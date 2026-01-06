Persoanele care locuiesc în blocuri de trei sau patru etaje construite în perioada comunistă ar putea ajunge până la ușa apartamentului cu liftul. Mai mulți parlamentari PSD au propus montarea unor lifturi exterioare pe fațada blocurilor pentru a-i ajuta pe cei care au dificultăți în a urca scările.

Inițiatorii proiectului de lege au explicat că banii necesari ar urma să vină din fonduri europene. Costul unui singur lift ar putea ajunge la aproximativ 30.000 de euro, iar suma finală s-ar putea dubla după ce se adaugă cheltuielile de montaj. Statul român ar urma să construiască lifturile prin programul numit „Lift pentru Viață”, folosind bani europeni.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a reamintit la Pro TV că pentru multe persoane activități simple, precum mersul la piață, la magazin sau la medic, sunt extrem de dificile. El a spus că există oameni care nu ies din casă luni sau chiar ani întregi pentru că nu pot coborî scările.

Social-democratul a arătat că urcatul a patru etaje cu sacoșe este foarte greu și că România se află pe ultimul loc în Europa la numărul de lifturi funcționale, având aproximativ 55.000.

„Mersul la piață, mersul la magazin, mersul la doctor este un adevărat calvar. Sunt oameni care din păcate nu ies cu lunile sau cu anii din aceste blocuri, pentru că nu pot coborî. Să urci patru etaje cu proviziile nu este ușor, România este pe ultimul loc în Europa la numărul de lifturi în funcțiune, 55.000. Mi-a trimis un medic un mesaj la un moment dat o situație în care pompierii au trebuit să vină să scoată de la etajul 4 cu o scară telescopică o persoană care nu putea fi deplasată altfel”, a punctat Cazanciuc.

Dacă proiectul de lege va intra în vigoare, aproape 4 milioane de români ar putea beneficia de el. Este vorba mai ales despre persoane în vârstă sau cu dizabilități care locuiesc în aproximativ 90.000 de blocuri construite înainte de Revoluția din Decembrie 1989.

Legea prevede ca, în termen de șase luni de la intrarea ei în vigoare, autoritățile locale să facă o listă cu toate clădirile care nu au lift. În prima etapă, va fi lansat un proiect pilot, care va include 100 de blocuri din toată țara, cel puțin unul din fiecare județ. Astfel de lifturi exterioare au fost deja instalate în țări precum China, Japonia, Spania, Franța și Italia. În prezent, proiectul de lege se află în prima etapă de dezbatere, la Senat.

Totuși, unii specialiști din construcții spun că planul PSD nu este suficient de sigur. Un inginer structurist a explicat că există probleme legate de spațiu și de structura clădirilor. El a spus că, în jurul majorității blocurilor vizate, nu există loc suficient pentru instalarea lifturilor deoarece foarte puține blocuri au curți.

El a atras atenția că multe dintre aceste clădiri nu sunt pregătite să reziste unui cutremur și că intervențiile asupra lor ar fi ilogice în acest context.