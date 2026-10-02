Unde fac femeile cel mai des mamografii în Europa. Ce arată datele despre România

Cancerul de sân se numără printre cele mai frecvente forme de cancer din Uniunea Europeană, iar screeningul și măsurile de prevenție au un rol important în reducerea impactului bolii și a ratelor de mortalitate.

Datele pentru 2024 arată diferențe importante între statele membre în ceea ce privește participarea femeilor la screeningul pentru cancerul de sân. Indicatorul se referă la femeile cu vârsta între 50 și 69 de ani care au efectuat o mamografie în ultimii doi ani.

Cele mai ridicate rate de screening au fost raportate în Danemarca, unde procentul a ajuns la 82,1%. Suedia a înregistrat o rată de 82,0%, iar Finlanda, 81,6%. Slovenia, cu 77,8%, și Irlanda, cu 71,2%, au avut, de asemenea, niveluri ridicate ale indicatorului.

La polul opus, cele mai scăzute rate au fost înregistrate în Ungaria, cu 27,2%, urmată de Cipru, cu 29,2%, Polonia, cu 33,8%, Letonia, cu 38,2%, și Austria, cu 41,3%, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Comparativ cu 2019, ratele de screening pentru cancerul de sân au crescut în nouă țări ale Uniunii Europene pentru care sunt disponibile date. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în Slovacia, cu 12,5 puncte procentuale, Croația, cu 10,0 puncte procentuale, și Estonia, cu 9,9 puncte procentuale.

În Suedia și Finlanda, nivelul ratei de screening a rămas neschimbat față de 2019. În celelalte 11 state membre pentru care există date comparabile, indicatorul a scăzut.

Scăderile au variat de la 0,4 puncte procentuale în Irlanda până la 21,8 puncte procentuale în Malta. Astfel, datele pentru perioada analizată indică evoluții diferite ale participării la screening de la un stat membru la altul.

Un alt indicator urmărit este disponibilitatea unităților de mamografie, respectiv a aparatelor concepute exclusiv pentru efectuarea mamografiilor, raportată la numărul de locuitori.

Printre statele membre pentru care sunt disponibile date, Grecia a înregistrat în 2024 cea mai mare disponibilitate a unităților mamografice, cu 7,6 unități la 100.000 de locuitori. Cipru s-a situat pe locul următor, cu 6,9 unități, iar Italia a raportat 3,7 unități la 100.000 de locuitori.

Cele mai mici valori au fost raportate în Polonia, Cehia, Suedia și România, fiecare dintre aceste țări având 1,1 unități mamografice la 100.000 de locuitori.

Comparativ cu 2019, numărul unităților mamografice raportat la 100.000 de locuitori a crescut în 10 state membre. Cea mai mare creștere a fost înregistrată în Cipru, unde indicatorul a avansat cu 1,3 unități.

În patru țări, disponibilitatea unităților mamografice a scăzut. Printre acestea se numără Suedia, cu o diminuare de 0,8 unități, și Malta, cu o scădere de 0,7 unități. În alte șase state membre, numărul unităților mamografice la 100.000 de locuitori a rămas neschimbat.

Datele sunt prezentate la începutul Lunii de Conștientizare a Cancerului la Sân, o campanie internațională de sănătate care are loc în fiecare octombrie. Campania promovează screeningul pentru cancerul de sân și urmărește reducerea riscului de îmbolnăvire.