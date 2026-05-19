Scandalul politic și instituțional în care este implicată Oana Gheorghiu a generat reacții dure în coaliția de guvernare, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat public existența unor tentative de „fabricare de probe” și de exercitare a unor presiuni incompatibile cu un stat democratic.

„Asta e o treabă care are o singură definiție la ceea ce face doamna, a făcut sau a spus doamna Gheorghiu are poate un singur cuvânt: bolșevism. Așa se numește”, a declarat Grindeanu, luni, la RomâniaTV.

Liderul social-democrat a comparat situația actuală cu metodele folosite în perioada sovietică și a invocat inclusiv practicile represive din anii ’50.

În același context, acesta a făcut referire și la Lavrenti Beria, fostul șef al NKVD, citând celebra formulare atribuită acestuia.

„Nu există oameni nevinovați, există doar oameni neverificați suficient”, a afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a mai declarat că în ultimele săptămâni a observat reapariția unui model de campanie online asemănător celui din finalul anului 2024, perioadă în care, potrivit acestuia, existase o mobilizare intensă în jurul lui Călin Georgescu.

„Pare că se repetă un soi de scenariu pe care l-am trăit cu toții undeva la sfârșitul anului 2024, când am avut același tip de campanie online”, a afirmat liderul social-democrat.

Controversele care o vizează pe Oana Gheorghiu s-au amplificat după apariția unor acuzații formulate de fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, privind presupuse demersuri pentru înlocuirea „Platformei Naționale de Interoperabilitate – PNI”.

Potrivit informațiilor prezentate de Gândul, miza ar fi implementarea în România a sistemului M-Connect din Republica Moldova, fără organizarea unei licitații publice, deși proiectul PNI avea deja aprobările necesare prin Hotărâre de Guvern semnată în perioada mandatului fostului ministru al Economiei, Radu Miruță.

Documentele intrate în posesia publicației arată că doi apropiați ai Oanei Gheorghiu, secretarul de stat Mădălina Marcu și consilierul de stat Aurel-Cătălin Giulescu, actualul șef al ADR, au efectuat la începutul lunii aprilie o vizită la Chișinău.

Demersul ar fi fost realizat fără notificarea Autorității pentru Digitalizarea României și fără participarea reprezentanților instituției responsabile cu digitalizarea statului român.

Potrivit Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, deplasarea ar fi avut ca obiect promovarea unui mecanism de tip memorandum pentru implementarea platformei M-Connect în România.

În paralel, noul președinte al ADR, Cătălin Giulescu, numit în funcție după demiterea lui Dragoș Vlad, a decis pe 15 mai anularea procedurii de achiziție pentru „Platforma Națională de Interoperabilitate – PNI”.

Platforma IT era destinată schimbului automat de date între instituțiile publice și trebuia să reducă numărul drumurilor la ghișeu pentru cetățeni. Motivul oficial invocat pentru anularea procedurii a fost că lansarea achiziției s-ar fi făcut „prematur, fără îndeplinirea condițiilor legale”.

Fostul director al ADR, Dragoș Vlad, a susținut că proiectul românesc de interoperabilitate digitală era deja compatibil cu cerințele europene și fusese construit în acord cu regulamentele PNRR și normele privind protecția datelor.

Acesta a explicat că relația dintre România și Republica Moldova pe zona digitalizării exista încă din perioada 2020-2021 și că între cele două state fusese semnat un memorandum pentru crearea unui spațiu digital comun.

„Premier Ciucă, ministru la digitalizare era domnul Marcel Boloș. S-a semnat memorandumul, discuțiile pregătitoare încep în perioada 2020-2021. Se creează un spațiu comun digital între România și Republica Moldova, foarte bine făcut. ADR a fost desemnată din partea statului român, iar din partea Republicii Moldova Agenția Electronică Guvernamentală”, a declarat Dragoș Vlad.

Fostul șef al ADR a susținut însă că platforma M-Connect din Republica Moldova nu respectă normele europene stricte aplicabile României în materie de protecție a datelor și interoperabilitate.

„Dar ei nu sunt sub incidența regulamentelor europene sau GPDR, prevederi care nu neapărat că sunt restrictive, ci sunt foarte stricte la baza de date între diverse sisteme ale diverselor entități”, a explicat Dragoș Vlad.

Acesta a arătat că avantajul Republicii Moldova ar consta în sprijinul tehnologic primit prin consultanți estonieni și finanțare prin Banca Mondială.

„Republica Moldova beneficiază de o consultanță prin Banca Mondială, fac un salt tehnologic în domeniul digitalizării. Sunt consultanți estonieni. Din punctul ăsta de vedere, fac servicii publice digitale mult mai aprofundat decât o facem noi”, a afirmat fostul director al ADR.

În centrul controverselor se află și presupuse demersuri de lobby realizate de Oana Gheorghiu în relația cu grupul german Schwarz Group și compania Mastercard.

Dragoș Vlad a acuzat-o public pe Oana Gheorghiu că ar fi transmis emailuri oficiale către ADR și STS pentru a testa interesul instituțiilor statului față de produsele grupului german Schwarz, compania care deține rețelele Kaufland și Lidl.

Totodată, documentele oficiale arată că vicepremierul a avut pe 20 ianuarie 2026 o întâlnire înregistrată în Registrul Unic al Transparenței Intereselor cu reprezentanți ai Mastercard.

Ulterior, pe 4 mai, cu doar o zi înainte de demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, Executivul a adoptat un memorandum privind colaborarea cu Mastercard pentru dezvoltarea ecosistemului național aferent portofelului european de identitate digitală.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, aflat în grevă japoneză, solicită în prezent explicații publice din partea Oanei Gheorghiu și a ministrului Economiei, Irinel Darău, privind vizita oficialilor români la Chișinău și posibilitatea implementării platformei M-Connect în România prin ocolirea procedurilor prevăzute de lege.