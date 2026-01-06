În cadrul dezbaterilor privind situația din Venezuela, Rusia a lansat acuzații dure la adresa Statelor Unite și a denunțat încălcarea dreptului internațional. Moscova a cerut oficial, în Consiliul de Securitate al ONU, eliberarea imediată a președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale, susținând că aceștia sunt reținuți ilegal de autoritățile americane.

Solicitarea a fost făcută luni de Vassily Nebenzia, reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, în timpul unui briefing dedicat crizei din Venezuela. Diplomatul a calificat acțiunea Statelor Unite drept „un act de agresiune armată” și o încălcare gravă a normelor dreptului internațional.

„Nu există nicio justificare pentru crima comisă cu cinism de Statele Unite la Caracas și nu va putea exista vreodată una”, a declarat Nebenzia. „Facem apel la conducerea SUA să-l elibereze pe președintele ales în mod legitim al unui stat independent și pe soția acestuia”, a spus reprezentantul Rusiei. Cei doi se află în prezent în fața unei instanțe federale din New York. La acuzațiile procurorilor americani, Nicolás Maduro a pledat nevinovat.

Diplomatul rus a subliniat că orice conflict între Statele Unite și Venezuela trebuie rezolvat prin dialog, conform prevederilor Cartei ONU, și a acuzat anumite state că aplică selectiv principiile dreptului internațional în funcție de propriile interese politice. „Aceasta este așa-numita ordine mondială bazată pe reguli, în toată splendoarea ei”, a declarat el, într-un discurs cu ton critic la adresa Washingtonului.

Totodată, Rusia și-a exprimat solidaritatea cu poporul venezuelean, susținând că scopul real al operațiunii americane este controlul resurselor naturale ale Venezuelei și consolidarea influenței SUA în America Latină.

Între timp, la Washington, secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a ironizat sistemele de apărare aeriană furnizate de Rusia Venezuelei, referindu-se la operațiunea desfășurată în centrul Caracasului. Conform declarațiilor citate de NEXTA, aproape 200 de militari americani au acționat fără a fi opriți, sugerând că „apărările rusești nu au funcționat prea bine”. Observatorii internaționali au remarcat astfel sprijinul constant oferit de Vladimir Putin regimului lui Nicolás Maduro.

Brazilia, China, Columbia, Cuba, Eritreea, Mexic, Rusia, Africa de Sud și Spania s-au numărat printre statele care au condamnat luni decizia președintelui Donald Trump de a lansa atacuri mortale împotriva Venezuelei și de a-l răpi pe liderul țării, Nicolás Maduro, împreună cu soția sa, Cilia Flores, pentru a fi judecați în Statele Unite.

„Bombardamentele pe teritoriul venezuelean şi capturarea preşedintelui său depăşesc o limită inacceptabilă”, a declarat Sérgio França Danese, ambasadorul Braziliei la ONU. „Aceste acte constituie o ofensă foarte gravă la adresa suveranităţii Venezuelei şi creează un precedent extrem de periculos pentru întreaga comunitate internaţională”, a subliniat diplomatul.

Ambasadorul lui Donald Trump la ONU, Mike Waltz, fost consilier pentru securitate națională, a susținut că atacul a reprezentat o acțiune legitimă de „aplicare a legii”, menită să răspundă unor acuzații penale vechi împotriva unui lider pe care l-a calificat drept „ilegitim”, și nu un act de război.

Reuniunea de urgență de la New York a fost convocată cu doar câteva ore înainte ca Nicolás Maduro să apară în fața unui judecător federal din Manhattan, fiind vizat de acuzații precum conspirație pentru „narcoterorism”, import de cocaină și trafic de arme — acuzații pe care le-a respins.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că răpirea lui Maduro riscă să amplifice instabilitatea din Venezuela și din întreaga regiune, punând sub semnul întrebării respectarea normelor dreptului internațional în cadrul acestei operațiuni.

„Sunt profund îngrijorat de posibila intensificare a instabilităţii în ţară, de impactul potenţial asupra regiunii şi de precedentul pe care îl poate crea pentru modul în care sunt conduse relaţiile între state”, a spus Guterres într-o declaraţie transmisă Consiliului de către şefa afacerilor politice a ONU, Rosemary DiCarlo. El a îndemnat actorii venezueleni să se angajeze într-un „dialog incluziv şi democratic” şi a oferit sprijinul ONU pentru o soluţie paşnică.

La reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, Columbia a acuzat Statele Unite de încălcarea suveranității și integrității teritoriale a Venezuelei, avertizând că democrația nu poate fi impusă prin violență sau coerciție.

Rusia și China au reacționat mult mai dur, solicitând eliberarea imediată a lui Nicolás Maduro și a soției sale. Ambasadorul Rusiei a calificat intervenția drept o „întoarcere la anarhie”, în timp ce reprezentantul Chinei a acuzat Washingtonul că a încălcat principiul egalității suverane, subliniind că nicio țară nu poate acționa ca „polițist al lumii”.

China a cerut SUA să renunțe la intimidare și coerciție și să revină la soluții politice prin dialog, iar Cuba a denunțat atacul ca fiind o agresiune militară nejustificată. Reacțiile au evidențiat diviziunile tot mai profunde dintre marile puteri și lipsa unui consens european după atacul asupra Venezuelei.

La reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, ambasadorul Venezuelei, Samuel Moncada, a denunțat acțiunea SUA ca fiind un „atac armat ilegitim” și a acuzat răpirea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, subliniind că Venezuela este vizată din cauza resurselor sale naturale. Moncada a avertizat că niciun stat nu se poate erija în „judecător, parte și executor al ordinii mondiale”.

Statele Unite au insistat că nu duc război împotriva Venezuelei și că operațiunea reprezintă o acțiune de aplicare a legii, legată de acuzații penale îndelungate. Ambasadorul Mike Waltz a citat precedentul capturării lui Manuel Noriega în 1989 și articolul 51 din Carta ONU, afirmând că probele împotriva lui Maduro vor fi prezentate în instanțele americane și că liderul venezuelean este „un așa-zis președinte ilegitim”.

Experții internaționali au pus însă sub semnul întrebării legalitatea operațiunii, subliniind lipsa autorizării Consiliului de Securitate și absența consimțământului Venezuelei. Diviziunile dintre membrii permanenți ai Consiliului au blocat un răspuns colectiv, orice încercare de a cenzura SUA fiind probabil blocată de dreptul de veto.