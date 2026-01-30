Bogdan Comaroni a susținut în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că există un plan amplu, construit de marile corporații tehnologice și financiare, care intră în parteneriate directe cu statele. Aceste structuri ar funcționa ca entități hibride, orașe sau state-corporații, așa cum au fost conceptualizate de Curtis Yarvin.

În acest context, politicile globale promovate inclusiv în perioada administrației Trump sunt văzute ca parte a unei logici de afaceri, în care partenerii acționează într-o zonă multipolară și controlează împreună active globale, spune jurnalistul.

Comaroni a explicat că umanitatea nu mai reprezintă o prioritate, fiind tratată ca un activ economic, o marfă care va deveni și mai importantă odată cu avansul inteligenței artificiale și cu eliminarea oamenilor de pe piața muncii. Potrivit lui, Pământul este perceput ca o corporație globală, administrată de un număr restrâns de decidenți care controlează resursele și puterea.

El a oferit exemple concrete ale acestui tip de abordare, precum presiunile și negocierile prin care SUA au adus TikTok în zona de influență americană. De asemenea, a menționat situația din Venezuela, unde a avut loc o intervenție pentru înlocuirea conducerii cu una agreată, urmată de implicarea companiilor americane în deciziile legate de resursele strategice, în special pământurile rare și petrolul.

„Eu zic că toată chestiunea asta face parte dintr-un plan mult mai amplu, în care planul este ăla despre care am vorbit de multă vreme, cel al tehnologiilor și al marilor corporații care sunt văzute ca intrând în operațiuni financiare cu statele, adică acele state, orașe, state, corporații de care vorbea Curtis Yarvin și în care vedem cum deja și în politica lui Trump, care impune o politică globală, e vorba de niște parteneri de afaceri care sunt în zona multipolară și care au împreună asset-uri globale. Omenirea nu mai contează. Omenirea e în sine un asset, o marfă și mai ales va fi o marfă din ce în ce mai mult odată cu intrarea inteligenței artificiale și cu scoaterea oamenilor de pe piață. Deci vorbim despre Pământ, care a devenit prea mic pentru băieții ăștia și e văzut ca și o mare corporație în care își pun diverși oameni la butoane”, a spus Comaroni.

Comaroni a discutat și despre relațiile dintre Statele Unite și China, menționând negocieri directe care depășesc subiectul TikTok și vizează diminuarea influenței Taiwanului, facilitând astfel preluarea insulei de către China. Aceste înțelegeri globale ar fi pregătite ideologic de figuri influente precum Curtis Yarvin, Peter Thiel, Elon Musk, Aleksandr Dughin și cercuri asociate lui Serghei Lavrov.

El a amintit de tentativele de cooperare între Angela Merkel și Vladimir Putin, inițiate cu sprijinul Forumului Economic Mondial și acordul lui Henry Kissinger. În această logică, statele sunt redefinite ca entități corporative, formate din așa-numiți stakeholders, termen folosit de Forumul Economic Mondial pentru a desemna actorii implicați direct în relațiile dintre stat, politică, corporații și servicii secrete.

„Și la ce mă refer? Deci mă refer la așa, cum în negocieri și presiuni directe America a luat TikTok-ul în zona americană, mă refer la faptul cum s-au dus și l-au extras pe Maduro și l-au înlocuit cu ce-i acolo agreat și au venit cu companiile americane ca să decidă asupra pământurilor rare și mai ales asupra petrolului din zonă. Mă refer la faptul cum au negociat direct cu chinezii, pe lângă partea cu TikTok-ul, cu influența că Taiwanul scade, asta este și dorit ca să facă culoar chinezilor să preia Taiwanul. Deci sunt niște înțelegeri globale, la asta trebuie să ne să ne ducă mintea și care sunt anunțat. Sunt anunțate în ideologii precum ce spuneau anterior Yarvin sau ce spune Peter Thiel, Elon Musk, ceea ce spune Dughin, pe de altă parte, ceea ce spun alții și de-ai lui Lavrov și alți oameni. (…) Ceea ce voia să facă inițial și porniseră între Merkel și Putin cu sprijinul Forumului Economic Mondial, cu binecuvântarea lui Kissinger”, a mai spus jurnalistul.

Comaroni a menționat și participarea lui Florian Coldea la Forumul Economic Mondial, subliniind că serviciile secrete globalizate ar trebui implicate în procesele decizionale, trecând dintr-o zonă strict secretă într-una discretă. În România, acest model funcționează deja, serviciile având inclusiv firme sub acoperire, iar Coldea ar proveni dintr-un mediu în care experimentul a fost deja testat și planul local este cunoscut.

„Deci sunt văzute aceste state corporații, stakeholders, cum le numesc cei de la Forumul Economic Mondial, adică cei care participă cu părți directe într-o relație de state, politică și corporații și întreprinderi și servicii secrete. Nu e întâmplător că la Forum Economic Mondial s-a dus Coldea și a spus că serviciile secrete globalizate trebuie să intre la decizii, la puteri decizionale, adică practic să iasă din zona secretă către o zonă discretă. La noi în România astea erau. Deci la noi serviciile au și firme sub acoperire și tot, nu mai reiau. Coldea vine și dintr-o zonă în care experimentul s-a făcut, planul local se cunoaște”, a mai spus Comaroni.

În final, Comaroni a explicat că lumea se află într-o etapă de negocieri în care statele sunt transformate în corporații conduse de executivi, după modele similare celor aplicate în Venezuela.

Aceeași logică este regăsită și în împărțirea globală a procesoarelor, un domeniu aflat la limita tehnologică, odată cu atingerea pragului de 2 nanometri, inițial concentrat în Taiwan și câteva laboratoare super tehnologizate, urmând ca atenția să se mute către procesoarele cuantice.

„Și atunci în această zonă de tratative la care statele devin corporații cu CEO, adică cu executivi, cu toți puși acolo pe modelul Venezuela, pe model ne trebuie o corporație pe care s-o luăm noi și hai s-o împărțim, pe modelul în care se împart acuma global procesoarele pentru că de aici încolo trebuie să treacă la alt nivel acele procesoare cuantice, pentru că s-a atins o limită în care procesorul a ajuns la 2 nanometri și inițial zona asta era doar în Taiwan, în Taiwan și în niște fabrici care sunt niște laboratoare super tehnologizate”, a conchis Bogdan Comaroni.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.