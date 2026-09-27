Un nou documentar disponibil pe Netflix încearcă să răspundă uneia dintre cele mai importante întrebări ale momentului: ce este, de fapt, inteligența artificială, cât de mult îi poate ajuta pe oameni și cât de mult ar trebui să ne temem de ea. Printre persoanele intervievate de regizori se numără Sam Altman, CEO-ul OpenAI, Dario Amodei, CEO și cofondator al Anthropic, Demis Hassabis, CEO și cofondator al Google DeepMind, Reid Hoffman, cofondator al LinkedIn, și Yuval Noah Harari, istoric și autorul cărții „Sapiens”.

Filmul pune față în față perspective optimiste asupra AI, avertismente referitoare la riscuri extreme, dar și opiniile unor cercetători care consideră că dezbaterea despre inteligența artificială este deseori prea simplificată.

Producția a avut premiera mondială la festivalul Sundance pe 27 ianuarie 2026. A fost lansată în cinematografele din Statele Unite pe 27 martie 2026, iar ulterior a ajuns pe platforma de streaming Peacock, începând cu 15 mai 2026. În România, documentarul a fost publicat pe Netflix pe 15 septembrie.

La câteva luni după realizarea documentarului, unele dintre avertismentele formulate de cercetătorii intervievați nu mai par doar scenarii îndepărtate.

În ultimele săptămâni, chiar lideri ai unora dintre cele mai importante companii din domeniul inteligenței artificiale au cerut încetinirea ritmului de dezvoltare a modelelor.

Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, a vorbit public despre necesitatea unei abordări mai prudente. La rândul său, Sam Altman a recunoscut necesitatea unei gestionări mai atente a ritmului dezvoltării AI și a amânat listarea OpenAI la bursă.

În paralel, au apărut cazuri concrete în care modele de inteligență artificială au reușit să depășească limitele unor medii de testare. Unele sisteme au reușit să evadeze din aceste medii, în timp ce altele au accesat sisteme sau resurse pentru care nu ar fi trebuit să aibă acces.

Astfel de incidente oferă exemple concrete pentru una dintre întrebările centrale ale documentarului: ce se întâmplă atunci când sistemele AI devin suficient de capabile încât să găsească singure modalități de a ocoli restricțiile impuse de oameni?

Privite prin prisma evoluțiilor recente din domeniu, unele dintre avertismentele prezentate în „The AI Doc” pot fi considerate semnale timpurii ale unor probleme care au început deja să apară, și nu doar scenarii despre un viitor îndepărtat.

Chiar în luna în curs, ONU a avertizat că inteligența artificială avansată ar putea reprezenta un risc existențial pentru omenire și a cerut măsuri urgente pentru limitarea riscurilor.

La începutul aceleiași luni, directorul Nvidia, Jensen Huang, și-a exprimat aprecierea față de compania OpenAI și a afirmat că AGI a sosit deja, odată cu lansarea modelului de inteligență artificială Astra. În documentar, o asemenea realizare era prezentată doar ca o ipoteză.

Documentarul se numește „The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist” și este regizat de Daniel Roher, cunoscut pentru documentarul „Navalny”, câștigător al Oscarului, împreună cu Charlie Tyrell. Filmul a fost produs inclusiv de Daniel Kwan, unul dintre regizorii peliculei „Everything Everywhere All at Once”.

Punctul de plecare al producției este unul personal. Daniel Roher urma să devină tată și a pornit într-o încercare de a afla ce fel de lume va moșteni copilul său într-o perioadă în care inteligența artificială avansează extrem de rapid.

În loc să trateze AI-ul exclusiv ca pe o problemă tehnică, documentarul încearcă să transforme întrebările complicate în unele pe care și le poate pune orice persoană. Printre acestea se află posibilitatea ca inteligența artificială să elimine locuri de muncă, să devină mai inteligentă decât oamenii sau să poată fi controlată.

Filmul ridică și întrebarea dacă AI-ul ar putea ajuta la vindecarea unor boli și la rezolvarea unor probleme precum schimbările climatice. În același timp, este analizat și scenariul în care oamenii ajung într-un punct în care nu mai înțeleg și nu mai controlează sistemele pe care le-au construit.

Filmul a avut premiera la Sundance în ianuarie 2026, a intrat în cinematografe în martie și a ajuns pe Netflix în septembrie. Pagina oficială Netflix îl prezintă drept povestea unui viitor tată care intervievează directori din industria tehnologică și experți pentru a înțelege modul în care AI-ul ar putea afecta viața copilului său și viitorul omenirii.

Lista participanților este neobișnuit de lungă. Documentarul aduce împreună directori ai marilor companii AI, cercetători, specialiști în siguranța inteligenței artificiale, jurnaliști, istorici, antreprenori și critici ai industriei. Listele de distribuție ale filmului indică peste 30 de participanți intervievați.

Sam Altman este CEO al OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT. El reprezintă una dintre cele mai importante figuri din cursa pentru construirea unor sisteme AI tot mai capabile.

Dario Amodei este CEO și cofondator al Anthropic, compania din spatele familiei de modele Claude. El este unul dintre executivii din industria AI care vorbesc public atât despre beneficiile tehnologiei, cât și despre riscurile sistemelor foarte avansate.

Daniela Amodei, sora lui Dario Amodei, este președinta și cofondatoarea Anthropic și una dintre persoanele importante din conducerea companiei.

Demis Hassabis este CEO și cofondator al Google DeepMind și unul dintre cei mai cunoscuți cercetători și antreprenori din domeniul AI. DeepMind este laboratorul Google implicat în dezvoltarea unor sisteme avansate de inteligență artificială.

Ilya Sutskever este cofondator și fost chief scientist al OpenAI și unul dintre cercetătorii care au avut un rol important în dezvoltarea tehnologiei din spatele modelelor moderne de AI.

Shane Legg este cofondator al DeepMind și cercetător asociat cu ideea de AGI, adică inteligență artificială generală.

Jan Leike este un cercetător cunoscut pentru activitatea sa în domeniul alignment, respectiv încercarea de a face sistemele AI foarte puternice să respecte obiectivele și valorile stabilite de oameni.

Reid Hoffman este antreprenor și investitor, cofondator al LinkedIn și ulterior implicat în companii și proiecte din domeniul AI.

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, compania care dezvoltă modele precum Llama și investește masiv în inteligență artificială, și Elon Musk, fondatorul xAI și unul dintre cei mai vocali antreprenori din domeniul AI, au fost invitați să răspundă întrebărilor lui Daniel Roher.

Cei doi nu au participat însă la interviurile incluse în documentar.

Potrivit realizatorilor, fondatorul Facebook a refuzat din start să participe. Directorul Tesla și SpaceX a confirmat inițial participarea, dar ulterior s-a retras, argumentând că este prea ocupat.

Documentarul nu se limitează la directorii marilor companii. O parte importantă a filmului este dedicată cercetătorilor care discută despre ceea ce s-ar putea întâmpla dacă sistemele AI devin mult mai capabile decât cele actuale.

Yoshua Bengio este unul dintre pionierii cercetării moderne în rețele neuronale și laureat al Premiului Turing. El este una dintre vocile importante în discuția despre siguranța AI.

Eliezer Yudkowsky este cercetător și unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai ideii că o inteligență artificială mult mai inteligentă decât oamenii ar putea reprezenta un risc existențial.

Ajeya Cotra este cercetătoare și analistă specializată în riscurile asociate dezvoltării unor sisteme AI foarte avansate.

Dan Hendrycks este cercetător și director al Center for AI Safety, organizație preocupată de reducerea riscurilor sistemelor AI avansate.

Jeffrey Ladish este cercetător în domeniul siguranței AI și director executiv al Palisade Research.

Connor Leahy este fondator și CEO al Conjecture, companie concentrată pe probleme de siguranță și control al inteligenței artificiale.

Sanmi Koyejo este cercetător și profesor la Stanford, implicat în cercetarea privind siguranța și comportamentul sistemelor AI.

Deborah Raji este cercetătoare cunoscută pentru activitatea privind evaluarea sistemelor AI, biasurile algoritmice și responsabilitatea tehnologică.

Daniel Kokotajlo este fost cercetător OpenAI, cunoscut și pentru avertismentele sale privind direcția în care se dezvoltă industria.

Jason Matheny este cercetător și manager în domeniul riscurilor tehnologice și al securității.

David Evan Harris este cercetător și profesor la University of California, Berkeley, implicat în analiza efectelor sociale și politice ale tehnologiilor AI.

Aza Raskin este cofondator al Center for Humane Technology și unul dintre criticii efectelor pe care tehnologiile digitale le pot avea asupra societății.

Tristan Harris este cofondator al Center for Humane Technology și una dintre vocile cunoscute pentru avertismentele privind efectele tehnologiei asupra oamenilor și societății.

Randima Fernando este fost manager de producție la NVIDIA și cofondator al Center for Humane Technology.

Timnit Gebru este cercetătoare cunoscută pentru activitatea privind biasul algoritmic, impactul social al AI și problemele etice din industrie.

Emily M. Bender este profesoară de lingvistică la University of Washington, cunoscută pentru cercetările și criticile sale privind limitele modelelor lingvistice și modul în care sunt prezentate public capacitățile AI.

Karen Hao este jurnalistă și autoare care a scris pe larg despre industria AI, inclusiv despre companiile și oamenii care controlează dezvoltarea acesteia.

Documentarul nu este construit exclusiv în jurul scenariilor apocaliptice. O altă categorie de participanți discută despre ceea ce inteligența artificială ar putea face pentru oameni.

Peter Diamandis este antreprenor și fondator al XPRIZE, fiind cunoscut pentru perspectiva sa optimistă asupra tehnologiei și pentru ideea că inovația poate rezolva probleme considerate anterior imposibile.

Liv Boeree este fostă jucătoare profesionistă de poker și specialistă în teoria jocurilor, interesată de relația dintre inteligență, decizie și tehnologie.

Guillaume Verdon este cercetător și antreprenor din domeniul AI și fondator al companiei Extropic.

Shaw Walters este fondator și CEO al Extropic AI, companie care cercetează abordări alternative pentru dezvoltarea sistemelor AI.

Rocky Yu este antreprenor din domeniul AI, asociat cu Eliza Labs.

Sneha Revanur este activistă și fondatoare a Encode, organizație implicată în dezbaterile despre AI și generația tânără.

Ramesh Srinivasan este cercetător și profesor la UCLA, preocupat de modul în care tehnologia și AI-ul influențează societatea.

Peter Lee este cercetător și antreprenor din domeniul inteligenței artificiale.

În documentar apare și Yuval Noah Harari, istoricul și autorul cunoscut pentru cărțile „Sapiens” și „Homo Deus”.

Perspectiva lui este diferită de cea a unui inginer care discută despre performanța unui model AI. Harari se concentrează mai mult pe consecințele sociale și pe ceea ce se poate întâmpla cu informația, educația, politica, munca și capacitatea oamenilor de a distinge adevărul de conținutul generat artificial.

Una dintre ideile importante ale documentarului este că problema AI nu înseamnă doar posibilitatea ca un computer să devină foarte inteligent. Contează și ce fac oamenii cu această tehnologie înainte ca ea să ajungă la un asemenea nivel.

Pentru un spectator obișnuit, discuția despre inteligența artificială poate deveni rapid abstractă. Documentarul separă, în esență, mai multe categorii de riscuri.

Unul dintre acestea este posibilitatea ca AI-ul să elimine sau să transforme un număr foarte mare de locuri de muncă. Modelele actuale pot deja redacta texte, scrie cod, analiza documente, genera imagini și realiza o parte dintre sarcinile pentru care anterior era nevoie de oameni.

Problema nu este doar dacă o anumită meserie va dispărea, ci și cât de repede se vor schimba meseriile și dacă oamenii vor avea timp să se adapteze. În același timp, susținătorii AI susțin că aceeași tehnologie poate crea industrii și ocupații noi și îi poate face pe oameni mai productivi.

Un alt risc îl reprezintă dezinformarea. Inteligența artificială poate genera într-un timp foarte scurt texte, fotografii, videoclipuri și materiale audio care par reale. Astfel, devine mai ușor să fie produse escrocherii, propagandă sau informații false la scară foarte mare.

Pentru omul obișnuit, problema practică este că poate deveni tot mai dificil să distingă dacă un material de pe internet a fost creat de o persoană sau de o mașină.

Un alt scenariu discutat este utilizarea AI de către oameni rău intenționați. O tehnologie puternică poate fi folosită și în scopuri negative, iar documentarul analizează riscul ca sisteme foarte capabile să fie utilizate pentru atacuri informatice, manipulare, fraudă sau alte activități periculoase.

În acest caz, nu este necesar ca inteligența artificială să devină rea. Este suficient ca oamenii să îi ofere obiective greșite sau să o folosească în scopuri greșite.

O parte mult mai speculativă a dezbaterii apare atunci când documentarul analizează posibilitatea ca inteligența artificială să ajungă mai capabilă decât oamenii.

Termenul AGI, folosit frecvent în film și în industria AI, vine de la Artificial General Intelligence. În limbaj simplu, este ideea unei inteligențe artificiale capabile să rezolve o gamă foarte largă de probleme intelectuale, într-un mod comparabil sau superior oamenilor.

Modelele actuale, precum ChatGPT sau Claude, sunt foarte bune la anumite sarcini, însă acest lucru nu înseamnă că există deja AGI.

Întrebarea ridicată de cercetătorii din film este dacă oamenii vor mai putea controla un sistem care, într-o zi, ar putea învăța, planifica și își putea îmbunătăți propriile capacități la un nivel foarte ridicat.

Nu există un răspuns demonstrat la această întrebare.

Aici apar cele mai controversate scenarii prezentate în documentar. Unii cercetători consideră că riscul pierderii controlului asupra unor sisteme foarte avansate trebuie tratat extrem de serios. Alți specialiști sunt mai sceptici față de scenariile apocaliptice.

Filmul încearcă să prezinte și cealaltă parte a poveștii. Inteligența artificială ar putea accelera cercetarea științifică, ar putea contribui la descoperirea unor medicamente, ar putea automatiza sarcini repetitive și ar putea permite unei persoane să realizeze lucruri pentru care anterior era nevoie de o echipă întreagă.

În viziunea participanților mai optimiști, AI-ul ar putea deveni un multiplicator al capacității umane, un instrument care îi permite unui om să învețe mai repede, să construiască mai repede și să rezolve probleme mai complexe.

Aceasta reprezintă una dintre tensiunile centrale ale filmului: aceeași tehnologie care poate produce beneficii importante poate genera și probleme importante, în funcție de modul în care este construită și folosită.

Una dintre părțile importante ale documentarului este accesul la șefii companiilor aflate în centrul cursei AI.

Daniel Roher îi intervievează pe Sam Altman, Dario Amodei și Demis Hassabis, însă filmul nu obține neapărat de la ei răspunsurile spectaculoase pe care publicul le-ar putea aștepta.

Atunci când Roher îl întreabă pe Sam Altman de ce oamenii ar trebui să aibă încredere în el pentru a ghida dezvoltarea unei tehnologii cu asemenea consecințe, răspunsul lui Altman este, în esență, că oamenii nu ar trebui să îi acorde încredere necondiționată.

Dario Amodei oferă în documentar una dintre imaginile folosite pentru a explica problema dezvoltării inteligenței artificiale. Cursa tehnologică este asemănată cu un tren care înaintează și pe care nu îl poți pur și simplu opri.

Ideea este relevantă deoarece industria nu funcționează într-un vid. Există concurență între companii, dar și între Statele Unite, China și alte centre tehnologice. Dacă o companie încetinește foarte mult, există riscul ca rivalii să continue.

Această competiție reprezintă una dintre explicațiile pentru care dezbaterea privind posibilitatea încetinirii dezvoltării AI este atât de complicată.

Unul dintre aspectele importante ale producției este că „The AI Doc” nu demonstrează că inteligența artificială va distruge omenirea și nici că AI-ul o va salva.

Filmul pune împreună oameni cu opinii foarte diferite și îi lasă să discute despre posibilități. Revista TIME descrie intenția producătorilor drept un fel de bufet de perspective din care spectatorul își poate construi propria înțelegere a problemei.

Există însă și o limită importantă. Filmul acordă relativ puțin spațiu întrebării dacă și cum sistemele actuale, care au încă limite și fac greșeli, ar putea evolua până la o presupusă AGI capabilă să depășească inteligența umană.