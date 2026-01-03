Kaja Kallas a transmis, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că a discutat cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, precum și cu ambasadorul Uniunii Europene la Caracas.

„Am vorbit cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu ambasadorul nostru din Caracas. UE monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela”, a declarat Kallas, adăugând că UE face „un apel la moderaţie”.

În același context, șefa diplomației europene a reiterat poziția constantă a Uniunii Europene față de legitimitatea conducerii de la Caracas.

Kallas a insistat, totodată, că „UE a declarat în repetate rânduri că (liderul venezuelean Nicolas) Maduro nu are legitimitate şi a pledat pentru o tranziţie paşnică”.

Cu toate acestea, oficialul european a subliniat că orice acțiune trebuie să respecte normele internaționale, indiferent de circumstanțe.

„În orice circumstanţe, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate”, a afirmat Kallas, adăugând că „siguranţa cetăţenilor UE din ţară este prioritatea noastră principală”.

Apelul la calm formulat de Uniunea Europeană vine în contextul declarațiilor făcute de președintele american Donald Trump, care a anunțat sâmbătă că Statele Unite au „efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei”. Liderul de la Washington a susținut că, în urma operațiunii, președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția acestuia au fost capturați de forțele americane și scoși din țară.

Trump a prezentat acțiunea drept una decisivă, menită să pună capăt regimului de la Caracas, fără a oferi însă detalii suplimentare privind desfășurarea operațiunii sau locația în care se află în prezent liderul venezuelean. Anunțul a fost făcut public pe platformele de socializare, înaintea unor clarificări oficiale din partea administrației americane.

Confirmarea atacului a venit la câteva ore după ce, în capitala Caracas și în alte zone ale țării, au fost raportate explozii puternice și survolări de aeronave militare la joasă altitudine. Imagini și înregistrări video apărute pe rețelele de socializare surprind lumini puternice pe cer și coloane de fum, alimentând temerile privind o escaladare rapidă a conflictului.

La rândul său, Marco Rubio a afirmat că Nicolas Maduro urmează să se confrunte cu acuzații penale în Statele Unite. Potrivit senatorului republican Mike Lee, care a discutat telefonic cu secretarul de stat american, după capturarea liderului venezuelean nu sunt avute în vedere alte acțiuni militare pe teritoriul Venezuelei.

Situația rămâne extrem de tensionată, iar comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile de la Caracas și reacțiile actorilor implicați.