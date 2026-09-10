Alertă în sistemul sanitar. SANITAS: Ambulanțele și UPU riscă să rămână fără bani până la finalul anului

Sistemul sanitar riscă să ajungă într-o situație critică înainte de sfârșitul anului, avertizează Federația SANITAS din România, care cere instalarea urgentă a unui guvern cu puteri depline. Sindicaliștii susțin că este necesară o rectificare bugetară pentru asigurarea finanțării serviciilor județene de ambulanță și a Unităților de Primiri Urgențe până la finalul anului 2026. Organizația invocă și problemele privind aprovizionarea cu anumite medicamente, inclusiv citostatice.

Federația SANITAS din România, organizație care reprezintă aproximativ 100.000 de angajați din Sănătate și Asistență Socială, a transmis joi, 10 septembrie, un apel către clasa politică, Parlament, liderii partidelor și președintele României.

Sindicaliștii solicită instalarea, în cel mai scurt timp, a unui guvern cu puteri depline, argumentând că actuala situație politică împiedică adoptarea unor decizii esențiale pentru finanțarea sistemului de sănătate.

SANITAS invocă declarațiile făcute pe 9 septembrie de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, potrivit cărora bugetul pentru 2026 nu acoperă toate cheltuielile necesare funcționării serviciilor de ambulanță județene și a Unităților de Primiri Urgențe până la sfârșitul anului.

„Trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să facă această rectificare”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, potrivit SANITAS.

Federația atrage atenția că un Executiv interimar are atribuții limitate, iar lipsa unui guvern cu puteri depline blochează posibilitatea adoptării rectificării bugetare considerate necesare pentru sistemul sanitar.

În aceste condiții, sindicaliștii avertizează că serviciile de ambulanță și Unitățile de Primiri Urgențe ar putea avea probleme de finanțare înainte de încheierea anului.

„Practic: fără un guvern învestit cu puteri depline, ambulanțele și camerele de gardă ale urgențelor riscă să rămână fără finanțare înainte de finalul anului. Este o afirmație venită chiar din interiorul Executivului, nu o speculație a sindicatelor”, transmite SANITAS.

Federația cere ca viitoarea rectificare bugetară să garanteze finanțarea integrală a serviciilor județene de ambulanță și a Unităților de Primiri Urgențe până la sfârșitul anului 2026.

Sindicaliștii atrag atenția și asupra problemelor semnalate în aprovizionarea cu anumite medicamente.

SANITAS invocă declarațiile președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, privind existența unor discontinuități în aprovizionare, inclusiv în cazul citostaticelor.

Potrivit precizărilor citate de federație, aceste probleme au fost puse pe seama blocajelor de producție și distribuție și nu direct pe lipsa finanțării din partea CNAS.

În același timp, SANITAS susține că modul în care sunt administrate resursele disponibile trebuie schimbat pentru a evita agravarea situației.

„Cu alte cuvinte: banii nu ajung eficient acolo unde este nevoie de ei, iar pacienții resimt asta direct — prin întreruperi în tratament și blocaje administrative pe care un sistem funcțional nu ar trebui să le permită”, arată Federația.

SANITAS consideră că declarațiile venite din Ministerul Sănătății și CNAS confirmă avertismentele pe care organizația susține că le-a formulat în ultimele luni.

Federația amintește greva generală declanșată pe 28 iulie 2026 în peste 500 de spitale, precum și memoriile transmise Guvernului și Comisiei Europene și propunerile prezentate la Cotroceni.

„Nu am cerut niciodată un privilegiu. Am cerut, constant, predictibilitate, respectarea legii și finanțare corectă pentru un sistem de care depind viețile a milioane de români.”

Potrivit sindicaliștilor, menținerea situației actuale poate avea consecințe directe atât asupra angajaților, cât și asupra pacienților.

„Astăzi, chiar reprezentanții statului confirmă, prin propriile declarații, ceea ce spunem de multă vreme: fără un guvern cu puteri depline, capabil să adopte o rectificare bugetară și să administreze corect resursele sănătății, sistemul sanitar românesc riscă un colaps controlat.”

Principala solicitare a Federației este instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline și susținere parlamentară, care să poată adopta rectificarea bugetară necesară sistemului de sănătate.

Organizația solicită garantarea finanțării integrale a serviciilor de ambulanță și UPU până la sfârșitul anului, precum și rezolvarea problemelor administrative și de aprovizionare cu medicamente.

SANITAS cere, de asemenea, ca discontinuitățile în tratamentul pacienților, inclusiv în cazul medicamentelor oncologice, să nu se mai repete și solicită implicarea organizațiilor sindicale reprezentative în deciziile privind finanțarea și reforma sistemului.