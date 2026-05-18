În cadrul emisiunii „Punctul culminant”, moderată de Victor Ciutacu la România TV, Grindeanu a afirmat că PSD nu va susține nici un executiv minoritar format de PNL și USR și a criticat dur modul în care Ilie Bolojan a gestionat economia în ultimele luni.

PSD exclude varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu a declarat că prima rundă de consultări de la Palatul Cotroceni a avut ca scop identificarea unei majorități parlamentare pro-occidentale.

Potrivit liderului PSD, social-democrații au transmis clar că nu susțin continuarea actualei formule politice în jurul lui Ilie Bolojan.

„Am privit această primă întâlnire cu președintele ca pe o discuție în care a vrut să afle ce partide pro-occidentale pot forma o majoritate. Un guvern fără Bolojan. Nu există o chestiune personală cu dânsul, ci felul în care a guvernat în ultimele 11 luni ne-a dus la acel vot covârșitor în PSD, de 98%. Nu susținem un guvern minoritar PNL-USR”, a declarat Sorin Grindeanu, în exclusivitate pentru România TV.

Declarația liderului social-democrat confirmă ruptura profundă dintre PSD și actualul premier, în contextul crizei politice declanșate după retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Bolojan și adoptarea moțiunii de cenzură.

Liderul PSD a precizat că partidul său preferă varianta unui premier politic, însă a comentat și scenariul tot mai discutat în ultimele zile privind numirea unui premier tehnocrat.

Grindeanu a afirmat că eventualul premier tehnocrat trebuie să fie conectat la realitățile din România și să aibă susținere politică.

„Aș prefera un premier politic. Nicușor Dan doar a ascultat ceea ce am spus. Dacă se ajunge la o variantă cu premier tehnocrat, am spus și profilul: un premier care să fie ancorat în realitățile din România și care să cunoască bine scena politică din România, altfel își pierde toată susținerea. Un premier care să aibă o capacitate mare de dialog și, dacă se poate, să știe un pic de economie. Evident că este de dorit ca miniștrii să fie politici. Dacă ai un ministru care nu are o susținere politică în spate, este foarte greu”, a declarat Sorin Grindeanu.

În ultimele zile, în spațiul public a fost vehiculată inclusiv varianta desemnării unui premier tehnocrat, unul dintre numele discutate fiind cel al economistei Delia Velculescu.

În intervenția de la România TV, liderul PSD a lansat noi critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a ignorat măsurile economice propuse de social-democrați.

Grindeanu a susținut că PSD a realizat încă din urmă cu mai multe luni că direcția economică a Guvernului este greșită și că propunerile privind relansarea economică nu au fost luate în calcul.

„Regret că nu am făcut această schimbare de direcție mai repede. Noi am realizat că direcția economică este greșită și am prezentat măsuri de relansare economică care nu au fost luate în seamă de către Ilie Bolojan, aprobate, parte din ele, cu forță, în februarie. Și am ajuns, săptămâna trecută, să ne spună INS-ul că avem o inflație din două cifre, aproape 11%, că avem scădere de PIB, că aproape toți indicatorii macro-economici sunt în cap”, a afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a declarat că regretă faptul că PSD nu a forțat mai devreme schimbarea direcției economice și a spus că și-a cerut deja scuze public pentru deteriorarea nivelului de trai.

Liderul social-democrat consideră că Executivul condus de Ilie Bolojan a gestionat greșit economia și a contribuit la deteriorarea principalilor indicatori economici.

„Regret că nu am făcut această schimbare de direcție mai repede și pt asta eu mi-am cerut scuze public, pentru că românii trăiesc mai prost și fiindcă că l-am lăsat prea mult pe Ilie Bolojan să guverneze prost”, a spus Sorin Grindeanu.

Declarațiile liderului PSD vin într-un moment în care negocierile pentru formarea unui nou Guvern sunt în plină desfășurare.

Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni au început luni dimineață și au reunit principalele partide parlamentare, însă până în prezent nu s-a conturat o majoritate clară și nici numele viitorului premier.

În paralel, tensiunile dintre PSD și PNL continuă să crească, iar scenariul unui guvern tehnocrat sau al unei formule politice complet noi rămâne deschis.