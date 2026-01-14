Dreptul de a rezilia unilateral contractul de furnizare al energiei este garantat tuturor clienților finali, iar acest lucru se aplică inclusiv în cazul contractelor încheiate pe durată determinată. Reglementările permit schimbarea furnizorului de energie electrică sau gaze naturale fără taxe, iar procesul este conceput pentru a se desfășura rapid și predictibil, în beneficiul consumatorului.

Clienții care decid să își exercite acest drept pot încheia un nou contract cu un alt furnizor, urmând ca transferul efectiv să fie realizat, de regulă, în circa 24 de ore. Alimentarea cu energie sau gaze nu este întreruptă în nicio etapă, iar clientul primește o dată clară de preluare a locului de consum de către noul furnizor.

Autoritatea de reglementare subliniază explicit faptul că furnizorii nu pot bloca sau condiționa acest demers și nici nu pot percepe costuri suplimentare pentru schimbare.

„În ceea ce privește schimbarea furnizorului de energie electrică, amintim că acest proces este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. Clientul final are dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică ori de câte ori dorește, fără ca vreunul dintre operatorii economici implicați să aibă dreptul să se opună.” – ANRE.

Indiferent dacă un contract este pe durată determinată sau nedeterminată, consumatorul poate decide când este oportun să migreze către o altă ofertă. Platforma online pusă la dispoziție de ANRE centralizează procedura și reduce semnificativ timpul necesar pentru finalizarea transferului.

Procesul de schimbare este simplu, însă necesită atenție la câteva elemente esențiale din noul contract. Consumatorii sunt sfătuiți să analizeze prețul energiei active, durata contractului, condițiile în care pot rezilia ulterior, precum și modalitățile de facturare și termenele de plată.

Pentru înregistrarea online, este util ca solicitantul să aibă la îndemână datele din contractul actual și un act de identitate. După semnarea noii oferte, furnizorul ales se ocupă de toate formalitățile, inclusiv notificarea vechiului furnizor și înregistrarea schimbării în sistemul național.

În acest context, diferențele de preț devin un criteriu important, mai ales în perspectiva modificărilor tarifare anunțate pentru anul 2026. Hidroelectrica și PPC sunt exemple relevante pentru modul în care ofertele și tarifele influențează decizia de migrare a clienților.

Hidroelectrica își menține poziția de furnizor cu preț redus pentru populație și pentru începutul anului 2026. Oferta publicată pentru clienții casnici prevede un preț al energiei electrice active de 0,450 lei/kWh, fără TG, respectiv 0,45363 lei/kWh cu tariful de transport inclus. Această ofertă este disponibilă pentru contractare până la 31 ianuarie.

Costul final din factură variază în funcție de zona de distribuție. După aplicarea tarifelor de rețea, a transportului și a taxelor reglementate, prețul ajunge la valori cuprinse între aproximativ 1,11 lei/kWh și 1,28 lei/kWh. Cele mai mici valori se aplică în zonele deservite de Rețele Electrice, în timp ce zona de distribuție Oltenia înregistrează cel mai ridicat nivel al prețului final.

În paralel, pentru clienții din sistemul universal din Muntenia Sud, inclusiv București, alimentați de PPC, tariful scade de la 1,67 lei/kWh la 1,50 lei/kWh, începând cu 1 ianuarie 2026. Reducerea este de aproximativ 10%, iar noul preț este valabil până la 30 iunie 2026. Această ofertă se aplică doar clienților care au rămas în serviciul universal, nu și celor care au ales piața concurențială.

Concurența venită din partea Hidroelectrica a determinat, în ultimii ani, ajustări de tarife la majoritatea furnizorilor, compania de stat practicând prețuri cu aproximativ 40% mai mici față de alți furnizori din serviciul universal.

De la 1 ianuarie, tarifele reglementate propuse pentru rețelele de transport și distribuție aduc modificări diferențiate în funcție de zona de rețea. Tariful de introducere a energiei electrice în rețea crește la 3,63 lei/MWh, de la 3,29 lei/MWh, iar tariful de extragere ajunge la 36,45 lei/MWh, față de 33,03 lei/MWh.

Pentru Rețele Electrice România, operator de distribuție controlat de grupul PPC, tariful de distribuție pentru joasă tensiune urcă la 317,4 lei/MWh, față de nivelul actual de 294 lei/MWh, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 8%.

În cazul Distribuție Energie Electrică România, companie din grupul Electrica, tariful de distribuție aplicat consumatorilor racordați la joasă tensiune ajunge la 355 lei/MWh, înregistrând o creștere modestă de circa 1,25% comparativ cu tariful aflat acum în vigoare.

Pentru Delgaz Grid, operator de distribuție care face parte din grupul E.ON, noul tarif de distribuție la joasă tensiune este estimat la aproximativ 388 lei/MWh, ceea ce reflectă o creștere de 9,8% față de nivelul actual.

Singura zonă în care tariful reglementat scade este cea operată de Distribuție Oltenia, companie controlată de grupul Macquarie. Aici, tariful de distribuție pentru joasă tensiune este stabilit la circa 333 lei/MWh, în scădere cu aproximativ 8,3% față de nivelul anterior, fiind singura ajustare negativă aprobată la nivel național.