Oficialul a subliniat că securitatea continentului nu poate fi asigurată fără sprijinul SUA și a cerut statelor europene să investească miliarde de euro în apărare, avertizând că Europa nu se poate apăra singură.

Rutte a punctat că parteneriatul transatlantic rămâne esențial, susținând că „Europa are nevoie de Statele Unite și Statele Unite au nevoie, la rândul lor, de Europa”. Șeful NATO a recunoscut că prioritățile Washingtonului se pot schimba, dar a insistat că va exista întotdeauna o prezență convențională americană puternică pe continentul european.

„Continuați să visați, în cazul în care credeți că Europa se poate apăra singură. Europa are nevoie de Statele Unite și Statele Unite au nevoie, la rândul lor, de Europa”, a spus Rutte, potrivit The Guardian.

Cunoscut pentru relația sa apropiată cu președintele american Donald Trump, Mark Rutte a atribuit rolul decisiv al acestuia în creșterea cheltuielilor militare ale aliaților. El a afirmat că obiectivul ca toate țările NATO să atingă 2% din PIB pentru apărare până la sfârșitul anului 2025 nu s-ar fi realizat fără presiunile exercitate de Trump. Rutte a nominalizat Spania, Italia, Belgia și Canada printre statele care, în opinia sa, nu și-ar fi majorat bugetele de apărare fără intervenția președintelui SUA.

„Dacă e cineva face lucruri bune, acela este președintele Trump (…) Știu că vă enervez din nou pe mulți dintre voi, dar, așa cum am spus și la Davos, cred că cele 2% (din PIB pentru apărare) atinse de toate țările NATO la sfârșitul anului 2025 nu s-ar fi întâmplat niciodată, niciodată, niciodată fără Trump”, a mai spus Rutte.

În același timp, Rutte a precizat că Statele Unite apreciază foarte mult eforturile aliaților, chiar dacă Trump a ironizat anterior contribuția unor țări în războiul din Afganistan. Ulterior, președintele american a revenit asupra declarațiilor și a recunoscut sacrificiul celorlalte state implicate.

Secretarul general al NATO a comentat și despre discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA, dar blocate de pretențiile teritoriale ale Moscovei asupra Donbasului. Rutte a subliniat că există o problemă „foarte sensibilă” și că doar Ucraina poate decide asupra unui eventual compromis teritorial. De asemenea, el a respins ideea că Washingtonul ar încerca să profite de rolul său în securitatea Ucrainei pentru a obține avantaje în negocierile cu NATO privind Groenlanda.

Rutte a respins, totodată, scenariul construirii unei alternative europene la NATO fără participarea Statelor Unite, avertizând că o astfel de variantă ar fi complicată și l-ar bucura pe președintele rus Vladimir Putin. Oficialul a reafirmat că viitorul securității europene rămâne strâns legat de cooperarea cu Washingtonul.