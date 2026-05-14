Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat că, după alegerile din 2024, în spațiul public au apărut mai multe figuri prezentate drept salvatori ai României. În opinia sa, mai întâi acest rol i-a fost atribuit lui Călin Georgescu, iar acum aceeași imagine este construită în jurul lui Ilie Bolojan.

Băsescu a spus că Georgescu era prezentat ca fiind omul providențial, trimis să rezolve toate problemele țării, inclusiv promisiuni absurde precum benzină foarte ieftină, apă și hrană pentru toți. După ce această imagine s-a erodat, în locul său ar fi apărut ceea ce el a numit „Mesia Bolojan”, prezentat ca un lider imposibil de schimbat.

„Sigur, după falsificarea alegerilor din 2024, au apărut aşa, nişte ‘Mesia’. A fost Georgescu ‘Mesia’ până acum câteva luni. El era ‘omul providenţial, trimis de Dumnezeu’ să ne dea benzină cu un leu, apă, hrană şi ce mai era acolo. S-a răsuflat Mesia ăla, s-a inventat alt Mesia – ‘Mesia Bolojan’ – şi ăsta de neschimbat şi de neînlocuit”, a spus fostul președinte.

Fostul șef al statului a precizat că nu susține ideea ca Ilie Bolojan să fie acuzat pentru actuala situație, însă consideră că partidele nu ar trebui să pună orgoliile legate de un singur om deasupra interesului național. El a spus că liberalii trebuie să înțeleagă acest lucru și că Bolojan își poate continua parcursul politic din funcția de președinte al Senatului.

Totodată, Traian Băsescu a lăsat să se înțeleagă că Ilie Bolojan ar putea avea în vedere o candidatură la alegerile prezidențiale și că această poziție i-ar permite să își pregătească mai bine viitorul politic.

„Eu nu spun că Bolojan trebuie acuzat, dar partidele nu pot să pună orgoliu pentru un om nedreptăţit, cum e Bolojan, deasupra interesului naţional. Deci liberalii trebuie să înţeleagă. Sigur, domnul Bolojan poate să îşi continue campania de pregătire a alegerilor prezidenţiale. (…) Da, presupun că va candida şi atunci poate să facă foarte bine din funcţia de preşedinte al Senatului. Se întoarce înapoi la Senat, preia funcţia de acolo”, a continuat Băsescu.

Traian Băsescu a declarat că actuala criză politică este rezultatul modului în care au fost organizate alegerile și că acum România suportă consecințele acelui proces. El a spus că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție realistă, iar singura variantă viabilă este reluarea funcționării actualei coaliții de guvernare.

Potrivit acestuia, chiar dacă această coaliție pare „moartă”, ea trebuie readusă la viață, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un Executiv cu puteri depline. Băsescu a atras atenția că există termene importante pentru semnarea unor documente legate de finanțări majore.

El a explicat că până la finalul lunii mai trebuie semnate documentele pentru cele 8,3 miliarde destinate dotărilor prin programul SAFE, iar până în august România trebuie să încaseze încă 10 miliarde de euro din PNRR. În lipsa unui guvern stabil, fostul președinte avertizează că aceste sume ar putea fi pierdute.

În opinia sa, ar fi vorba despre aproape 20 de miliarde de euro care ar putea dispărea din cauza blocajului politic și a lipsei unei decizii rapide.

„Ce avem acum este rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează. (…) Deci, acum avem rezultatul la ce s-a întâmplat. Sigur, nu poţi să faci alegeri anticipate. Îţi trebuie o soluţie. Soluţia nu este. Deci, degeaba se joacă. Există o singură soluţie: reluarea funcţionării coaliţiei. A acestei coaliţii! Dacă e moartă, trebuie reînviată. Sigur, sunt orgolii politice, dar dincolo de orgolii şi de interese politice, avem o ţară care are nevoie să aibă documentele semnate până la 30 mai pentru cele 8,3 miliarde dotări pe SAFE şi încă 10 miliarde până în august trebuie încasate de pe PNRR. Dacă oamenii ăştia lasă un guvern provizoriu până atunci, avem şanse să pierdem banii pentru armată la sfârşitul lui mai şi banii din PNRR în august. Şi să pierdem aşa frumos vreo 20 de miliarde”, avertizat Traian Băsescu, la TVR Info.

Fostul președinte consideră că rezolvarea ar putea fi una simplă: PNL să respecte protocolul politic existent și să nominalizeze un alt premier. El a reamintit că, potrivit înțlegerii din coaliție, liberalii ar trebui să dețină funcția de prim-ministru până în aprilie 2027.

Băsescu a insistat însă că viitorul premier trebuie să fie un liberal autentic și nu, după cum a spus el, „un liberal pesedist” sau un om apropiat de PSD doar formal.

În același timp, fostul președinte a criticat și ritmul lent al consultărilor politice de la Palatul Cotroceni. El a făcut referire la declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a spus că nu poate convoca imediat toate partidele deoarece doi lideri politici nu se află în București.