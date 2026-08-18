Legea salarizării, respinsă de PSD. Marius Budăi: „Nu putem vota o lege care poate paraliza administrația”

Marius Budăi lansează un nou atac la adresa modului în care este pregătită Legea salarizării și anunță că PSD nu va susține varianta Bolojan–Pîslaru care a circulat până în prezent. Fostul ministru al Muncii îl ironizează pe Dragoș Pîslaru după ce acesta a vorbit despre pregătirea unei variante „de nerefuzat” și reclamă faptul că nu există încă un proiect complet, cu anexe și grile, care să poată fi analizat de partidele politice și de sindicate.

Într-o postare publicată pe Facebook, Marius Budăi critică declarațiile privind pregătirea unei noi forme a Legii salarizării. Social-democratul susține că, înainte de a fi prezentată drept o soluție care nu poate fi refuzată, varianta ar trebui făcută publică și analizată.

„Legea salarizării prin telepatie. Acum, în varianta “de nerefuzat”, dar cu “scop în viață”. Domnul Pîslaru anunță că va propune o variantă “de nerefuzat” a Legii salarizării. Excelent. Așteptăm să aflăm și noi care este. Pentru că, deocamdată, această variantă este atât de secretă, încât nu există nici măcar pe hârtie. Nu există proiect. Nu există anexe. Nu există grile. Nu există un text pe care să-l putem citi. Există doar domnul Pîslaru care ne povestește. Practic, legea a trecut deja de faza de proiect și a ajuns direct în faza de credință”, a transmis Marius Budăi.

Fostul ministru al Muncii susține că actuala situație nu este prima în care proiectul este prezentat public înainte ca toate elementele sale să fie clarificate.

El face referire la o conferință de presă anterioară și la reacțiile sindicatelor, susținând că ulterior au fost recunoscute existența unor „inadvertențe” și necesitatea unor modificări.

„Și nu este prima dată când ni se întâmplă asta. Am mai avut o conferință de presă de trei ore în care domnul Pîslaru ne explica mândru ce lege extraordinară a făcut, câte sporuri a tăiat și ce mari merite are. După ce sindicatele au ieșit în stradă, au apărut „inadvertențele”, lucrurile „în lucru” și necesitatea unor ajustări. A, și parcă legea nu mai era a lui. Acum avem o nouă variantă. “De nerefuzat”. Deocamdată este „de nevăzut” și sperăm să nu se transforme repede în “de neacceptat“”, afirmă Budăi.

Marius Budăi își îndreaptă criticile și spre Ilie Bolojan. Social-democratul acuză modul în care s-ar fi desfășurat consultările cu reprezentanții sindicatelor și susține că aceștia au fost chemați la discuții fără să aibă la dispoziție un text complet al legii.

În acest context, Budăi folosește expresia „Legea salarizării prin telepatie” pentru a ironiza procesul de pregătire a reformei.

„Metoda “prin telepatie” este deja consacrată de domnul Bolojan: sindicatele au fost chemate la consultări pe Legea salarizării, dar fără să li se pună în față un text complet. Consultări fără proiect. Acum avem proiect fără proiect. Domnul Bolojan a inventat consultarea prin telepatie. Domnul Pîslaru pare hotărât să ducă metoda la următorul nivel: Legea salarizării prin telepatie. Poate, în curând, vom primi și anexele prin vis”, a scris fostul ministru.

Dincolo de criticile politice, Marius Budăi transmite și poziția PSD față de forma Legii salarizării care a circulat până acum. Potrivit acestuia, social-democrații nu vor vota proiectul în forma respectivă.

Budăi susține că aplicarea sa ar putea produce probleme în administrație și în anumite domenii considerate critice.

„Noi, PSD, le transmitem, prin viu grai – nu prin telepatie, sau prin vis, că nu vom vota varianta Bolojan–Pîslaru care a circulat până acum. Nu putem vota o lege care poate paraliza administrația și sectoarele critice doar pentru că cineva are un “scop în viață”. Și am să le tot repet până o să înțeleagă. Reforma se face cu oameni și pentru oameni. Nu împotriva lor și, mai ales, nu pe nevăzute”, afirmă Marius Budăi.

Fostul ministru solicită prezentarea concretă a noii variante și discutarea acesteia inclusiv cu reprezentanții sindicatelor înainte ca PSD să decidă dacă poate susține reforma.

„Așa că îi transmit domnului Pîslaru un lucru foarte simplu: dacă aveți o lege „de nerefuzat”, puneți-o pe masă. O citim. O analizăm. O discutăm cu sindicatele. Și apoi vedem dacă este într-adevăr „de nerefuzat”. Să nu rămână doar “de nevăzut”, sau “de neacceptat””, a continuat acesta.

Marius Budăi încheie mesajul insistând că România are nevoie de o nouă Lege a salarizării, dar susține că aceasta trebuie construită în urma unor consultări și pornind de la un proiect care poate fi analizat concret.