Peste 900 de primării riscă să rămână fără bani de la buget. Oana Gheorghiu: Trebuie să fie înrolate în platforma Ghiseul.ro

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a transmis că toate primăriile din România trebuie să fie înrolate în platforma Ghiseul.ro până la 25 august. În prezent, 919 administrații locale nu au îndeplinit această obligație, iar legea prevede sancțiuni care pot afecta finanțarea acestora.

Potrivit vicepremierului interimar, peste un sfert dintre primăriile din România nu sunt încă înscrise în platforma Ghiseul.ro, deși înrolarea este obligatorie prin lege.

Din cele 3.187 de primării existente la nivel național, 919 nu au finalizat încă procedura, iar autoritățile locale mai au la dispoziție 20 de zile pentru a respecta termenul-limită.

„Până la data de 25 august, toate primăriile trebuie să fie înrolate în platforma Ghiseul.ro. Până în prezent, peste un sfert din primăriile din România nu au îndeplinit această obligație legală, respectiv 919 din 3.187”, a transmis Oana Gheorghiu.

Vicepremierul susține că lipsa înrolării în platformă afectează direct accesul cetățenilor la serviciile publice digitale.

Potrivit acesteia, peste 2,5 milioane de români sunt nevoiți în continuare să se deplaseze la sediile primăriilor pentru diverse operațiuni, în loc să le poată realiza online.

„Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie. Înrolarea tuturor primăriilor în platforma Ghiseul.ro este esențială, pentru ca fiecare cetățean, indiferent unde locuiește, în țară sau în străinătate, să poată beneficia de servicii publice rapid, simplu și fără drumuri inutile la primărie”, a precizat vicepremierul.

Oana Gheorghiu a anunțat că a transmis o notificare celor 919 primari ale căror administrații nu sunt încă înrolate în Ghiseul.ro, reamintindu-le că termenul legal expiră în această lună.

Vicepremierul a atras atenția că nerespectarea obligației poate avea consecințe financiare importante pentru autoritățile locale.

„Le-am transmis astăzi un mesaj de reamintire celor 919 primari în cauză, prin care le-am amintit faptul că mai au la dispoziție 20 de zile pentru ca instituția pe care o conduc să se înroleze în sistem. În cazul nerespectării termenului, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, destinate echilibrării bugetelor locale, cu câteva excepții”, a transmis aceasta.

În mesajul publicat, Oana Gheorghiu a afirmat că digitalizarea contribuie la creșterea eficienței și transparenței în administrația publică.

Totodată, vicepremierul consideră că România are nevoie de o reformă administrativă și de reducerea numărului de primării.