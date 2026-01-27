Administrația americană a semnalat Kievului că sprijinul de securitate al Statelor Unite ar depinde de acceptarea unui acord de pace care ar include cedarea regiunii Donbas către Rusia, potrivit unor surse citate de Financial Times.

Washingtonul ar fi indicat că ar putea continua să sprijine militar Ucraina într-un scenariu de pace, inclusiv prin furnizarea de armament suplimentar, dacă autoritățile ucrainene ar accepta retragerea forțelor din zonele estice aflate încă sub controlul lor.

Casa Albă nu a confirmat oficial aceste informații, iar administrația americană a transmis că rolul Statelor Unite este de a facilita negocierile dintre părți, nu de a impune concesii teritoriale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că documentul propus de Statele Unite privind garanțiile de securitate este finalizat și că Kievul așteaptă stabilirea datei și locului pentru semnare. În același timp, liderul ucrainean a subliniat în mod repetat că integritatea teritorială a Ucrainei trebuie respectată în orice acord de pace.

Oficiali ucraineni citați de Financial Times au arătat că există o nesiguranță tot mai mare la Kiev privind disponibilitatea Washingtonului de a oferi garanții clare. Aceștia au susținut că partea americană evită semnarea angajamentelor de securitate atunci când negocierile ajung într-un punct decisiv.

După discuțiile trilaterale desfășurate la Abu Dhabi, Kremlinul a transmis că problema teritorială rămâne fundamentală pentru orice acord de încetare a războiului. Moscova continuă să ceară retragerea completă a forțelor ucrainene din Donbas, inclusiv din zonele care nu sunt ocupate de armata rusă.

Emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat public că retragerea Ucrainei din Donbas reprezintă cheia unui acord de pace. Potrivit acestuia, în lipsa unei astfel de retrageri, Rusia va continua să urmărească ocuparea regiunii prin mijloace militare.

Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a afirmat că administrația Trump își propune ca un acord de pace să fie încheiat până la 15 mai. În lipsa unui rezultat până la această dată, Statele Unite ar putea să se retragă complet din procesul de negociere.

Potrivit acestuia, termenul este legat de alegerile intermediare din Statele Unite, programate în luna noiembrie. Un conflict nerezolvat ar putea deveni un subiect major de critică politică pentru administrația americană.

În paralel cu negocierile privind pacea, Ucraina insistă asupra accelerării procesului de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Kievul urmărește finalizarea aderării până în 2027 și consideră integrarea europeană o componentă esențială a garanțiilor de securitate.

Potrivit acestuia, apartenența Ucrainei la UE ar contribui nu doar la securitatea națională, ci și la stabilitatea întregului continent european. În prezent, procesul de negociere a capitolelor de aderare este blocat în Consiliul UE de opoziția Ungariei.