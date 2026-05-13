Traian Băsescu a explicat că relația strategică dintre România și Statele Unite reprezintă una dintre principalele garanții de securitate pentru țară și că această direcție trebuie menținută indiferent de schimbările politice sau de tensiunile internaționale.

Fostul șef al statului a arătat că România trebuie să rămână un partener predictibil pentru Washington și să continue politica de sprijin acordată trupelor americane și infrastructurii militare utilizate de SUA în regiune.

„Suntem europeni, deci aici trăim. Și facem tot ce este omenește posibil și politic posibil să menținem un parteneriat solid și corect cu Statele Unite. Dar noi suntem aici. Ne-am născut aici, trăim în Europa. Nu putem să ne schimbăm locul nașterii. În primul rând trebuie să ne înțelegem cu ce înseamnă trupe americane în România. Le plătești, nu vin gratis. Eu sunt un suporter, fără rezerve, al ideii că parteneriatul cu Statele Unite trebuie păstrat și să facem tot ce trebuie. De aceea, nu știu dacă rețineți, când ne-au cerut acces în bazele militare, în timpul conflictului cu Iranul, am fost primul care am spus, fără ezitare, acum, fără nicio condiție. Cum sunt manipulați cetățenii din Republica Moldova. Știri false despre migranții din Asia și ajutoarele de stat Salariul mediu net a crescut ușor în 2026, dar rămâne cu 30% sub așteptările candidaților. În ce domenii se câștigă cel mai bine Aceasta a fost contribuția pe care am putut să o avem (…) Deci, problema Iranului nu este NATO. De asta sunt abordări diferite și, spre exemplu, depinde foarte mult de legislația și parlamentele pe care statele membre în NATO le au. Ce exigențe are Parlamentul? Pentru că la noi avem un parlament pozitiv față de americani. Dar sunt țări în care nu obții un vot pentru a pune la dispoziție baze militare”, spune Traian Băsescu, fost președinte al României.

Fostul președinte a explicat la TVR Info că România a avut, în ultimii ani, o poziție constantă în relația cu Washingtonul și consideră că această linie diplomatică și militară trebuie continuată inclusiv prin decizii sensibile sau concesii punctuale, atunci când contextul strategic o cere.

„La noi s-a obținut corect și a fost destul de lineară această linie a României. Deci și trebuie menținută linia. Linia parteneriatului cu Statele Unite trebuie păstrată cu toate eforturile cu putință. Chiar cu concesii, dacă este nevoie. De genul, nu avem înțelegere, dar te las să utilizezi baza de la Cincu. Dau un exemplu. Deci, chiar cu unele concesii trebuiesc ajutați când dau nevoie”, a spus Traian Băsescu.

Traian Băsescu a comentat și declarația finală adoptată la Summitul B9 desfășurat la București, susținând că documentul conține un mesaj strategic adresat Statelor Unite și, indirect, lui Donald Trump. Fostul președinte a atras atenția asupra referirilor la zona arctică și la extinderea cooperării de securitate din nordul Europei.

Băsescu consideră că includerea regiunilor nordice și arctice în declarația finală reprezintă o reacție politică europeană față de discuțiile privind Groenlanda și controlul strategic asupra Arcticii.

„Mi s-a părut și aș vrea să citez, lucru extrem de din concluziile summitului, că restul sunt povești vechi. Mie asta mi-a atras atenția: „Reuniunea de astăzi reflectă angajamentul nostru comun de a consolida cooperarea în domeniul securității și apărării pe întregul Flanc Estic al NATO, recunoscând linia strategică continuă de la Marea Neagră la Marea Baltică și până în regiunile nordice și arctice, precum și hotărârea noastră de a construi NATO 3.0 prin promovarea unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic. Legătura transatlantică rămâne coloana vertebrală a securității noastre colective”. Este important mesajul transmis lui Donald Trump, că Groenlanda nu e de dat. Este un mesaj clar că zona arctică este importantă pentru Europa. Este și un semnal important dat către Washington: ok, Trump, vrei NATO 3.0, Europa se pregătește și va investi în armament”, a spus Traian Băsescu.

Fostul președinte a susținut că statele europene au resursele economice și tehnologice necesare pentru a-și consolida capacitatea de apărare în următorii ani și pentru a reduce dependența militară față de Statele Unite în zona convențională.

„Noi europenii suntem 400 de milioane, iar rușii 140 de milioane. Noi suntem de vreo 3 ori mai mult rușii, mai punem că avem o tehnologie mult mai avansată decât Rusia. Nu avem o problemă să ne apărăm de Rusia, noi Europa, nu cu ajutorul americanilor. În scurt timp Europa va ajunge la capacitatea de a-și apăra singură securitatea în 5-7 ani de zile. Adică vom știi că suntem mai puternici decât Rusia, pe care o considerăm potențial agresor, potențial pericol. Noi ne pregătim pentru o eventuală agresiune a Federației Rusie în UE sau în NATO”, a afirmat Traian Băsescu.

În analiza sa, fostul șef al statului a vorbit și despre necesitatea dezvoltării industriei de apărare europene și românești, inclusiv prin investiții în tehnologie militară, drone și producție locală de echipamente.

„Trebuie să relansăm sateliții ca să avem informații și trebuie să investim în echipamente de ultimă generație. Mă uitam la discuțiile legate de programul SAFE, vrem tancuri Abrams sau tancuri germane, dar și România a făcut tancuri. Bun, cumperi tehnologie, dar îl produci în România, că și noi am produs tancuri. În definitiv, în fața unei drone un tanc Abrams sau un tanc românesc face tot atâtea paralelă. Văd că ministrul Apărării ne vorbește despre construcția de drone în România, asta este foarte bine”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a subliniat însă că Europa rămâne dependentă de Statele Unite în ceea ce privește componenta nucleară de descurajare militară.

„Unde are Europa probleme? Arsenalul nuclear este deficitar, noi nu avem la același nivel cu Federația Rusă. Aici trebuie să depindem de SUA, ei ar trebui să se ocupe de arsenalul nuclear, iar Europa de armamentul convențional”, a spus Traian Băsescu.

Traian Băsescu a declarat că România nu dispune, în prezent, de infrastructura și echipamentele necesare pentru a rezista unui conflict militar de amploare. Fostul președinte a criticat nivelul finanțării structurilor de apărare și a susținut că actualul sistem reduce atribuțiile președintelui în ceea ce privește controlul asupra bugetelor din domeniul securității.

În opinia sa, avizul CSAT privind finanțarea structurilor militarizate ar trebui să fie obligatoriu pentru Guvern, tocmai pentru a evita subfinanțarea armatei și a serviciilor.

„România nu se poate apăra 72 de ore în fața Rusiei, nu avem echipamentul necesar. Avizul se referă la finanțarea armatei, la finanțarea serviciilor etc. La un moment dat nu am vrut să semnez avizul din cauza alocărilor insuficiente, dar CCR a zis ”și ce dacă?”. În acel moment, CCR a luat din atribuțiile președintelui și le-a dat premierului, care nu este ales și astăzi este în funcție, mâine nu mai este. Trebuie să se rezolve această problemă cu CCR, iar avizul CSAT pe bugetul structurilor militarizate să fie obligatoriu de obținut de către Guvern”, a declarat Traian Băsescu.

Tabel. Principalele declarații și teme abordate de Traian Băsescu: