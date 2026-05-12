Agenția Națională de Integritate a transmis luni un nou apel către persoanele care au obligația legală de a depune declarațiile de avere și de interese, amintind că termenul-limită este 15 iunie 2026.

Obligația îi vizează pe deponenții prevăzuți la articolul 1 din Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, categorie care include numeroși demnitari, funcționari publici, persoane cu funcții de conducere și alte categorii stabilite prin lege.

Instituția subliniază că procedura se realizează exclusiv în format electronic și că nu mai sunt acceptate declarațiile depuse fizic.

Agenția Națională de Integritate amintește că, începând cu 1 ianuarie 2024, toate declarațiile de avere și de interese trebuie completate și transmise exclusiv cu semnătură electronică calificată.

Instituția invocă prevederile articolului 21 alineatul 3 din Legea nr. 176/2010, care reglementează utilizarea sistemului electronic e-DAI.

„Reamintim dispozițiile art. 21, alin. (3) din Legea nr. 176/2010, potrivit cărora deponenții completează, depun și transmit declarații de avere și de interese certificate exclusiv cu semnătură electronică calificată prin sistemul electronic e-DAI, începând cu data de 01 ianuarie 2024”, precizează ANI.

Astfel, persoanele obligate să depună aceste documente trebuie să utilizeze platforma electronică pusă la dispoziție de instituție și să dețină o semnătură electronică validă.

Agenția Națională de Integritate avertizează că declarațiile depuse în format tipărit sau semnate olograf nu vor fi considerate conforme cu legea.

Instituția precizează clar că toate documentele transmise în acest mod vor fi considerate nedepuse.

„Agenția Națională de Integritate nu primește declarații de avere și de interese în format hârtie sau semnate olograf, iar toate declarațiile depuse astfel vor fi considerate a fi nedepuse în conformitate cu prevederile legale”, se arată în comunicat.

Mesajul vine în contextul în care, în anii anteriori, numeroși deponenți au întâmpinat dificultăți în utilizarea platformei electronice sau în obținerea semnăturii digitale.

ANI a făcut și precizări importante privind modificările apărute după decizia Curții Constituționale din 2025 referitoare la publicarea declarațiilor de avere și interese.

Potrivit instituției, în baza Deciziei nr. 297 din 29 mai 2025 emisă de Curtea Constituțională a României, declarațiile nu mai sunt publicate nici pe site-urile instituțiilor publice și nici pe portalul ANI.

„De asemenea, Agenția Națională de Integritate precizează că, în conformitate cu Decizia nr. 297 din 29 mai 2025 emisa de către Curtea Constituțională a României, declarațiile de avere și de interese nu se mai publică pe paginile de internet ale instituțiilor, nici pe portalul Agenției Naționale de Integritate”, transmite instituția.

Decizia a schimbat semnificativ modul în care aceste documente sunt gestionate și accesibile publicului.

ANI mai precizează că, în urma aceleiași decizii a Curții Constituționale, deponenții nu mai sunt obligați să includă în declarațiile de avere și interese date referitoare la soț, soție sau copiii majori.

„Totodată, în acord cu considerentele deciziei anterior amintite, deponenții nu mai au obligația de a completa declarațiile cu date și informații privind soțul/soția și copiii majori”, arată comunicatul ANI.

Această modificare a fost una dintre cele mai discutate schimbări introduse după decizia CCR, deoarece reduce volumul informațiilor personale care trebuie declarate și eliminate din spațiul public.

Pentru a facilita procesul de depunere, Agenția Națională de Integritate a publicat mai multe materiale informative și ghiduri dedicate utilizării platformei e-DAI.

Instituția recomandă deponenților să consulte:

platforma electronică e-DAI;

manualul persoanei responsabile;

manualul de utilizare pentru deponenți;

ghidurile explicative;

materialele video publicate pe canalul oficial de YouTube al ANI.

Aceste resurse sunt destinate atât persoanelor care completează declarațiile, cât și responsabililor din instituțiile publice care gestionează procedura de transmitere și validare a documentelor.

Legea nr. 176/2010 stabilește că obligația depunerii declarațiilor revine mai multor categorii de persoane care ocupă funcții publice sau de conducere.

Printre acestea se numără:

parlamentari;

membri ai Guvernului;

primari și consilieri;

funcționari publici;

persoane cu funcții de conducere în instituții și companii de stat;

alte categorii prevăzute expres de lege.

Nedepunerea declarațiilor în termenul legal poate atrage sancțiuni administrative și poate fi considerată abatere disciplinară.