Nicolás Maduro s-a născut la 23 noiembrie 1962, într-o familie de clasă muncitoare din Caracas. A lucrat ca șofer de autobuz, iar implicarea sa în mișcarea sindicală a muncitorilor din transporturi i-a deschis drumul spre politică. Activitatea sindicală l-a adus în apropierea stângii radicale venezuelene și, ulterior, în cercul de influență al fostului lider Hugo Chávez.

Maduro a devenit un fidel al lui Chávez, fiind numit vicepreședinte, iar după moartea acestuia, în 2013, i-a succedat la conducerea țării, prezentându-se drept continuatorul „revoluției bolivariene”.

În timpul mandatelor sale, Venezuela – stat cu unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume – a intrat într-o criză economică profundă. Hiperinflația a atins niveluri devastatoare, iar penuria de alimente și medicamente a împins milioane de venezueleni spre migrație, în special către Statele Unite și alte țări din America Latină.

Economia s-a prăbușit, infrastructura s-a degradat, iar nivelul de trai al populației a scăzut dramatic, în pofida resurselor naturale uriașe ale țării.

Maduro este acuzat pe scară largă că guvernează autoritar, reprimând opoziția politică, controlând justiția și folosind fraude electorale pentru a-și menține puterea. Statele Unite, alături de numeroase alte state, consideră că mandatul său nu este legitim.

Alegerile prezidențiale din iulie 2024 au amplificat tensiunile. Maduro și-a revendicat victoria într-un scrutin contestat dur de opoziția venezueleană și de observatori internaționali, inclusiv organizații precum ONU și Carter Center, care au ridicat semne serioase de întrebare privind corectitudinea procesului electoral.

Opoziția a fost reprezentată de María Corina Machado și de candidatul Edmundo González, acesta din urmă intrând în cursă după ce lui Machado i s-a interzis să candideze. Opoziția a prezentat procese-verbale care indicau o victorie clară în fața lui Maduro.

Machado, o figură radical opusă regimului, a sfidat restricțiile impuse de autorități și a părăsit țara pentru a merge la Oslo, unde a primit, în octombrie anul trecut, Premiul Nobel pentru Pace. După plecarea sa, autoritățile de la Caracas au declarat-o oficial „fugară”, iar revenirea anunțată în Venezuela este considerată extrem de riscantă, existând temeri reale privind siguranța sa personală.

Persistența lui Maduro în a-și revendica victoria după alegerile din iulie 2024, considerate de opoziție „fundamental frauduloase”, reprezintă unul dintre principalele motive pentru care administrația Donald Trump și autoritățile americane presează de luni de zile pentru îndepărtarea sa de la conducerea Venezuelei.

Washingtonul acuză regimul Maduro de încălcări grave ale drepturilor omului, subminarea democrației și destabilizarea regiunii. În acest context, liderul venezuelean a devenit una dintre cele mai contestate figuri politice din America Latină, iar viitorul său la putere rămâne profund incert.