt încă înrolate în Ghiseul.ro, deși termenul expiră pe 25 august
Potrivit vicepremierului interimar, peste un sfert dintre primăriile din România nu sunt încă înscrise în platforma Ghiseul.ro, deși înrolarea este obligatorie prin lege.
Din cele 3.187 de primării existente la nivel național, 919 nu au finalizat încă procedura, iar autoritățile locale mai au la dispoziție 20 de zile pentru a respecta termenul-limită.
„Până la data de 25 august, toate primăriile trebuie să fie înrolate în platforma Ghiseul.ro. Până în prezent, peste un sfert din primăriile din România nu au îndeplinit această obligație legală, respectiv 919 din 3.187”, a transmis Oana Gheorghiu.
Peste 2,5 milioane de români nu pot folosi serviciile digitale ale primăriilor
Vicepremierul susține că lipsa înrolării în platformă afectează direct accesul cetățenilor la serviciile publice digitale.
Potrivit acesteia, peste 2,5 milioane de români sunt nevoiți în continuare să se deplaseze la sediile primăriilor pentru diverse operațiuni, în loc să le poată realiza online.
„Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie. Înrolarea tuturor primăriilor în platforma Ghiseul.ro este esențială, pentru ca fiecare cetățean, indiferent unde locuiește, în țară sau în străinătate, să poată beneficia de servicii publice rapid, simplu și fără drumuri inutile la primărie”, a precizat vicepremierul.
Primarii au fost avertizați că riscă suspendarea unor finanțări de la bugetul de stat
Oana Gheorghiu a anunțat că a transmis o notificare celor 919 primari ale căror administrații nu sunt încă înrolate în Ghiseul.ro, reamintindu-le că termenul legal expiră în această lună.
Vicepremierul a atras atenția că nerespectarea obligației poate avea consecințe financiare importante pentru autoritățile locale.
„Le-am transmis astăzi un mesaj de reamintire celor 919 primari în cauză, prin care le-am amintit faptul că mai au la dispoziție 20 de zile pentru ca instituția pe care o conduc să se înroleze în sistem. În cazul nerespectării termenului, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, destinate echilibrării bugetelor locale, cu câteva excepții”, a transmis aceasta.
Vicepremierul spune că digitalizarea administrației trebuie însoțită de reforma administrativă
În mesajul publicat, Oana Gheorghiu a afirmat că digitalizarea contribuie la creșterea eficienței și transparenței în administrația publică.
Totodată, vicepremierul consideră că România are nevoie de o reformă administrativă și de reducerea numărului de primării.
„Digitalizarea aduce eficiență, transparență și încredere în instituțiile publice. România are nevoie urgentă de reforma administrativă și reducerea numărului de primării”, a mai transmis vicepremierul interimar Oana Gheorghiu.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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