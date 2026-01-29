Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi, 29 ianuarie, că președintele rus, Vladimir Putin, ar fi acceptat solicitarea sa de a suspenda timp de o săptămână atacurile aeriene asupra Kievului și altor orașe din Ucraina, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute înregistrate în această perioadă.

Informația a fost prezentată de liderul american în cadrul unei ședințe a Cabinetului, fiind ulterior relatată de agenția Reuters.

Donald Trump a explicat că i-a cerut personal liderului de la Kremlin să evite bombardamentele asupra capitalei ucrainene și a altor localități pe durata episodului de frig extrem, care a atins niveluri record.

Potrivit acestuia, demersul a fost unul umanitar, având în vedere situația dificilă a populației civile din zonele afectate de război și de condițiile meteo severe.

Donald Trump a mai afirmat că rezultatul solicitării sale a fost peste așteptări, menționând că mai multe persoane l-ar fi avertizat anterior că nu va obține un astfel de angajament din partea Rusiei.

Totodată, el a susținut că autoritățile ucrainene ar fi mulțumite de această pauză temporară a atacurilor, subliniind că Ucraina continuă să lupte intens pe front.

„L-am rugat personal pe președintele Putin să nu bombardeze Kievul și diversele orașe și localități din Ucraina … timp de o săptămână … în timpul acestei perioade de frig extrem, care a atins valori record. (…) Trebuie să vă spun că a fost foarte frumos, mulți oameni mi-au spus să nu irosesc apelul, că nu voi obține asta, iar Putin a făcut-o”, a spus Trump.

"I Personally Asked Putin Not to Shoot" Donald Trump said he personally asked Vladimir Putin to refrain from striking Kyiv and other cities for a week — and that Putin supposedly agreed.

Președintele SUA nu a precizat data exactă a convorbirii cu Vladimir Putin, iar Casa Albă nu a confirmat oficial existența unei discuții recente între cei doi lideri.

The New York Times a notat, de asemenea, că nu a fost anunțat public niciun apel telefonic în acest sens.

Informația a fost confirmată și de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care și-a exprimat încrederea că Ucraina și Rusia ar putea ajunge la un acord.

Acesta a vorbit despre progrese recente în negocierile dintre cele două părți, precizând că discuțiile trilaterale dintre Statele Unite, Rusia și Ucraina au înregistrat evoluții semnificative și că sunt planificate noi runde de dialog în aproximativ o săptămână.

Witkoff a mai arătat că negocierile s-au concentrat pe aspecte legate de un posibil acord teritorial, în contextul presiunilor exercitate asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind renunțarea la unele teritorii din regiunea Donețk.

În opinia sa, populația ucraineană ar manifesta speranță și așteptări crescute ca un acord de pace să fie atins în viitorul apropiat.