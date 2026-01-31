Comentariile lui Darren Woods reprezintă o schimbare notabilă față de declarația sa de la începutul lunii, când descrisese Venezuela drept „neinvestibilă”, afirmație care a stârnit critici, inclusiv din partea președintelui Donald Trump. CEO-ul Exxon Mobil a precizat acum că administrația SUA lucrează pentru a implementa reformele necesare care să atragă investiții și să stabilizeze țara sud-americană, de unde compania s-a retras în urmă cu aproape două decenii, după naționalizarea activelor sale.

”Priorităţile lor sunt stabilizarea ţării, repornirea economiei şi, în final, tranziţia către un guvern mai reprezentativ şi democratic. Cred că sunt obiectivele corecte pentru binele Venezuelei”, a spus el, reiterând disponibilitatea companiei de a trimite o echipă tehnică în teritoriu.

În cadrul conferinței dedicate rezultatelor trimestriale, Woods a evidențiat că Exxon deține expertiza necesară pentru exploatarea petrolului greu, bazându-se pe tehnologiile pe care le-a dezvoltat în Canada.

”Avem o abordare avantajoasă care poate reduce costurile, creşte rata de recuperare şi aduce pe piaţă barili mai competitivi”, a explicat el.

Woods a menționat că eventualele schimbări din Venezuela ar putea îmbunătăți condițiile de operare și în zonele din apropierea Guyanei, deși unele părți ale blocului petrolier Stabroek rămân afectate de o dispută teritorială și sunt în prezent sub forță majoră.

Chevron consideră că Venezuela a început să adopte măsuri concrete pentru a proteja investițiile companiilor petroliere private, după îndepărtarea de la putere a fostului președinte Nicolás Maduro, transmite Reuters. Directorul general Mike Wirth a declarat vineri că recentele reforme ale legii hidrocarburilor reduc controlul statului asupra sectorului și acordă producătorilor privați mai multă autonomie, ceea ce ar putea încuraja investițiile, atât din partea Chevron, cât și a altor firme interesate. Wirth a precizat că, deși Chevron analizează legislația, securitatea contractelor, predictibilitatea reglementărilor și stabilitatea comercială rămân condiții esențiale pentru atragerea capitalului în Venezuela. (stiripesurse.ro)

”Vedem că Venezuela face paşi într-o direcţie pozitivă, ceea ce va încuraja investiţiile nu doar din partea noastră, ci şi din partea altor companii”, a spus Wirth la CNBC.

Chevron este singura companie majoră americană care continuă să opereze în Venezuela, beneficiind de o licență specială emisă de Departamentul Trezoreriei al SUA. În prezent, firma produce aproximativ 250.000 de barili pe zi prin colaborarea cu compania de stat PDVSA. CEO-ul Mike Wirth a precizat că producția ar putea crește cu până la 50% în următoarele 18–24 de luni, dacă vor fi obținute autorizațiile necesare din partea guvernului american.

Datorită prezenței deja consolidate în țară, Chevron este considerată pe Wall Street drept firma americană cel mai bine poziționată să profite de eventuale schimbări în sectorul petrolier venezuelean.

”Am rămas când alţii au plecat”, a spus Wirth, menţionând că Chevron îşi recuperează treptat datoriile şi are un avans important într-o ţară ”cu potenţial pe termen lung”.

CEO-ul Chevron a declarat că în zonele în care compania operează, securitatea este în general stabilă, deși există și regiuni mai riscante. Compania a raportat rezultate trimestriale peste așteptări, cu o creștere a producției de 12% la nivel global și de 16% în SUA în 2025, ceea ce a determinat creșterea acțiunilor cu aproape 14% de la începutul anului.

Trump îndeamnă companiile din sectorul petrolier să investească cel puțin 100 de miliarde de dolari pentru a sprijini reconstrucția industriei energetice venezuelene.