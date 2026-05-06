Fostul executiv condus de Ilie Bolojan a fost demis în Parlament prin moțiune de cenzură, într-un vot majoritar care a reconfigurat scena politică. Guvernul format din PNL, USR, UDMR și minorități a fost înlăturat în urma unei inițiative susținute de PSD și AUR.

Moțiunea a vizat direct politicile economice ale guvernării, în special măsurile de reducere a cheltuielilor și reformele din companiile de stat.

În primul interviu acordat după demitere, Ilie Bolojan a susținut că dificultățile economice ale României sunt rezultatul unor probleme acumulate în timp, legate de calitatea guvernării și de deficitul bugetar.

Acesta a afirmat că nivelul de trai este influențat direct de modul în care statul își gestionează resursele și că reformele economice au fost inevitabile, chiar dacă au generat tensiuni sociale.

”Am avertizat PSD de două ori că e iresponsabil ce face. Nu eu m-am împrumutat, nu eu am generat deficitele. Ca să luăm banii din PNRR avem nevoie de legi, hotărâri de guvern, ordine. Dacă de trei luni ameninți că pleci, oamenii de la stat nu mai lucrează. Așteaptă să vadă cine vine. Responsabilitatea e la PSD. Cunosc oameni din PSD cinstiți, dar au trebuit să se alinieze deciziei conducerii. Grindeanu trebuie să vină și să spună: asta e soluția noastră. Ei să-și asume. Să vină cu o soluție, dacă au demolat. Dacă nu au o soluție, să aibă decența să spună că nu au o soluție și îi lasă pe alții. Dacă au majoritate să răstoarne guvernul, PSD și AUR au majoritate și să formeze guvern”, spune Ilie Bolojan.

Premierul interimar a ridicat semne de întrebare privind modul de selecție în anumite funcții publice, susținând că în unele cazuri promovările nu ar fi fost bazate exclusiv pe criterii de competență.

El a făcut referire la situații din zona transporturilor, inclusiv la administrarea aeroportului Aeroportul Internațional Henri Coandă, sugerând că au existat numiri controversate în conducerea unor instituții.

De asemenea, a criticat funcționarea companiilor de stat din energie, precum Hidroelectrica, unde a susținut că este necesară corelarea salariilor și bugetelor cu performanța reală și investițiile realizate.

În același context, a menționat tranzacții din sectorul energetic, inclusiv colaborări între Romgaz și Azomureș, ca exemple de management profesionist în anumite zone ale economiei.

”Dacă nu ținem cont de supărările cetățenilor, o să avem un vot masiv antipolitic. Am văzut și în 2024. Dacă din această guvernare care s-a încheiat cu votul de ieri a rămas faptul că românii au văzut că se poate guverna cu reguli – înainte era ca o pușculiță bugetul. Unii sunau și plăteam nota pentru incompetență. Am vorbit cu președintele înainte de moțiune. Nu am discutat de la moțiune și până azi. În zilele următoare, înțeleg că vor fi consultări. Când guvernezi sub presiune, când uneori ai copiloți care trag de volan cu o mașină pe un drum accidentat și te mai și încurcă, nu toate măsurile pe care le ai pot fi rafinate sau calculate? Am majorat impozitele pe proprietatea, aveam un jalon și, în loc să majorăm în fiecare an cu câteva procente, ca oamenii să nu simtă, amluat măsura de majorare eliminând anumite excepții. În felul acesta, în aceste zone, creșterile au fost mai mari. Peste tot pe unde au fost probleme, am căutat să rafinez lucrurile. Creșterea de TVA era o măsură inevitabilă”, mai spune acesta.

Bolojan a subliniat că reformele bugetare necesită timp, în special în contextul în care multe companii de stat funcționează pe baza unor contracte rigide și a unor structuri administrative greu de modificat rapid.

El a explicat că măsurile de eficientizare au fost condiționate de bugetele instituțiilor și de obiective clare de performanță, însă implementarea acestora a întâmpinat rezistență din interiorul sistemului.

”E foarte ușor să faci profit când ai monopol. Crești prețul biletelor. Oamenii ăștia au fost puși pe posturi cu concursuri cu rezultat așteptat. Exemplu de la Transporturi: cineva care se ocupa de aviație a fost ales la Otopeni. Astăzi s-a încheiat o tranzacție Romgaz–Azomureș. A fost o echipă profesionistă de la Romgaz, dar nu am văzut asta în multe companii. Dacă zece ani am fi făcut asta, am fi fost mai bine. Există un partid care are o densitate mare de oameni acolo unde sunt probleme. Boala se numește pesedism. Am încercat, ca să reduci cheltuielile ai nevoie de timp. Nu poți face repede dacă ai clientelă politică. La companii, directorii sunt protejați de contracte, e greu să corectezi de pe o zi pe alta. Nu puteam să le modific contractele, am condiționat aprobarea bugetelor lor de reducerea cheltuielilor. Am spus la Hidroelectrica: aveți salarii mari, nu ați făcut investiții. Nu le trec bugetul, dacă în contract nu scrie să fac 1.500 MWh/an”, mai spune Ilie Bolojan.

În declarațiile sale, Bolojan a sugerat că unele blocaje administrative sunt legate de influența politică din sistem, făcând referire la existența unei „clientele politice” în anumite structuri publice.

Pe scena politică, partidele au reacționat diferit la căderea guvernului. PNL și USR au anunțat intrarea în opoziție, în timp ce PSD și AUR au susținut moțiunea de cenzură.

La nivel instituțional, președintele Nicușor Dan a demarat consultări cu liderii politici pentru identificarea unei noi formule de guvernare.

Printre scenariile analizate se află și variante de guvern minoritar sau tehnocrat. În discuții sunt implicați lideri politici precum Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

Totodată, Sorin Grindeanu este vehiculat ca posibilă propunere de premier din partea PSD.