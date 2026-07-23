Procesul lui Nicolas Maduro are dată de începere. Fostul lider venezuelean va fi judecat la New York pentru patru capete de acuzare
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Nicolas Maduro va fi judecat începând cu 1 iunie 2027, după ce o instanță federală din Manhattan a stabilit calendarul procesului penal deschis împotriva fostului președinte al Venezuelei. Decizia a fost luată în cadrul unei audieri preliminare desfășurate miercuri la New York. Fostul șef al statului este acuzat de patru infracțiuni, inclusiv narcoterorism, iar soția sa, Cilia Flores, este vizată într-un dosar separat cu trei capete de acuzare.
Nicolas Maduro va ajunge în fața instanței pe 1 iunie 2027
Nicolas Maduro va compara în fața instanței federale din Manhattan la 1 iunie 2027, dată stabilită pentru începerea procesului în dosarul în care procurorii americani îl acuză de trafic de droguri și alte infracțiuni grave.
Hotărârea a fost anunțată după o audiere preliminară desfășurată miercuri la New York. Fostul lider venezuelean, în vârstă de 63 de ani, se află în detenție într-o închisoare din Brooklyn din 3 ianuarie, după ce a fost capturat la Caracas la începutul acestui an de autoritățile americane.
În rechizitoriul întocmit de procurori sunt incluse patru capete de acuzare, dintre care unul vizează infracțiunea de narcoterorism. În același dosar este menționată și soția sa, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, care este cercetată pentru trei capete de acuzare. Cei doi resping toate acuzațiile formulate împotriva lor.
Autoritățile americane au deblocat fondurile pentru apărarea în instanță
Stabilirea calendarului procesului vine după ce administrația americană a permis Venezuelei să achite cheltuielile de judecată aferente dosarului, deși inițial blocase această posibilitate invocând regimul de sancțiuni internaționale impus statului sud-american.
Decizia Washingtonului a eliminat unul dintre obstacolele procedurale care întârziau desfășurarea procesului și a permis continuarea etapelor judiciare în fața instanței federale din New York.
La prima sa înfățișare în fața judecătorilor americani, desfășurată la scurt timp după capturarea sa în urma unei ample operațiuni militare americane care a implicat aproximativ 150 de avioane și elicoptere, precum și trupe terestre, „prizonier de război”, s-a autointitulat Nicolas Maduro.
Fostul președinte este vizat și de un proces civil
Pe lângă dosarul penal aflat pe rolul instanței federale din Manhattan, Nicolas Maduro se confruntă și cu o acțiune civilă deschisă în Statele Unite.
La începutul lunii iulie, familiile a cinci tineri uciși în Venezuela au introdus o acțiune în justiție împotriva fostului președinte, susținând că acesta ar fi ordonat execuțiile în cadrul unui mecanism mai amplu de violență sponsorizată de stat.
Între timp, după înlăturarea lui Nicolas Maduro de la putere, conducerea Venezuelei este asigurată de președinta interimară Delcy Rodriguez. Actualul executiv guvernează sub presiunea Washingtonului, administrația americană susținând că deține controlul asupra țării bogate în resurse petroliere.
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