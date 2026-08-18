Shein, în fața unui moment decisiv: evaluarea pregătită pentru bursă a scăzut puternic

Retailerul online de modă Shein urmărește o evaluare de aproximativ 25 de miliarde de dolari pentru oferta publică inițială pregătită la Bursa din Hong Kong, nivel de aproape patru ori mai mic decât evaluarea de 98,2 miliarde de dolari obținută în 2022. Reducerea vine pe fondul încetinirii ritmului de creștere, al costurilor comerciale mai mari și al presiunilor de reglementare, potrivit celor relatate de Reuters.

Două surse apropiate situației au declarat că Shein ar urma să fie evaluată la aproximativ 25 de miliarde de dolari. O a treia sursă a indicat un interval cuprins între 25 și 28 de miliarde de dolari, pe baza prețurilor propuse investitorilor.

Noua evaluare este sub nivelul de 30-40 de miliarde de dolari pe care compania îl urmărea la începutul lunii august, când a început întâlnirile cu potențialii investitori.

Shein ar putea lansa oferta publică inițială chiar în această săptămână și intenționează să ofere investitorilor până la 8% din totalul acțiunilor. La o evaluare de 25 de miliarde de dolari, valoarea ofertei ar putea ajunge la aproximativ două miliarde de dolari.

Reducerea evaluării reflectă încetinirea activității companiei, creșterea costurilor comerciale, concurența mai intensă și controalele mai stricte aplicate platformelor care vând produse chinezești ieftine pe principalele piețe ale Shein.

Veniturile companiei au crescut cu 41,1% în 2023 și cu 20,7% în 2024. Ritmul de creștere a coborât însă la 8% în 2025, când Shein a raportat venituri totale de 41,8 miliarde de dolari.

În primul trimestru din 2026, veniturile au crescut cu numai 1,1%. Evoluția a fost afectată de taxele vamale și de tarifele introduse de Statele Unite. Compania a trecut, de asemenea, pe pierdere în primul trimestru al acestui an, raportând un rezultat negativ de 99 de milioane de dolari. În 2025, Shein obținuse un profit net de 2,06 miliarde de dolari.

La o evaluare de 25 de miliarde de dolari, Shein ar fi evaluată de investitori la aproximativ 12 ori profitul anual raportat în 2025. Unii dintre investitorii care au participat la prezentările organizate pentru viitoarea listare sau care au analizat situațiile financiare recente și-au exprimat îndoielile cu privire la capacitatea companiei de a reveni la ritmurile de creștere care au susținut evaluarea de 98,2 miliarde de dolari din 2022.

Evoluția afacerilor din ultimii ani arată o încetinire accentuată a ritmului de creștere a veniturilor, de la peste 40% în 2023 la 20,7% în 2024 și apoi la 8% în 2025.

Rezultatul raportat în primele trei luni ale anului 2026 marchează o nouă presiune asupra performanței financiare, după ce compania a trecut de la profitul net de 2,06 miliarde de dolari în 2025 la o pierdere de 99 de milioane de dolari în primul trimestru.

O evaluare mai redusă are efecte și asupra structurii acționariatului Shein. Potrivit documentelor depuse pentru listare, compania va trebui să acorde acțiuni suplimentare anumitor investitori care au finanțat-o înaintea ofertei publice inițiale, dacă evaluarea finală va coborî sub anumite praguri stabilite anterior.

Nivelul de aproximativ 25 de miliarde de dolari este astfel semnificativ inferior evaluării de 98,2 miliarde de dolari obținute de Shein în 2022 și, totodată, sub intervalul de 30-40 de miliarde de dolari urmărit de companie la începutul lunii august, înaintea întâlnirilor cu potențialii investitori.