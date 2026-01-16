Marii furnizori de energie electrică din România, care au în portofoliu peste 200.000 de clienți finali, ar putea fi obligați să ofere, la cererea consumatorilor, contracte de furnizare pe durată determinată de minimum un an, cu prețuri fixe.

Prevederea apare într-un proiect de ordonanță de urgență care vizează modificarea Legii energiei și întărirea protecției consumatorilor într-o piață marcată de volatilitate, scrie profit.ro. Conform proiectului, în legislație ar urma să fie introdusă definiția contractului de furnizare a energiei electrice pe durată determinată și cu prețuri fixe.

Acesta este descris ca un contract încheiat între furnizor și clientul final, prin care se garantează menținerea neschimbată a clauzelor și condițiilor contractuale, inclusiv a prețului, pe întreaga durată a contractului.

Totodată, pentru un preț considerat fix, documentul permite existența unui element flexibil, în conformitate cu reglementările Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), cum ar fi variații de preț între perioadele de vârf și cele din afara acestora. În același timp, se precizează că pot fi modificate elementele reglementate din factura finală.

Textul de act normativ stabilește că furnizorii care depășesc pragul de 200.000 de clienți vor avea obligația de a încheia astfel de contracte la solicitarea clienților finali.

În plus, aceștia vor trebui să ofere și contracte de furnizare la prețuri dinamice clienților care au instalate sisteme de contorizare inteligentă.

În situația în care niciun furnizor nu atinge acest prag, obligația ar reveni furnizorului cu cea mai mare cotă de piață în anul anterior.

Un alt element important al proiectului este interdicția de a modifica unilateral clauzele și condițiile contractelor pe durată determinată și cu prețuri fixe. Furnizorii nu vor putea denunța aceste contracte înainte de expirarea lor, cu excepția cazurilor de neplată a facturilor sau de furt de energie electrică.

ANRE va avea un rol central în aplicarea noilor reguli. Autoritatea va monitoriza evoluțiile pieței, va evalua riscurile asociate ofertelor și contractelor cu prețuri dinamice sau fixe și va interveni în cazul practicilor considerate abuzive. De asemenea, ANRE va putea lua măsuri atunci când sunt identificate comisioane de încetare a contractului considerate inadmisibile.

Proiectul prevede și un mecanism special pentru situații de criză.

Dacă Consiliul Uniunii Europene adoptă o decizie de punere în aplicare privind o criză a prețurilor energiei electrice la nivel regional sau european, Guvernul României va putea institui, pe durata respectivei decizii, măsuri specifice de stabilire a prețurilor de furnizare pentru clienții casnici, microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii.

În mod excepțional, ar putea fi stabilite prețuri sub nivelul costurilor, cu respectarea unor condiții stricte, precum aplicarea prețului redus doar pentru o parte limitată a consumului gospodăriilor, lipsa discriminării între furnizori, compensarea transparentă a acestora și evitarea denaturării pieței interne a energiei electrice.