Radu Georgescu, avertisment privind economia SUA. Situația îi amintește de perioada care a precedat criza din 2008: America fierbe din punct de vedere economic

Economistul Radu Georgescu spune că situația economică actuală din Statele Unite ale Americii îi provoacă un puternic sentiment de deja vu, prin comparație cu perioada 2007-2008.

Radu Georgescu relatează într-un mesaj publicat pe Facebook că, în perioada respectivă, președintele se certa cu primul ministru și cu partidele, primul ministru se certa cu președintele și cu partidele, iar partidele se certau între ele. Potrivit economistului, în acest context, aproape nimeni nu urmărea ceea ce se întâmpla în Statele Unite.

Situația s-a schimbat într-o singură zi, când economistul a primit dimineața un mesaj din America prin care era informat că Lehman Brothers intrase în faliment. Odată cu mesajul a fost transmis și un plan de reducere a cheltuielilor.

Economistul își amintește și cum s-a schimbat rapid situația la locul său de muncă. Birourile companiei se aflau într-o clădire A+ din Pipera. Fiecare etaj dispunea de câte o cameră de relaxare, dotată cu televizor și PlayStation. De asemenea, fiecare etaj avea o bucătărie în care angajații aveau fructe și suc la discreție.

După numai șase luni, compania mai folosea doar două etaje. Angajații ajunseseră să stea câte patru colegi la un birou destinat pentru două persoane. Camerele de relaxare dispăruseră, la fel și televizoarele și consolele PlayStation.

Reducerea cheltuielilor a ajuns până la rechizite și iluminat, iar compania abia mai avea bani pentru plata salariilor. Efectele crizei s-au resimțit și pe piețele financiare și imobiliare din România. Indicele BET al Bursei de Valori București (BVB) a scăzut cu 80%, iar revenirea la nivelul din 2008 a avut loc după 12 ani.

În același timp, prețurile locuințelor au scăzut cu procente cuprinse între 50% și 80%. Spre deosebire de indicele bursier, prețurile locuințelor nu au mai revenit la nivelul din 2008, potrivit comparației prezentate de economist.

„Eu am un puternic sentiment de deja vu din 2007-2008. În acea perioadă eram director financiar la divizia financiară a celei mai mari companii din lume de la acea perioadă, General Electric (GE). În perioada 2007-2008 primeam săptămânal mailuri de la sediul central din America. În fiecare mail ni se spunea să ne pregătim, că vine un tsunami financiar. Eu le spuneam prietenilor să se pregătească, dar aproape nimeni nu era interesat de subiect. În România era ca acum. Președintele se certa cu Primul Ministru și cu partidele. Primul Ministru se certa cu Președintele și cu partidele. Iar partidele se certau între ele. Nimeni nu se uita la ce se întâmplă în US. Până într-o zi. Când am primit dimineața un email din America, prin care ni se spunea că a dat faliment Lehman Brothers, și ne-au trimis un plan de reduceri de cheltuieli. Noi aveam birourile într-o clădire A+ din Pipera. Vedere superbă, 6 etaje, fiecare cu relaxing room, cu TV și PlayStation. Fiecare etaj avea o bucătărie cu fructe și suc la discreție. După 6 luni mai aveam doar 2 etaje. Stăteam câte 4 colegi la un birou de 2 persoane. Nu mai era nicio cameră de relaxing room, niciun TV și niciun PlayStation. Faceam economie la rechizite si lumina Abia mai aveam bani de salarii. Indicele BET de la bursa din București a scăzut cu 80%. A revenit la nivelul din 2008 după 12 ani. Prețurile la locuințe au scăzut între 50-80%. Prețurile nu au mai revenit la nivelul din 2008”, a scris acesta pe Facebook.

Potrivit economistului, America trece acum printr-o perioadă de tensiuni economice. Statele Unite plătesc cele mai mari dobânzi din ultimii 20 de ani, iar datoria americană a depășit 40 de trilioane de dolari.

Georgescu atrage atenția și asupra comportamentului băncilor centrale și al marilor fonduri de investiții. Acestea, susține economistul, nu mai vor să cumpere titluri de stat americane și au început chiar să vândă astfel de titluri.

În acest context, Georgescu afirmă că, deoarece nu mai există suficienți cumpărători pentru titlurile americane, Trezoreria Statelor Unite a ajuns să folosească o tehnică pe care economistul o consideră inedită: Trezoreria SUA emite titluri de stat pe care le cumpără tot Trezoreria SUA.

Un alt element indicat de economist este dependența economiei americane de investițiile în inteligența artificială. În ultimii ani, potrivit acestuia, întreaga economie a Statelor Unite s-a bazat pe investițiile în AI.

Georgescu menționează și un studiu publicat în această săptămână de Michael Hartnett, șeful Bank of America. Studiul arată, potrivit economistului, că productivitatea din economia americană a scăzut în ultimul an.

„Acum, America fierbe din punct de vedere economic. US plătește cele mai mari dobânzi din ultimii 20 de ani. Bonus: datoria a depășit 40 de trilioane de dolari. Extra bonus: băncile centrale și marile fonduri de investiții nu mai vor să cumpere titluri de stat. Extra-extra bonus: acestea au început să vândă titlurile americane. Pentru că nu mai vrea nimeni să cumpere titlurile lor, americanii au inventat o tehnică inedită. Trezoreria US emite titluri de stat pe care le cumpără… tot Trezoreria US. Extra-extra-extra bonus: toată economia US s-a bazat, în ultimii ani, pe investițiile în AI. Săptămâna asta, șeful Bank of America, Michael Hartnett, a publicat un studiu în care arată că productivitatea a scăzut în economia americană in ultimul an”, a mai scris economistul.

Pornind de la experiența sa din perioada 2007-2008 și de la evoluțiile pe care le observă acum în economia americană, Radu Georgescu consideră că există asemănări între cele două perioade.

Economistul atrage atenția că nici în prezent nu prea se uită nimeni la ceea ce se întâmplă în America. În opinia sa, atenția rămâne concentrată asupra disputelor politice interne, în timp ce evoluțiile economice din Statele Unite sunt trecute în plan secund.

„Ups. Toată lumea se aștepta ca productivitatea să crească din cauza AI. Concluzii: Nici acum nu prea se uită nimeni la ce se întâmplă în America. Până într-o zi.. Când toți vor vedea la toate știrile de la TV. Sa fie economie”, a conchis Radu Georgescu.

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