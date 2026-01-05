Într-o lume în care cumpărăturile online sunt din ce în ce mai accesibile, întrebarea „Cine monitorizează ce cumpărăm?” capătă o relevanță tot mai mare. Platforme precum AliExpress, Shein sau Temu se bucură de popularitate în rândul consumatorilor, însă investigatii recente arată că supravegherea asupra produselor oferite nu este întotdeauna eficientă.

Conform portalului Que.es, produsele ilegale sau nereglementate pot ajunge la consumatori fără ca algoritmii gigantilor asiatici să intervină, creând, practic, o piață neagră digitală care funcționează aproape la vedere.

Problema nu este nouă. În Franța, scandalul Shein a scos în evidență faptul că platformele digitale, în loc să funcționeze ca magazine tradiționale, operează ca piețe uriașe cu mii de vânzători terți.

Controlul nu este unul proactiv, ci se bazează pe raportările utilizatorilor sau pe presiunea publică, ceea ce înseamnă că multe produse ilegale ajung să fie vândute înainte ca autoritățile să intervină. Autoritățile franceze au descoperit recent un articol care încălca reglementările comerciale, iar situația putea constitui și infracțiuni grave, demonstrând limitele supravegherii digitale.

Unul dintre motivele pentru care platformele nu blochează complet produsele ilegale este profitul. Cu cât există mai mulți vânzători și mai multe referințe, cu atât crește venitul. Un control exhaustiv ar încetini afacerile și ar crește costurile, ceea ce explică de ce monitorizarea reală este adesea insuficientă, scrie presa spaniolă.

În acest context, guvernul francez a reacționat rapid, suspendând temporar site-ul Shein până la demonstrarea conformității cu legea. Aceasta nu a vizat doar eliminarea unor produse, ci contestarea întregului sistem de reglementare al platformei, ceea ce a generat efecte politice, economice și sociale imediate.

La nivel european, situația a atras atenția Parlamentului European. Shein a fost desemnată „Platformă foarte mare” în 2024, ceea ce presupune obligații stricte privind monitorizarea, trasabilitatea produselor și protecția utilizatorilor.

Totuși, experiența recentă arată că reglementările fără aplicare riguroasă rămân insuficiente. Membrii Parlamentului European urmează să dezbată cazul și să ceară o anchetă detaliată din partea Comisiei Europene.

România va resimți, la rândul său, efectele comerțului online din afara UE. Începând cu 1 ianuarie 2026, pentru coletele comandate din China cu o valoare sub 150 de euro se aplică o nouă taxă de 5 euro, echivalentul a 25 de lei.

Aceasta va fi achitată de furnizor, însă este de așteptat ca prețurile produselor să crească, deoarece comercianții vor transfera costurile suplimentare către consumatori. Platforme precum Shein, Temu sau AliExpress vor fi astfel afectate, iar cumpărătorii români ar putea plăti mai mult pentru aceleași produse.

Pe lângă aspectele legislative și fiscale, cumpărătorii trebuie să fie atenți și la escrocherii. Un utilizator Reddit a povestit cum a comandat gantere de la Shein, dar coletul nu a ajuns niciodată la destinație. Serviciul clienți al platformei i-a comunicat că, odată ce coletul apare ca livrat, nu se poate interveni, oferindu-i doar păreri de rău.

Experiența a demonstrat că în cazul vânzătorilor terți, șansele de recuperare sunt limitate. Alte recomandări pentru cumpărături sigure includ utilizarea cardurilor virtuale de unică folosință, evitarea site-urilor obscure sau a ofertelor primite prin SMS sau e-mail de la expeditori necunoscuți, și verificarea recenziilor înainte de achiziție.

Tehnologia poate veni însă în ajutorul consumatorilor. Aplicațiile de realitate augmentată permit testarea virtuală a hainelor, produselor cosmetice sau a mobilierului înainte de achiziție, reducând riscul de a cumpăra produse nepotrivite sau de calitate scăzută.

Astfel, combinația dintre legislație, responsabilitatea platformelor și educația digitală devine esențială pentru siguranța cumpărăturilor online.