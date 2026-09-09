Nu mai sunt bani pentru ATI, AVC și infarct. Rogobete avertizează: „Cel mai mare blocaj din ultimii 15 ani”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete avertizează asupra unui dezechilibru major în finanțarea sistemului sanitar și susține că nu mai sunt bani pentru unele dintre programele naționale destinate celor mai grave cazuri medicale. Deputatul PSD afirmă că fondurile pentru ultimul trimestru destinate ATI, AVC, infarctului miocardic acut și neonatologiei sunt la un nivel „infim, minimal”, în timp ce serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe se confruntă, la rândul lor, cu probleme financiare.

Alexandru Rogobete a explicat, miercuri seară, la Antena 3, că bugetele alocate în acest an au fost mai mici pe numeroase capitole față de execuția bugetară din anul precedent. În același timp, cheltuielile au crescut, inclusiv din cauza prețurilor la combustibili și a numărului mai mare de pacienți.

Fostul ministru spune că una dintre cele mai grave probleme privește programele naționale de acțiuni prioritare, prin care sunt finanțate unele dintre cele mai importante secții și intervenții din spitale.

„Vă spun o cifră care pe mine mă îngrijorează foarte tare: nu mai sunt bani în programele naţionale de acţiuni prioritare: ATI, AVC, Neonatologie, infarct miocardic acut. Adică discutăm despre acele programe naţionale care sunt finanţate direct de către Ministerul Sănătăţii şi finanţează cele mai critice secţii dintr-un spital: ATI, AVC, infarct, Neonatologie”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, bugetul disponibil pentru ultimul trimestru al anului este „infim, minimal”.

Rogobete susține că autoritățile au fost avertizate că reducerile de cheltuieli nu pot fi aplicate uniform în sistemul sanitar, unde necesarul de finanțare depinde inclusiv de evoluția numărului de pacienți.

Deputatul PSD critică modul în care au fost făcute reducerile bugetare și avertizează că situația ar putea conduce la un blocaj major în sistemul sanitar.

„Joaca asta de-a reformiştii prin care se reduce bugetul cu orice preţ, tăierea asta cu barda de sus până jos, deşi toată lumea i-a spus de la început (premierului Ilie Bolojan – n.r.) că nu se poate, ne va duce în, din punctul meu de vedere, cel mai periculos, pe de o parte, şi cel mai mare blocaj din ultimii 15 ani”, a declarat fostul ministru al Sănătății.

Rogobete a explicat că necesarul financiar din Sănătate nu poate fi estimat cu exactitate la începutul anului, deoarece numărul pacienților și durata tratamentelor diferă permanent.

Fostul ministru susține că există în prezent „un mare dezechilibru” în componenta economică a sistemului sanitar.

„Este un mare dezechilibru, în momentul de faţă, în zona economică din sistemul de Sănătate. La Ambulanţă, de exemplu, alocarea iniţială – şi fac această menţiune pentru că am văzut colegi din Parlament care îşi dau cu părerea, se vede că nu înţeleg zona de administraţie, în schimb îşi dau cu părerea – în primul rând bugetul alocat anul acesta a fost cu 10% mai mic pe foarte multe capitole bugetare decât execuţia de anul trecut. De ce? Pentru că domnul Boloijan dorea să reducă deficitul cu orice preţ şi a făcut asta. Pe de o parte. Pe de altă parte, bugetul Sănătăţii este unul dintre cele mai volatile şi cele mai în dinamică. De ce? Pentru că nu ştii numărul de pacienţi, nu poţi estima la virgulă numărul de pacienţi transportaţi cu ambulanţa, numărul de pacienţi care se prezintă la UPU, numărul de pacienţi care stau în ATI şi cât stau ei. Adică este o volatilitate foarte mare şi este nevoie de o flexibilitate întotdeauna”, a afirmat Alexandru Rogobete.

O altă problemă semnalată este situația serviciilor de ambulanță. Potrivit lui Rogobete, numărul pacienților care au avut nevoie de ambulanță a crescut față de anul trecut, în timp ce majorarea costurilor cu combustibilul a pus presiune suplimentară asupra bugetelor.

„Mare parte din bugetul de bunuri şi servicii din bugetul Ambulanţei de la Ministerul Sănătăţii s-a dus în prima parte pe combustibili şi asta e o problemă”, a subliniat Rogobete.

Problemele de finanțare afectează și unitățile de primiri urgențe, în condițiile în care numărul pacienților care ajung în sistem nu poate fi stabilit cu precizie în momentul construirii bugetului.

Situația este complicată, potrivit fostului ministru, și de actualul interimat guvernamental. Rogobete afirmă că Guvernul demis prin moțiune de cenzură nu poate realiza o rectificare bugetară prin care să suplimenteze fondurile necesare programelor din Sănătate.

El a amintit că, în anul precedent, au existat două rectificări bugetare pentru Sănătate, ambele pozitive, ceea ce a permis suplimentarea fondurilor disponibile sistemului.