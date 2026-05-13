Traian Băsescu a declarat că explicațiile oferite public de Curtea Constituțională privind anularea alegerilor nu au inclus acuzații concrete legate de intervenția Rusiei. Fostul șef al statului a insistat că motivele prezentate oficial au vizat exclusiv aspecte constituționale și probleme privind finanțarea campaniei și influențele exercitate asupra procesului electoral.

„A ieșit doamna președintă a Curții Constituționale și a spus motivele pentru care a anulat alegerea președintelui. Erau legate de finanțare, de influențe și așa mai departe. Nimic legat de ruși. Așa este. Nimic”, a declarat Traian Băsescu la TVR Info.

Fostul președinte a explicat că apariția publică a conducerii CCR ar fi avut rolul de a elimina suspiciunile potrivit cărora anularea alegerilor s-ar fi bazat pe informații clasificate furnizate de serviciile secrete.

Declarațiile fostului președinte apar într-un moment în care tema influențelor externe asupra scrutinului continuă să genereze dispute politice și instituționale, inclusiv în jurul numelui lui Călin Georgescu, candidat aflat în centrul controversei privind anularea alegerilor prezidențiale.

Traian Băsescu a criticat modul în care autoritățile au gestionat informațiile privind presupusele influențe externe și a susținut că președintele Nicușor Dan a greșit asumându-și personal analiza acestui dosar.

Fostul șef al statului a declarat că, în opinia sa, toate documentele rezultate în urma ședințelor CSAT ar fi trebuit trimise direct către Parchetul General pentru verificări.

„Dacă eram în locul dânsului, chemam procurorul general. Erau toate actele CSAT-ului din ședința în care s-a dezbătut problema, cu rapoartele serviciilor, cu stenogramele fiecărei intervenții a membrilor CSAT. Și le dădeam procurorului general: «Ia vezi tu dacă e ceva aici»”, a afirmat fostul președinte.

Traian Băsescu a mers mai departe și a susținut că nu există, în acest moment, indicii solide care să demonstreze că Rusia ar fi avut un rol determinant în anularea alegerilor prezidențiale.

„Ce vă spun eu însă, cu instinctul pe care mi l-am format, e o afacere de Dâmbovița”, a declarat el.

Fostul președinte a afirmat că Rusia a exploatat propagandistic tensiunile și suspiciunile apărute în România, însă fără a fi actorul principal al scandalului politic și electoral.

„Rușii, în ticăloșia lor, când au văzut că apar suspiciuni, au jucat-o propagandistic, cu doamna Zaharova, cu toată lumea. Ieșeau, făceau declarații. Plus oamenii de influență pe care îi au în presă, în societatea civilă, toți o țineau cu «rușii, cum ne-au furat președintele». Nu, ni l-am furat noi”, a spus Traian Băsescu.

Fostul președinte a criticat și ideea ca șeful statului să coordoneze sau să valideze concluziile privind legalitatea alegerilor anulate. În opinia sa, atribuțiile constituționale ale președintelui nu includ stabilirea legalității unui scrutin.

„Președintele României nu are atribuțiuni în a constata legalitatea alegerilor”, a declarat fostul șef al statului.

Traian Băsescu a avertizat însă că președintele Nicușor Dan va trebui să ofere public o concluzie clară, după ce și-a asumat implicarea în această temă sensibilă.

„Trebuie să închidă subiectul. Să-l închidă spunând: «Nu avem probe» sau «Avem probe» sau «Am constatat că sunt elemente care necesită ancheta Parchetului General»”, a spus Băsescu.

Fostul președinte consideră că lipsa unui răspuns oficial și clar privind motivele anulării alegerilor riscă să mențină tensiunile politice și să alimenteze în continuare disputele publice generate de scrutinul prezidențial.