Fostul ministru de Externe și consilier prezidențial Cristian Diaconescu a spus, la Antena 3 CNN, că exploatarea gazelor din Marea Neagră începând cu 2027, împreună cu rezervele din Norvegia, ar putea asigura gaz pentru toată Europa. Totuși, el a fost de acord cu șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, care a explicat că Zona Economică Exclusivă nu este protejată de Articolul 5 din Tratatul NATO.

Diaconescu a explicat că exploatarea gazelor în zona economică exclusivă presupune lucrul la foarte mare adâncime și că este nevoie de o companie mare, cu tehnologie avansată, care să poată face această activitate fără interferențe. El a spus că, odată ce exploatarea va începe, gazul din Marea Neagră, împreună cu cel din Norvegia, ar putea acoperi tot necesarul Europei, dar că problema are un mare impact strategic.

El a vorbit și despre vulnerabilitățile Zonei Economice Exclusive. Potrivit lui, marea teritorială a României include zona de 12 mile marine de la țărm, unde România are drepturi suverane totale, inclusiv pentru apărare. Dincolo de aceste 12 mile, până la 200 de mile, există zona economică, unde drepturile României sunt limitate, de exemplu pentru exploatări și trecerea navelor.

Diaconescu a precizat că România trebuie să se poată apăra singură în cazul unei agresiuni în această zonă și a explicat că la împărțirea mării se ține cont de zonele adânci, cum ar fi peninsula Crimeea, ceea ce poate duce la interpretări controversate privind drepturile suverane ale statelor.

„Exploatările hidrocarburilor din zona economică exclusivă presupun o exploatare la foarte mare adâncime. Deci este nevoie de o companie foarte mare cu capacități tehnologice și care în liniște ar urma să facă o astfel de activitate. Odată ce această exploatare din 2027 va deveni funcțională, gazul din Marea Neagră împreună cu resursele din hidrocarburi din Norvegia ar acoperi tot necesarul european. Dilema strategică este una enormă. Am negociat delimitările în ceea ce privește marea teritorială, platoul continental, Zona Economică Exclusivă, zona contiguă, o serie de termeni complicați din dreptul mării, timp de cinci ani cu Ucraina, alături de frontiera fluvială și terestră. Nu am reușit să ajungem la o soluție, s-a mers la Haga, la Curtea Internațională de Justiție și acolo s-a luat decizia în ceea ce privește această împărțire a mării. Marea teritorială a României, conform acestei decizii, cuprinde fâșia de mare adiacentă țărmului, cu o lățime de 12 mile marine. În această zonă există drepturi suverane totale din perspectiva României, deci inclusiv în ceea ce privește protecția integrității. Dincolo de această zonă de 12 mile până la 200 de mile spre centrul mării sunt celelalte elemente de delimitare, inclusiv zona economică, în care există anumite drepturi suverane limitate, privind pasajul navelor, exploatările, etc. Din această perspectivă, dacă cineva privește cu rea-credință din proximitatea estică și nu respectă dreptul internațional pot să apară probleme pe care trebuie să le rezolvăm singuri. Mai este o problemă care se adaugă. În momentul în care se fac aceste împărțiri se au în vedere zonele cele mai adânci în mare de la care se construiește un astfel de perimetru. Una dintre aceste zone este peninsula Crimeea. Din această perspectivă poate exista o interpretare de rea-credință în ceea ce privește drepturile suverane ale statelor cu un impact în legătură cu acest partaj”, a precizat Diaconescu.

Expertul în politică externă George Scutaru a spus recent că România trebuie să accelereze programul de reînarmare pentru a fi pregătită în fața unor posibile provocări din partea Rusiei în Zona Economică Exclusivă. El a explicat că nu este clar dacă această zonă este automat protejată de articolul 5 din tratatul NATO.

Exploatarea gazelor din zona Neptun Deep, din Marea Neagră, ar putea transforma România din țară care importă gaze într-un producător important în regiune. Zăcământul are peste 100 de miliarde de metri cubi de gaze, iar producția anuală, estimată pentru 2027, ar putea fi de 5–6 miliarde de metri cubi.

Începerea extracției va reduce dependența de importuri și va permite gazului să fie folosit în rețeaua națională, cu șansa de a alimenta și alte țări din Europa. Gazele vor fi exploatate de consorțiul OMV Petrom – Romgaz, OMV Petrom fiind principalul operator al proiectului.