Potrivit mesajului transmis de la Moscova, Vladimir Putin și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a se întâlni cu Volodimir Zelenski, cu condiția ca președintele Ucrainei să vină în capitala Rusiei. Kremlinul afirmă că este pregătit să asigure securitatea și toate condițiile necesare pentru desfășurarea unei astfel de întrevederi, conform Ukrainska Pravda.

Informația este transmisă de Kremlin prin consilierul diplomatic al liderului rus, Iuri Ușakov. Subiectul unei posibile întâlniri directe între cei doi lideri a fost abordat și în cadrul discuțiilor telefonice dintre Vladimir Putin și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

„A declarat în diferite ocazii că dacă Zelenski este într-adevăr dispus pentru o întâlnire, atunci noi îl invităm la Moscova”, a spus Ușakov.

Conform declarațiilor consilierului prezidențial rus, inițiativa analizării acestei opțiuni ar fi fost încurajată de liderul american, care a cerut Moscovei să ia în calcul această posibilitate.

„Trump ne-a cerut în special să studiem această posibilitate. Îi garantăm (n.red. lui Zelenski) securitatea și condițiile necesare”, a mai spus Iuri Ușakov.

Reacția Kremlinului vine după o declarație făcută miercuri de ministrul ucrainean de externe, Andrîi Sîbiha. Șeful diplomației de la Kiev a afirmat că Volodimir Zelenski este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru a debloca negocierile de pace și pentru a discuta principalele obstacole rămase, respectiv problema teritorială și viitorul centralei nucleare de la Zaporojie, aflată în prezent sub ocupație rusă.

Președintele ucrainean solicită de mult timp o întâlnire directă cu liderul de la Kremlin, considerând că doar un dialog la cel mai înalt nivel ar putea duce la progrese reale în încercarea de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa din ultimii 80 de ani. Cu toate acestea, de fiecare dată când Zelenski a cerut o întrevedere, Vladimir Putin a condiționat discuțiile de deplasarea acestuia la Moscova.

Statele Unite au transmis Ucrainei că eventualele garanții de securitate ar putea fi condiționate de acceptarea unui acord de pace ce ar include concesii teritoriale. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, regiunea Donbas rămâne cel mai sensibil punct al negocierilor purtate între Kiev, Washington și Moscova.

Surse citate de Financial Times susțin că administrația americană ar fi semnalat autorităților de la Kiev că sprijinul de securitate al Statelor Unite ar putea depinde de acceptarea unui acord de pace care să prevadă cedarea regiunii Donbas către Rusia. În acest context, Washingtonul ar fi indicat că ar putea continua sprijinul militar pentru Ucraina într-un scenariu de pace, inclusiv prin furnizarea de armament suplimentar, dacă forțele ucrainene s-ar retrage din zonele estice aflate încă sub controlul lor.

Casa Albă nu a confirmat oficial aceste informații și a transmis că rolul Statelor Unite este de a facilita dialogul dintre părți, nu de a impune concesii teritoriale în cadrul negocierilor.