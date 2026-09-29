OpenAI caută cel puțin 30 de miliarde de dolari de la investitori. Noua rundă ar putea duce evaluarea la 1.400 de miliarde

OpenAI discută o nouă rundă de finanțare prin care vrea să atragă cel puțin 30 de miliarde de dolari de la investitori, după ce și-a amânat planurile pentru listarea la bursă. Compania din spatele ChatGPT urmărește o evaluare de aproximativ 1.400 de miliarde de dolari înainte de includerea capitalului atras, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Discuțiile se află într-un stadiu incipient, iar condițiile s-ar putea modifica. Interesul pentru noua rundă ar veni în principal din partea investitorilor.

Noua evaluare luată în calcul este mai mare decât cea de 1.200 de miliarde de dolari despre care se relatase anterior că ar fi fost analizată de OpenAI.

La aproximativ 1.400 de miliarde de dolari, fără a include banii atrași în noua rundă, compania ar putea ajunge din nou la o evaluare mai mare decât cea obținută cel mai recent pe piața privată de rivalul Anthropic.

Persoanele familiarizate cu discuțiile au precizat că negocierile sunt încă într-o fază timpurie și se pot schimba. OpenAI a refuzat să comenteze informațiile.

Noua finanțare vine într-o perioadă în care OpenAI și Anthropic concurează puternic pentru atragerea clienților din mediul de afaceri și pentru creșterea veniturilor înaintea unor eventuale listări pe Wall Street.

Ambele companii au depus în mod confidențial documentele necesare pentru a deveni companii publice, iar Anthropic ar putea realiza listarea chiar în această toamnă, transmite Bloomberg.

OpenAI nu mai intenționează însă să intre pe bursă în acest an.

Sam Altman a declarat recent că firma va amâna listarea în timp ce se concentrează asupra preocupărilor legate de siguranța inteligenței artificiale. El a descris actualul moment drept unul nepotrivit pentru o ofertă publică inițială.

Noua rundă de finanțare ar urma să funcționeze astfel ca o finanțare intermediară, oferind OpenAI capitalul suplimentar pe care compania l-ar fi putut obține printr-o listare.

OpenAI a atras cel mai recent 122 de miliarde de dolari în luna martie, la o evaluare de 852 de miliarde de dolari, sumă care include capitalul atras în acea rundă.

OpenAI se confruntă, asemenea altor companii din domeniu, cu o atenție tot mai mare asupra riscurilor pe care sistemele avansate de inteligență artificială le-ar putea genera.

Printre acestea se numără posibilitatea producerii unor incidente grave de securitate cibernetică. Tehnologia OpenAI a fost implicată în mai multe incidente de securitate, inclusiv în acțiuni care au vizat site-uri ale guvernului australian.

Compania a anunțat în această săptămână și că nu va lansa cel mai recent model al său, GPT-6.1 Astra, deoarece sistemul nu a îndeplinit standardele interne de siguranță.

Sam Altman a susținut, de asemenea, un plan propus de Dario Amodei de la Anthropic privind încetinirea dezvoltării celor mai avansate modele de inteligență artificială și implicarea unor evaluatori independenți pentru verificarea siguranței tehnologiei.

Preocupările legate de siguranță nu au oprit însă competiția comercială.

OpenAI continuă să își extindă oferta pe piața agenților AI, sisteme capabile să îndeplinească sarcini mai complexe pentru utilizatori.

La evenimentul pentru dezvoltatori organizat marți, compania a prezentat un nou agent AI permanent activ, numit Dots. Produsul ar urma să concureze direct cu soluții precum Muse, dezvoltat de Meta Platforms.

Compania își modifică și oferta de abonamente. OpenAI introduce un nou plan premium de 500 de dolari, care oferă limite de utilizare mai ridicate și viteze mai mari de procesare.

În același timp, anumite limite de utilizare pentru abonamentul de 200 de dolari sunt reduse.

După o perioadă în care compania a fost considerată în urma unor rivali, OpenAI și-a restrâns concentrarea asupra anumitor categorii de produse și a înregistrat un nou avans pentru instrumentele care simplifică activități precum programarea.

Ritmul anualizat al veniturilor companiei a accelerat în timpul verii și a depășit 40 de miliarde de dolari, potrivit informațiilor publicate de Bloomberg în august.

Față de luna iulie, ritmul anualizat al veniturilor OpenAI ar fi crescut cu 70%, potrivit uneia dintre persoanele familiarizate cu situația.