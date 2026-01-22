Liderii locali ai PSD atrag atenția asupra unei probleme de maximă importanță pentru România: securitatea proiectului Neptun Deep. Într-un context regional tensionat, marcat de intensificarea militarizării Mării Negre și de reluarea competiției strategice între marile puteri, avertismentele formulate de generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, ridică semne de întrebare serioase asupra pregătirii statului român.

”Mult prea ușor a trecut semnalul de alarmă tras de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Nu am văzut reacții din partea decidenților politici – premierul, miniștrii de resort. Sunt prea preocupați de „reformă”. Nu am văzut îngrijorare la nivel prezidențial. Nu am văzut nicio intenție de a ridica la nivelul CSAT o chestiune de o asemenea gravitate și urgență strategică. Într-un context regional marcat de militarizarea accelerată a Mării Negre și de revenirea competiției strategice între marile puteri, avertismentul transmis de conducerea Armatei Române ar fi trebuit să genereze o dezbatere de securitate națională, nu o simplă știre de presă. Declarațiile șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, reprezintă unul dintre cele mai importante avertismente strategice formulate public în ultimii ani. Ele nu sunt simple nuanțe tehnice și nu pot fi tratate ca un exercițiu academic. Ele descriu o vulnerabilitate reală a statului român într-un moment în care România își joacă o parte esențială din viitorul său energetic și geopolitic”, notează Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.

Neptun Deep nu este doar un proiect energetic; este, prin definiție, o infrastructură strategică, notează Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook. Estimările indică rezerve de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze recuperabile, cu o producție anuală proiectată de circa 8 miliarde de metri cubi. Această investiție de miliarde de euro ar putea transforma România într-un furnizor regional major de energie și într-un actor relevant pe piața europeană a gazelor naturale.

”Pentru că Neptun Deep nu este doar un proiect energetic. Este, prin definiție, o infrastructură strategică critică. Este cea mai importantă exploatare de gaze naturale aflată în dezvoltare în Uniunea Europeană, cu rezerve estimate la aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaz recuperabil și cu o producție anuală proiectată de circa 8 miliarde de metri cubi la platoul de producție. Este o investiție de miliarde de euro, cu potențialul de a transforma România într-unul dintre principalii producători de gaze ai Europei și într-un furnizor regional de securitate energetică. Amplasată într-un teatru de operații aflat la frontiera directă dintre NATO și Federația Rusă, orice platformă offshore, orice conductă submarină, orice sistem energetic de asemenea anvergură devine automat un obiectiv strategic și, implicit, o potențială țintă”, continuă acesta.

Totuși, amplasarea proiectului în apele Mării Negre, aflate la granița directă dintre NATO și Federația Rusă, ridică probleme de securitate. Generalul Vlad a subliniat faptul că Zona Economică Exclusivă a României nu beneficiază de protecția automată a Articolului 5 al Tratatului NATO, ceea ce înseamnă că orice incident asupra platformei poate fi tratat ca o responsabilitate directă a statului român.

Evaluările militare indică lipsa capabilităților necesare pentru a proteja complet infrastructura: supraveghere maritimă permanentă, sisteme anti-dronă, control aerian, protecție subacvatică, răspuns rapid la amenințări hibride și cibernetice. Astfel, Neptun Deep, în lipsa unei structuri integrate de securitate MAI–MApN, devine un obiectiv vulnerabil.

”Generalul Vlad a spus un lucru esențial și incomod: Zona Economică Exclusivă a României nu este acoperită automat de Articolul 5 al Tratatului NATO. Din punct de vedere al dreptului internațional, ZEE nu reprezintă teritoriu național suveran, ci o zonă în care statul exercită drepturi economice. Această nuanță juridică separă garanția formală a apărării colective de sprijinul politic aliat, care rămâne, în ultimă instanță, o decizie de circumstanță. Cu alte cuvinte, România nu poate miza pe reflexul automat al Alianței în cazul unui incident, sabotaj sau atac hibrid asupra infrastructurii Neptun Deep. Responsabilitatea primară revine , prin urmare, statului român. Al doilea mesaj, la fel de grav, este că România nu dispune, în prezent, de capabilitățile necesare pentru a asigura protecția completă a unei astfel de infrastructuri strategice în Marea Neagră. Aceasta nu este o opinie politică. Este o evaluare militară.

Protecția unei platforme offshore presupune supraveghere maritimă permanentă, capacități de intervenție navală rapidă, sisteme de apărare anti-dronă, control aerian, protecție subacvatică a conductelor și cablurilor, capabilități de răspuns la amenințări hibride și cibernetice. Presupune o arhitectură integrată MAI–MApN, cu lanț de comandă clar, reguli de angajare clare și capacitate de reacție în timp real. Astăzi, România nu dispune de un asemenea sistem complet funcțional”, se mai arată pe rețeaua de socializare.

Acesta a mai notat pe rețeaua de socializare că Guvernul și Președinția României trebuie să ridice problema la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării și să trateze proiectul nu doar ca pe un act economic, ci ca pe un obiectiv strategic național, care necesită planuri dedicate, capabilități reale de protecție și asumarea clară a responsabilităților.