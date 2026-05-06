Vicepremierul interimar a susținut într-o postare pe Facebook că Sorin Grindeanu, în perioada în care era ministru al Transporturilor, ar fi avizat listarea la bursă a unor companii importante din portofoliul statului.

Potrivit Oanei Gheorghiu, printre companiile menționate în document se numără:

TAROM;

Compania Națională Aeroporturi București;

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime;

Societatea Carpatica Feroviar România;

Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia.

Aceasta a afirmat că documentul ar include argumente privind listarea la bursă, calendarul și pașii necesari implementării.

Vicepremierul a susținut că documentul face referire inclusiv la obiective asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și la recomandările OCDE privind listarea unor companii de stat.

Într-o reacție amplă publicată pe Facebook, Sorin Grindeanu a acuzat-o pe Oana Gheorghiu că a prezentat eronat conținutul memorandumului și că a ignorat concluziile documentului.

„Am citit cu atenție postarea doamnei Oana Gheorghiu. Înțeleg indignarea, mai ales când nu citești prima pagină din document.

Dacă ar fi citit-o ar fi observat că memorandumul a fost inițiat de Mihnea Claudiu Drumea, colegul de partid al domnului Ilie Bolojan.

Dacă tot a făcut efortul să îl publice, să îl și citim împreună. Până la capăt, nu doar până unde convine”, a scris liderul PSD.

Acesta a susținut că documentul conține mai multe etape și liste distincte, iar multe dintre companiile invocate public nu se regăsesc în varianta finală propusă Guvernului.

„Doamna Gheorghiu confundă „propunere” cu „aprobare”.

Memorandumul conține trei liste distincte, nu una singură”, a explicat Grindeanu.

Sorin Grindeanu afirmă că documentul include:

o listă inițială de propuneri;

o listă intermediară rezultată după discuții;

o listă finală înaintată Guvernului.

Potrivit acestuia, în lista finală apăreau doar trei companii:

CNCIR;

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime;

Societatea Carpatica Feroviar România.

„❗️TAROM nu este în lista finală.

❗️Compania Națională Aeroporturi București nu este în lista finală.

❗️Aeroportul Timișoara nu este în lista finală.

❗️CEC Bank, Poșta Română, Loteria, ROMGAZ, ELCEN, CNAIR, Salrom, Eximbank — niciuna nu este în lista finală.

⛔️Sunt propuneri respinse. Doamna Gheorghiu le prezintă ca propuneri aprobate. Asta nu este o interpretare diferită a faptelor. Este o inversare a lor!”, a transmis Grindeanu.

Liderul PSD insistă că memorandumul nu reprezenta un plan de privatizare și că rolul său, ca ministru al Transporturilor, a fost doar de a aviza un document tehnic.

„Nu am avizat „vânzarea” niciunei companii. Ce am avizat, ca ministru al Transporturilor, este un memorandum tehnic care:

analizează cadrul legal aplicabil unei eventuale listări,

enumeră propunerile primite de la diverse instituții,

filtrează acele propuneri și

propune Guvernului o listă scurtă de trei companii”, a explicat Sorin Grindeanu.

Acesta a subliniat că documentul include inclusiv argumente pentru excluderea unor companii precum TAROM sau Aeroporturi București din varianta finală.

„A spune că am avizat listarea TAROM pe baza unui document care explică de ce TAROM nu este propusă pentru listare este, ca să fiu blând, un exercițiu de imaginație”, a mai afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu susține că discuțiile privind listarea unor companii sunt legate de obligațiile asumate de România prin PNRR și de procesul de aderare la OCDE.

„Ținta 443 din PNRR — „cel puțin 3 companii de stat listate / de tip lease / restructurate în domeniul energiei și al transporturilor” — este:

asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, negociat cu Comisia Europeană,

recomandare a Comitetului de Guvernanță Corporativă al OCDE,

condiție pentru aderarea României la OCDE în 2026.

Eu nu am inventat această țintă”, a transmis liderul PSD.

Acesta a precizat că documentul propunea „modul cel mai prudent” de îndeplinire a obligațiilor asumate de statul român.

În finalul mesajului său, Sorin Grindeanu a acuzat o manipulare a documentului publicat de vicepremierul interimar și a susținut că informațiile au fost scoase din context.

„În concluzie: Iei un document real, îl scoți din context, citezi lista pe care o respinge ca și cum ar fi lista pe care o aprobă, ignori concluziile, ignori cronologia, adaugi steaguri roșii în Facebook și aștepți reacțiile”, a scris Sorin Grindeanu.

Scandalul vine într-un moment de tensiune politică majoră, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură susținută de PSD, AUR și PACE – Întâi România.