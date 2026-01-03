Vizita oficialilor europeni vine după declarațiile făcute marți de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a anunțat mai multe întâlniri programate la începutul lunii ianuarie, inclusiv o reuniune a consilierilor de securitate la Kiev și o întâlnire separată la nivel de lideri, ce urmează să aibă loc în Franța.

Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a precizat că agenda reuniunii este una amplă, cu accent atât pe securitate, cât și pe aspecte economice.

„Ne așteaptă o zi de lucru intensă: probleme de securitate și economice, elaborarea documentelor-cadru, coordonarea pașilor următori cu partenerii”, a declarat Umerov.

Potrivit acestuia, la întâlniri participă reprezentanți din Germania, Regatul Unit, Franța, Italia, Spania, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlanda, Canada, Țările de Jos, Suedia și Norvegia. De asemenea, sunt prezenți oficiali ai NATO, Consiliul European și Comisia Europeană.

Întâlnirea are loc pe fondul continuării demersurilor diplomatice ale Kievului și ale partenerilor săi pentru elaborarea unui proiect de plan de pace destinat încheierii războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Discuțiile de la Kiev vin după întâlnirea din 28 decembrie dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, care a avut loc la reședința acestuia din Mar-a-Lago, Florida. Cei doi lideri au analizat un proiect de acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, precum și un plan în 20 de puncte vizând încheierea conflictului.

Planul inițial avansat de partea americană, care cuprindea 28 de puncte, ar fi pus presiune semnificativă asupra Kievului, fiind perceput ca favorizând cererile maximaliste ale Rusiei.

În cadrul unei conferințe de presă comune susținute pe 28 decembrie, Trump a declarat că negocierile de pace se află în „stadiile finale”, fără a oferi detalii suplimentare.

În pofida intensificării contactelor diplomatice, întâlnirile recente nu au dus la un progres major. După discuția cu Trump, Zelenski a avut o convorbire comună cu liderii europeni, în timp ce liderul american a discutat separat cu Vladimir Putin.

Demersurile diplomatice continuă, însă rezultatele concrete privind un acord de pace rămân, cel puțin pentru moment, limitate, în timp ce Kievul și partenerii săi încearcă să își coordoneze pozițiile în fața presiunilor geopolitice crescânde.