Bill Gates, avertisment fără precedent despre AI: Inteligența artificială ar putea provoca moartea unui miliard de oameni

Bill Gates avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale, despre care spune că ar putea provoca evenimente soldate cu moartea unui miliard de oameni. Cofondatorul Microsoft a cerut autorităților să introducă reguli pentru controlul acestei tehnologii.

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, avertizează că inteligența artificială ar putea declanșa evenimente care să provoace moartea a un miliard de oameni. Într-un interviu acordat NBC News, difuzat vineri, 25 septembrie, miliardarul american a pledat pentru reglementarea acestei tehnologii și pentru implicarea guvernelor și a autorităților în stabilirea unor măsuri de protecție și monitorizare.

Întrebat dacă inteligența artificială este suficient de puternică pentru a distruge omenirea, Gates a spus că tehnologia ar putea provoca evenimente cu consecințe catastrofale, inclusiv moartea a un miliard de oameni.

Cofondatorul Microsoft a avertizat, de asemenea, asupra riscului reprezentat de folosirea celor mai noi instrumente de inteligență artificială de către persoane cu intenții rele. În opinia sa, combinația dintre astfel de persoane și tehnologia avansată reprezintă o amenințare fără precedent.

Gates consideră că autoreglementarea industriei nu este suficientă și că este nevoie de legislație pentru controlul utilizării inteligenței artificiale. El a arătat că forțele de ordine și politicienii trebuie să participe la discuțiile privind măsurile de protecție și mecanismele de monitorizare a tehnologiei.

Avertismentele vin în contextul intensificării dezbaterilor privind reglementarea inteligenței artificiale. Companii importante din domeniu, printre care OpenAI, creatorul ChatGPT, și Anthropic, au anunțat că sunt pregătite să încetinească ritmul dezvoltării tehnologiei, pe fondul unor incidente de securitate și al preocupărilor legate de riscurile asociate modelelor de inteligență artificială.

Gates a susținut în luna august că inteligența artificială reprezintă una dintre cele mai importante și cu cele mai mari consecințe tehnologii din istoria civilizației. El a avertizat că evoluția acesteia ar putea avea efecte profund diferite asupra societății, în funcție de modul în care va fi gestionată.

În acest context, miliardarul a pledat pentru o acțiune coordonată la nivel legislativ și pentru colaborarea dintre guverne și partidele politice în vederea stabilirii unor mecanisme tehnice și juridice care să limiteze riscurile asociate dezvoltării inteligenței artificiale.