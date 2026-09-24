Vaticanul avertizează asupra riscurilor AI. Papa Leon cere reguli globale pentru controlul inteligenței artificiale

Papa Leon al XIV-lea pune inteligența artificială în centrul unei dezbateri globale privind siguranța și controlul tehnologiei. În timp ce Vaticanul cere reguli internaționale, Donald Trump respinge ideea unei reglementări globale, iar SUA și China își dispută supremația în domeniul AI. Divergențele apar înaintea întâlnirii Trump-Xi Jinping de la Casa Albă.

Vaticanul avertizează de mai mulți ani asupra riscurilor pe care le poate genera inteligența artificială (IA, Artificial Intelligence, AI), cu mult înainte ca marile companii tehnologice americane să ridice această problemă la Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU). Papa Leon al XIV-lea a plasat această temă în centrul pontificatului său și continuă să ceară reguli internaționale pentru supravegherea industriei.

Leon, care în luna mai le-a cerut liderilor mondiali să adopte reguli globale pentru monitorizarea industriei AI, și-a reînnoit avertismentele joi, la o reuniune organizată la Vatican. Vineri, el este așteptat să abordeze din nou subiectul într-un discurs la sediul din Paris al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO).

Într-un discurs susținut joi în fața Academiei Pontificale de Științe, Papa Leon a afirmat că inteligența artificială poate aduce beneficii omenirii, dar creează și noi riscuri pentru securitate și pacea internațională. Suveranul pontif le-a cerut liderilor lumii să gestioneze cu înțelepciune supravegherea acestei tehnologii. Papa Leon a cerut, de asemenea, o supraveghere atentă a dezvoltării sistemelor de armament bazate pe inteligență artificială, inclusiv a celor care ar putea fi utilizate în conflicte precum războiul dintre Rusia și Ucraina. În enciclica sa, el a avertizat că astfel de arme au evoluat până la un nivel care depășește posibilitatea oamenilor de a le controla.

Reverendul Paolo Benanti, unul dintre principalii consilieri ai Vaticanului în domeniul inteligenței artificiale, a declarat pentru Reuters că preocupările Sfântului Scaun în privința AI nu sunt recente. El a făcut referire la apelurile pentru încetinirea dezvoltării acestei tehnologii, susținute recent de directorii unor companii precum Anthropic, OpenAI și xAI. Benanti a atras atenția că puterea de transformare a inteligenței artificiale ar putea produce schimbări sociale de o amploare dificil de anticipat. Academicianul italian a participat recent la summitul privind AI găzduit de regele Charles al III-lea al Marii Britanii. El a precizat că nu poate dezvălui detalii despre discuțiile confidențiale purtate în cadrul reuniunii.

Benanti a explicat că implicarea Vaticanului în dezbaterea internațională privind armele autonome datează de mai multe decenii. El a comparat dronele alimentate de inteligență artificială cu minele terestre, despre care a spus că nu fac diferența între ținte. Preotul a comparat, de asemenea, avertismentele actuale privind inteligența artificială cu apelurile formulate de-a lungul timpului de papi pentru dezarmare nucleară. În opinia sa, armele nucleare pot distruge omenirea, în timp ce manipularea conținutului generat de AI în spațiul social poate afecta capacitatea oamenilor de a rămâne uniți ca societate. Benanti a precizat că armele nucleare sunt depozitate în instalații fizice, pot fi numărate și controlate, în timp ce inteligența artificială este mult mai puțin vizibilă și, prin urmare, mai dificil de monitorizat.

Cardinalul Pietro Parolin, principalul diplomat al Vaticanului, a reiterat săptămâna trecută, la Roma, apelul lui Leon pentru reglementarea internațională a industriei AI. El a avertizat că statele nu pot aborda separat această tehnologie și a susținut necesitatea unor reguli comune, stabilite prin implicarea tuturor. Parolin a apreciat că viitorul omenirii este în joc în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale și că este necesară participarea tuturor statelor la elaborarea unor reguli capabile să gestioneze acest fenomen.

La polul opus, președintele american Donald Trump a anunțat că SUA și China se opun oricăror reglementări privind inteligența artificială, înaintea summitului cu președintele chinez Xi Jinping, programat la Casa Albă.

Trump a precizat că „super-inteligența”, termenul pe care îl folosește pentru inteligența artificială, va reprezenta un subiect important de discuție în cadrul întâlnirii cu Xi Jinping. Președintele american a susținut că dorește menținerea situației actuale în ceea ce privește reglementarea AI și a afirmat că aceasta este și poziția Chinei. Liderul de la Casa Albă a susținut că sistemul juridic american oferă suficiente instrumente pentru controlul acestei tehnologii și a indicat Departamentul de Justiție drept principala garanție în acest sens.