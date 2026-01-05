Adoptarea monedei euro de către Bulgaria a generat primele efecte vizibile în activitatea zilnică a micilor benzinării, care se confruntă cu probleme tehnice și organizaționale chiar din debutul perioadei de tranziție.

Proprietarii din acest sector avertizează că intervalul de o lună stabilit pentru trecerea de la leva la euro este insuficient pentru a adapta complet sistemele fiscale și de plată, ceea ce poate duce la întârzieri și disfuncționalități în relația cu clienții.

Potrivit informațiilor publicate de Novinite, operatorii locali atrag atenția că schimbarea monedei nu presupune doar afișarea unor prețuri noi, ci modificări complexe în infrastructura tehnică a benzinăriilor. De la casele de marcat până la programele de fidelizare și terminalele de plată, toate aceste elemente trebuie recalibrate pentru a funcționa corect cu euro.

Primele zile ale anului 2026 au fost deja marcate de tensiuni atât între comercianți, cât și între comercianți și clienți, pe fondul adaptării la noua monedă. Situația a readus în discuție temerile legate de rotunjirea sumelor, dar și de riscul unor majorări de prețuri la combustibil, într-un context în care publicul este atent la orice modificare a costurilor la pompă.

În orașul Ruse, un important punct urban din nordul Bulgariei, efectele tranziției sunt deja vizibile în activitatea curentă a benzinăriilor. Prețurile la combustibil se situează, în prezent, sub pragul de 1,15 euro pe litru, însă comportamentul de plată al clienților indică o adaptare lentă la moneda unică.

Deși euro a fost introdus oficial, majoritatea consumatorilor continuă să utilizeze leva pentru achitarea combustibilului, doar un număr redus optând pentru plata direct în euro. Această situație obligă personalul din benzinării să lucreze simultan cu două monede, ceea ce prelungește durata fiecărei tranzacții și crește riscul de erori.

Vensislav Pengezov, proprietarul unei benzinării locale, a explicat că schimbarea monedei a scos la iveală dificultăți care nu sunt întotdeauna vizibile pentru clienți, dar care afectează semnificativ fluxul de lucru. El a arătat că sistemele fiscale aprobate de Agenția Națională de Venituri și de Institutul Bulgar de Metrologie permit afișarea a doar două zecimale după virgulă, o limitare care creează complicații în cazul prețurilor exprimate în euro.

Problemele nu se opresc la nivelul caselor de marcat, ci se extind și asupra programelor de fidelizare și a sistemelor de plată prestabilite, care nu au fost încă adaptate complet pentru utilizarea euro. Acest lucru duce la încetinirea serviciilor, la blocaje temporare la terminale și la formarea de cozi, mai ales în intervalele aglomerate.

Pengezov a subliniat că utilizarea aceluiași sistem fiscal pentru ambele monede amplifică dificultățile, deoarece chiar și diferențe minore, de ordinul fracțiunilor, pot genera confuzii atât pentru angajați, cât și pentru clienți. Într-un context în care rapiditatea este esențială pentru activitatea unei benzinării, aceste întârzieri devin vizibile și pot afecta percepția publicului asupra serviciilor oferite.

Perioada de adaptare a pus la încercare răbdarea tuturor celor implicați, de la personalul de la pompe până la șoferii care alimentează zilnic. Proprietarii de benzinării spun că situația este temporară, însă solicită înțelegere din partea consumatorilor, având în vedere complexitatea procesului de tranziție la moneda unică.

Aceștia dau asigurări că lucrează pentru a ajusta cât mai rapid sistemele și procedurile, astfel încât tranzacțiile să se desfășoare fluent și corect. În acest interval de tranziție, micii operatori din domeniu mizează pe cooperarea clienților, în timp ce autoritățile sunt așteptate să ofere clarificări și soluții tehnice care să reducă presiunea asupra benzinăriilor.