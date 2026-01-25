Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că platforma de extracție a gazelor din perimetrul Neptun Deep beneficiază de protecție prin Articolul 5 al Tratatului NATO, însă a subliniat că această acoperire nu se extinde și asupra infrastructurii critice asociate, precum conductele.

Potrivit declarațiilor sale, această componentă a sistemului este securizată prin mecanisme naționale de prevenție, iar unele date referitoare la protecția infrastructurii nu pot fi făcute publice. Precizările au fost oferite în contextul avertismentelor formulate anterior de șeful Armatei privind zona economică exclusivă din Marea Neagră.

Bogdan Ivan a punctat diferența dintre statutul platformei și cel al conductelor, arătând că, în cazul unui atac, protecția prevăzută de Articolul 5 se aplică doar pentru platforma de extracție.

În același timp, el a menționat că infrastructura critică este protejată de autoritățile române, într-o formulă de prevenție care implică Garda de Coastă, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării.

Ministrul Energiei a subliniat pentru Digi24 că platforma în sine este considerată teritoriu al statului român, dar că restul infrastructurii nu beneficiază de aceeași garanție.

„În momentul de față, ceea ce este foarte sigur este următorul lucru: platforma în sine, prin care se extrag gazele, este acoperită de Articolul 5. În schimb, tot ce înseamnă infrastructură critică, tot ce înseamnă conducte, nu este acoperit de acest articol. Ele sunt însă protejate de Garda de Coastă, de Ministerul de Interne, de Ministerul Apărării, într-o formulă în care se face prevenție”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a mai precizat că există sisteme avansate de protecție a infrastructurii critice din Marea Neagră, însă a recunoscut că unele detalii nu pot fi dezvăluite publicului.

El a afirmat că tehnologiile utilizate sunt printre cele mai sofisticate, dar a admis și faptul că, datorită zonei foarte întinse, nu există capacitatea de a controla fiecare navă care trece prin acele ape. În opinia sa, aceasta reprezintă o limitare importantă în gestionarea riscurilor.

În același timp, Bogdan Ivan a recunoscut că riscul de securitate rămâne ridicat din cauza conflictului de la granița României, însă a dat asigurări că autoritățile își desfășoară activitatea conform planului.

El a susținut că proiectul Neptun Deep este în grafic și chiar înaintea calendarului stabilit cu doi ani în urmă, iar la începutul anului viitor ar urma să fie aduse primele molecule de gaz în România.

„Sunt anumite date pe care nu pot să le fac publice, referitoare la tehnologii prin care se protejează infrastructura critică din Marea Neagră, și sunt unele dintre cele mai sofisticate sisteme. Dar este evident că, fiind un teritoriu atât de vast, nu ai capacitatea de a controla fiecare navă care vine sau trece prin acel loc. (…) Avem acest conflict la granița țării noastre și este evident un risc în continuare, dar noi ne facem treaba, suntem în grafic cu exploatarea perimetrului Neptun Deep, chiar suntem înaintea calendarului programat în urmă cu doi ani de zile și am încredere că, la începutul anului viitor, vom aduce primele molecule de gaz din platforma continentală a Mării Negre în România”, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a reiterat că, deși riscurile există, statul român acționează coordonat pentru prevenirea oricăror incidente, iar platforma de extracție are statut de teritoriu național.

El a subliniat că autoritățile, împreună cu Ministerul de Interne și Ministerul Apărării, fac tot ce este necesar pentru a evita escaladarea situației.

„Este evident că există acest risc, dar noi ne facem treaba și, împreună cu Ministerul de Interne și cu Ministerul Apărării, facem tot ce ține de noi ca să nu ajungem acolo. Iar platforma în sine, cea de unde se extrag gazele, este acoperită de Articolul 5, ea fiind considerată teritoriu al statului român”, a punctat demnitarul.

În ceea ce privește posibilitatea ca România să se descurce fără sprijinul trupelor aliate NATO într-un scenariu de atac, ministrul a evitat să ofere detalii de natură militară.

El a precizat că nu dorește să intre în atribuțiile ministrului Apărării și a afirmat că autoritățile sunt sincronizate în scenariile de securitate, fiecare instituție având rolul său clar și acționând în consecință.