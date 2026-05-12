Înalta Curte de Casație și Justiție a decis amânarea pronunțării în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt cercetate pentru presupuse infracțiuni contra securității naționale și a ordinii constituționale. Noua dată stabilită de instanță pentru pronunțare este 4 iunie.

Cazul este unul dintre cele mai urmărite dosare aflate pe rolul instanțelor din România, având implicații juridice și publice importante.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, grupul investigat ar fi pus la cale acțiuni care vizau destabilizarea ordinii constituționale în contextul tensiunilor generate după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Anchetatorii susțin că pe 7 decembrie 2024 ar fi avut loc o întâlnire între Călin Georgescu și Horațiu Potra, în cadrul căreia s-ar fi discutat organizarea unor manifestații ce puteau degenera în violențe de stradă.

Conform procurorilor, planul presupunea mobilizarea unor persoane cu experiență paramilitară și deplasarea acestora spre București pentru participarea la proteste.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să stabilească dacă Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte aproximativ 20 de persoane vor fi trimiși în judecată într-un dosar complex ce vizează acuzații legate de presupuse fapte împotriva securității naționale.

Decizia instanței este așteptată marți și reprezintă un moment procedural esențial în una dintre cele mai mediatizate cauze penale recente.

Dosarul a fost marcat de multiple contestații între procurori și instanțele de cameră preliminară. Procurorii au atacat decizia Curții de Apel București, care a dispus retrimiterea rechizitoriului la Parchet pentru refaceri procedurale.

În etapa de verificare a legalității probelor, judecătorii au exclus mai multe mijloace de probă, considerând că unele declarații au fost obținute nelegal în cursul anchetei. În total, au fost eliminate aproximativ 52 de pagini din materialul probator.

Totuși, instanța a precizat că excluderea unor probe nu echivalează automat cu nulitatea rechizitoriului și nu împiedică, în mod direct, judecarea cauzei pe fond.

Conform informațiilor prezentate de anchetatori, faptele investigate s-ar fi petrecut în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, decizie a Curtea Constituțională a României.

Procurorii susțin că, în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-ar fi întâlnit cu Horațiu Potra la un complex din Ciolpani, județul Ilfov, într-un cadru descris în dosar ca fiind discret.

Potrivit procurorilor, Horațiu Potra ar fi avut activități în zone de conflict internațional și experiență în pregătire paramilitară, iar în trecut ar fi susținut activități legate de campania electorală a lui Georgescu.

Anchetatorii mai susțin că, în cadrul întâlnirii, ar fi fost discutat un posibil plan prin care persoane cu pregătire militară ar fi putut desfășura acțiuni violente cu caracter subversiv, menite să influențeze sau să deturneze manifestații publice pașnice.

Aceste acuzații nu au fost însă confirmate de o instanță de judecată.

În prezent, Horațiu Potra este singurul inculpat aflat în arest preventiv în acest dosar. Ceilalți acuzați se află sub măsuri preventive mai ușoare sau în libertate.

Este important de subliniat că toți inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.

Decizia Înaltei Curți va stabili dacă dosarul va fi trimis în judecată sau dacă vor fi necesare noi corecții procedurale. Hotărârea poate influența semnificativ parcursul ulterior al cauzei, inclusiv durata procesului și administrarea probelor.