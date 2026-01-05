Comisia Europeană a decis majorarea sprijinului forfetar acordat fermelor de mici dimensiuni, de la 50.000 de euro la 75.000 de euro. Modificarea este prevăzută într-un nou regulament european și vizează consolidarea competitivității și sustenabilității fermelor mici, considerate viabile din punct de vedere economic, dar vulnerabile din cauza resurselor limitate. În România, această măsură se aplică prin intervenția DR-14 Investiții în fermele de mici dimensiuni, derulată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Calendarul AFIR arată că, începând cu 27 februarie 2026, fermierii vor putea depune proiecte în cadrul primei sesiuni DR-14. Bugetul alocat este de 108 milioane de euro, iar datorită creșterii sumei forfetare, sprijinul va putea fi acordat unui număr de aproximativ 1.440 de producători agricoli. Până la modificarea regulamentului, sprijinul era limitat la 50.000 de euro per exploatație.

În textul noului regulament se arată că fermele mici se confruntă cu provocări specifice și au nevoie de investiții pentru dezvoltarea activității. În același timp, Comisia Europeană subliniază necesitatea simplificării implementării sprijinului, pentru a reduce sarcina administrativă.

Modificarea articolului 75 din Regulamentul UE 2021/2115 introduce explicit sprijinul forfetar de 75.000 de euro și obligă statele membre să utilizeze aceeași definiție a fermelor mici, atât pentru investiții, cât și pentru dezvoltarea activităților.

„Pentru a consolida competitivitatea și sustenabilitatea sistemului alimentar al Uniunii, sunt necesare investiții semnificative și dezvoltarea activităților. Ar trebui să fie încurajată în mod special dezvoltarea fermelor mici, care se confruntă cu provocări deosebite și sunt potențial viabile din punct de vedere economic. În același timp, este necesar să se simplifice punerea în aplicare a sprijinului pentru fermele mici pentru a reduce la minimum sarcina administrativă. Pentru a răspunde nevoilor respective, este oportun să se modifice articolul 75 din Regulamentul (UE) 2021/2115 pentru a include dezvoltarea activității fermelor mici printre intervențiile pe care statele membre sunt în măsură să le sprijine și pentru a prevedea un sprijin sub formă de sumă forfetară în valoare de 75 000 EUR pentru intervenția respectivă. Din motive de coerență, statele membre ar trebui să utilizeze aceeași definiție a fermelor mici pentru investițiile în temeiul articolului 73 alineatul (4) litera (b) din regulamentul respectiv și pentru dezvoltarea activităților în temeiul articolului 75 din regulamentul respectiv”, se arată în noul regulament european.

Intervenția se adresează fermelor cu o dimensiune economică între 4.000 și 11.999 SO, segment care reprezintă o pondere importantă în agricultura României. Potrivit datelor INS, aceste exploatații însumează 12,45% din totalul fermelor, dar peste 81% dintre fermele care depășesc pragul de 4.000 SO. În cazul exploatațiilor zootehnice cu rase autohtone, pragul minim eligibil este de 2.000 SO, având în vedere efectivele reduse și rolul acestora în conservarea patrimoniului genetic.

Pentru exploatațiile legumicole, dimensiunea economică minimă eligibilă va fi de 2.300 euro SO, decizie justificată de numărul mare de ferme mici active în acest sector și de nevoia României de a reduce deficitul comercial la legume. În sub-sectoarele flori, plante aromatice, medicinale și ornamentale, unde predomină exploatațiile familiale cu resurse limitate, pragul minim este stabilit la 2.000 euro SO, pentru a sprijini orientarea către piață.

Sprijinul acordat prin DR-14 este gândit pentru modernizarea și transformarea structurală a fermelor mici. Finanțarea poate viza construcția sau modernizarea clădirilor agricole, amenajarea facilităților pentru gestionarea gunoiului de grajd, achiziția de utilaje și echipamente performante, accesul la utilități, adoptarea soluțiilor digitale și a agriculturii de precizie, precum și investiții secundare în irigații, energie din surse regenerabile sau obținerea de fertilizanți organici pentru consum propriu.

Sunt eligibile și investițiile în condiționare, depozitare și procesare, procesarea fiind permisă doar ca activitate secundară.

La acordarea sprijinului de 75.000 de euro vor avea prioritate exploatațiile cu o vechime de peste cinci ani și cele care fac parte din forme asociative. Intervenția prevede și alocări distincte pentru sectoarele legumicol și zootehnic, pentru a răspunde problemelor structurale specifice fermelor mici și pentru a stimula dezvoltarea acestora într-o manieră orientată către piață.