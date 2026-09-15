România, pe ultimul loc în UE la rata locurilor de muncă vacante. Nivel de patru ori mai mic decât media europeană

România a înregistrat în trimestrul al doilea din 2026 cea mai redusă rată a locurilor de muncă vacante dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru care sunt disponibile date comparabile. Indicatorul s-a situat la numai 0,5%, în timp ce media Uniunii Europene a fost de 2%, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

La nivelul zonei euro, rata locurilor de muncă vacante a coborât la 2,1% în perioada aprilie-iunie 2026, de la 2,3% în primul trimestru. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când indicatorul era de 2,2%, a fost înregistrată de asemenea o scădere.

În Uniunea Europeană, rata a fost de 2%, față de 2,1% atât în primul trimestru din 2026, cât și în trimestrul al doilea din 2025.

Diferența dintre România și media europeană este semnificativă. Cu o rată de 0,5%, România se află la un sfert din nivelul de 2% consemnat pentru întreaga UE.

După România, cele mai mici rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în Polonia și Bulgaria, ambele cu 0,8%. Spania și Slovacia au avut câte 0,9%.

La polul opus se află Țările de Jos, unde rata a ajuns la 4,1%. Urmează Belgia, cu 3,3%, Malta, cu 3,1%, și Austria, cu 2,9%.

Datele Eurostat arată și o deteriorare față de perioadele precedente. România avea o rată a locurilor de muncă vacante de 0,6% în trimestrul al doilea din 2025. Nivelul s-a menținut la 0,6% în trimestrele trei și patru din 2025 și în primul trimestru din 2026, înainte de a coborî la 0,5% în perioada aprilie-iunie.

La nivel european, evoluția anuală a fost predominant descendentă. Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, rata locurilor de muncă vacante a scăzut în 15 state membre, a rămas neschimbată în opt și a crescut în numai trei.

Cele trei creșteri au fost consemnate în Slovenia, cu 0,3 puncte procentuale, Grecia, cu 0,2 puncte, și Suedia, cu 0,1 puncte. Cele mai puternice scăderi au fost în Cipru și Belgia.

Datele Eurostat arată că există diferențe importante și între sectoarele economiei. În trimestrul al doilea din 2026, rata locurilor de muncă vacante în UE a fost de 1,8% în industrie și construcții și de 2,1% în servicii. În zona euro, nivelurile au fost de 2% și, respectiv, 2,2%.

Dintre activitățile economice analizate la nivelul UE, construcțiile au înregistrat una dintre cele mai ridicate rate, de 2,8%. Același nivel, de 2,8%, a fost consemnat în activitățile administrative și serviciile suport, categorie care include și agențiile de muncă temporară.

În sectorul de cazare și alimentație publică, rata a fost de 2,5%, iar în telecomunicații, programare, consultanță IT și alte servicii informatice s-a situat la 2,2%.

Eurostat definește rata locurilor de muncă vacante ca ponderea posturilor vacante în totalul format din posturile ocupate și cele vacante. Un post este considerat vacant atunci când angajatorul caută activ un candidat și intenționează să îl ocupe imediat sau într-un viitor apropiat.