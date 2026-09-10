Radu Georgescu critică birocrația din România. O comparație cu Estonia scoate în evidență defectele sistemului administrativ: Relația dintre stat și cetățean a devenit o relație stăpân-sclav

Economistul Radu Georgescu a publicat pe Facebook o comparație între Estonia și România, pornind de la rezultatele testelor PISA și de la modul în care cele două state se raportează la oameni și companii.

În analiza publicată pe Facebook, Georgescu descrie Estonia drept un stat prietenos cu oamenii și firmele, în timp ce România este prezentată ca un stat ostil acestora. Economistul leagă această diferență și de poziționarea celor două țări în clasamentele educaționale.

Potrivit lui Radu Georgescu, România se află pe locul al treilea în Europa de la coadă în privința rezultatelor PISA, după Moldova și Bulgaria. Estonia ocupă primul loc în Europa.

Economistul susține că rezultatul nu reprezintă o surpriză pentru el, deoarece Estonia este considerată, în opinia sa, cea mai prietenoasă țară cu firmele de pe planetă.

„Pe planeta Pamant este un stat foarte prietenos cu oamenii si cu firmele. Acest stat se numeste Estonia. Tot pe planeta Pamant este un stat care este foarte ostil cu oamenii si firmele. Acest stat se numeste Romania Ieri toată lumea a vorbit despre testele PISA. România este pe locul 3 în Europa. De la coadă. După Moldova și Bulgaria Pe primul loc în Europa este Estonia. Surpriză? Nu pentru mine. Estonia este considerată cea mai prietenoasă țară cu firmele de pe planeta Pământ. Fac o comparație între Estonia și România. Din perspectiva omului care trăiește în România. Dar și din perspectiva contabilului care face contabilitate si pentru firme din Estonia”, a scris acesta pe Facebook.

Radu Georgescu a comparat mentalitatea guvernelor din cele două state din perspectiva omului care trăiește în România, dar și din perspectiva unui contabil care lucrează inclusiv pentru firme din Estonia.

În viziunea sa, Guvernul Estoniei pornește de la obiectivul de a-i ajuta pe oamenii și firmele din această țară. În România, în schimb, economistul observă că Guvernul se laudă de mai multe luni cu faptul că a încasat mai mulți bani din taxe, după avalanșa de creșteri de taxe din ultimul an.

Georgescu consideră că obiectivul unui stat nu ar trebui să fie încasarea unui volum cât mai mare de taxe. În opinia sa, rolul statului este să îi ajute pe oameni și pe antreprenori să se dezvolte și să aibă o viață îmbelșugată, iar prin dezvoltarea acestora și statul ajunge să încaseze mai mulți bani.

„Mentalitatea Guvernului din Estonia comparat cu Guvernul din Romania. Guvernul din Estonia spune „ Vrem sa ajutam oamenii si firmele din Estonia”. Guvernul din Romania se lauda de mai multe luni ca a incasat mai multi bani din taxe, dupa avalansa de cresteri de taxe din ultimul an Poftim???? Obiectvul unui stat nu este sa incaseze mai multe taxe. Obiectivul unui stat este sa ajute oamenii si firmele sa se dezvolte si sa aiba o viata imbelsugata. In acest fel si statul incaseaza mai multi bani”, a mai scris economistul.

Economistul a comparat și modul în care Estonia și România se comportă cu firmele.

În Estonia, impozitul pe profit este zero, ceea ce, în perspectiva prezentată de Georgescu, le oferă companiilor libertatea de a se concentra asupra propriilor activități și afaceri.

În România, companiile sunt, în opinia sa, puternic influențate de birocrația statului. Pentru diferite activități ale unei firme sunt necesare numeroase documente, declarații, rapoarte, fișe și formulare.

Georgescu susține că, din perspectiva ANAF, orice firmă este tratată ca un infractor, ceea ce contribuie la o relație dificilă între companii și stat.

„Cum se comporta Estonia si Romania cu firmele. In Estonia impozitul pe profit este ZERO!!! Poftim??? Statul estonian lasa cale libera companiilor sa isi vada de afaceri

In Romania companiile sunt conduse de birocratia statului Trebuie sa faci tone de hartii, declaratii, rapoarte, fise , foi pentru orice activitate din firma. Pentru ANAF orice firma este un infractor”, a subliniat acesta.

Un alt punct al comparației îl reprezintă relația dintre stat și persoanele care își plătesc taxele. Potrivit economistului, Estonia este o țară 100% digitalizată, iar statul are o intervenție zero în viața oamenilor, lăsându-i să își desfășoare activitatea.

Radu Georgescu a oferit și un exemplu concret din România, pornind de la o situație întâlnită în această săptămână, când a avut nevoie de acces în Spațiul Privat Virtual pentru un client.

Pentru a obține accesul, el a trecut prin mai multe etape. Mai întâi, a făcut o procură la notar, ceea ce a presupus o programare, o taxă și o semnătură. Ulterior, a depus online Declarația 150 și apoi declarația de acces în SPV, tot online.

După aceste demersuri, a fost necesară și o deplasare fizică la ANAF, cu un dosar care conținea procura în original, o copie după buletin și o cerere.

Astfel, economistul a ajuns să aștepte la coadă la ghișeu pentru a depune documente care fuseseră deja generate online, în scopul obținerii accesului la un sistem care se numește Spațiul Privat Virtual.

„Cum se comporta Estonia si Romania cu cei care platesc taxele. Estonia e țara 100% digitalizată. Statul are zero intervenție în viața oamenilor. Te lasă să-ți vezi de treabă. Saptamana asta am avut nevoie de acces în SPV pentru un client. Iată pașii pe care i-am facut : 1. Am facut procură la notar (cu programare, cu taxă, cu semnătură)

2. Declarația 150, depusă online

3. Declarația de acces în SPV, depusă tot online

4. Deplasare fizică la ANAF, cu un dosar: procura în original, copie după buletin și o cerere Deci am stat la coadă la ghișeu …. ca să depun niște hârtii pe care le-am generat deja online, ca să obțin acces la un sistem care se numește Spațiul Privat Virtual. Oameni buni, in ce tara traim??”, a scris economistul.

Radu Georgescu susține că diferențele dintre cele două sisteme se reflectă și în deciziile unor antreprenori. În ultimul an, mai mulți dintre clienții săi și-au înființat firme în Estonia. Potrivit economistului, întregul proces se realizează 100% online.

„În ultimul an, mai mulți clienți de-ai mei și-au făcut firme în Estonia. Tot procesul se face 100% online, prin site-ul oficial e-resident.gov.ee Fără notar,

Fără coadă,

Fără ghișeu,

Fara bataie de joc In comparatie, in Romania, relația dintre stat și cetățean a devenit o relație stăpân-sclav. Să fie economie”, a conchis Radu Georgescu.

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