Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a semnat 68 de acte adiționale prin care sunt prelungite, până în perioada iunie–august 2026, termenele unor proiecte importante din sistemul sanitar. Investițiile vizează modernizarea spitalelor, dezvoltarea infrastructurii medicale și accelerarea digitalizării, astfel încât lucrările și implementările începute prin PNRR să poată fi finalizate.

În paralel, Ministerul Sănătății anunță că ritmul plăților către beneficiari rămâne unul accelerat, pentru a evita blocajele și întârzierile în implementarea proiectelor.

Potrivit Ministerului Sănătății, în ultimele săptămâni au fost semnate patru acte adiționale pentru proiecte dedicate modernizării ambulatoriilor de specialitate. Aceste investiții includ lucrări de reabilitare și extindere, dar și achiziția unor echipamente moderne de imagistică.

Printre dotările vizate se numără aparate CT, RMN, osteodensitometrie și ecografe, care ar urma să contribuie la reducerea timpilor de diagnostic și la creșterea accesului pacienților la servicii medicale moderne.

Ministerul a semnat și șase acte adiționale pentru proiecte destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în spitale. Investițiile urmăresc modernizarea infrastructurii medicale, dezvoltarea laboratoarelor de microbiologie și dotarea unităților sanitare cu echipamente moderne pentru prevenirea și controlul infecțiilor.

Aceste proiecte sunt considerate esențiale în contextul în care infecțiile asociate actului medical reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale sistemului sanitar românesc.

Cum se împart investițiile de aproape 2 miliarde de lei

Obiectiv urmărit Beneficii estimate pentru pacienți și sistemul medical Creșterea accesului la servicii medicale moderne Investigații mai rapide și acces extins la echipamente performante Reducerea timpilor de diagnostic și tratament Scăderea aglomerației și eficientizarea circuitelor medicale Combaterea infecțiilor nosocomiale Creșterea siguranței pacienților în spitale Dezvoltarea ATI pentru nou-născuți Îngrijire mai bună pentru prematuri și cazuri critice Digitalizarea serviciilor medicale Acces mai rapid la date medicale și reducerea birocrației Modernizarea PIAS Stabilitate mai mare a platformei utilizate de medici și pacienți

O parte importantă a proiectelor prelungite este legată de digitalizarea sistemului sanitar. Ministerul Sănătății anunță că au fost semnate 34 de acte adiționale pentru proiecte de digitalizare în unitățile sanitare publice.

Acestea vizează dezvoltarea infrastructurii hardware și software, implementarea unor sisteme informatice interoperabile, digitalizarea fluxurilor medicale și administrative, dar și instruirea personalului medical și administrativ.

În același timp, alte 21 de acte adiționale au fost semnate pentru digitalizarea direcțiilor de sănătate publică, a serviciilor de ambulanță și a altor instituții aflate în subordinea Ministerului Sănătății.

„Proiectele vizează modernizarea infrastructurii IT, dezvoltarea platformelor digitale integrate, îmbunătăţirea comunicării şi interoperabilităţii între instituţii şi eficientizarea proceselor administrative şi medicale”, precizează sursa citată.

Ministerul Sănătății anunță că a fost prelungit și termenul pentru implementarea proiectului de redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS), proiect derulat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Sistemul PIAS este una dintre cele mai importante platforme digitale din sănătate, fiind utilizat zilnic pentru validarea serviciilor medicale și gestionarea relației dintre furnizorii de servicii și CNAS.

„În total, proiectele valorează aproximativ 2 miliarde de lei şi vizează creşterea accesului pacienţilor la servicii medicale moderne; reducerea timpilor de diagnostic şi tratament; consolidarea capacităţii de prevenire a infecţiilor nosocomiale; dezvoltarea infrastructurii critice pentru nou-născuţi; digitalizarea serviciilor medicale şi administrative”, mai arată sursa citată.

Ministerul Sănătății transmite că va continua monitorizarea investițiilor și susținerea finanțării, astfel încât proiectele finanțate prin PNRR să fie finalizate și transformate cât mai rapid în servicii medicale concrete pentru pacienți.