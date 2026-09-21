Papa Leon cere o inteligență artificială pentru pace. Ce avertisment a transmis despre riscurile AI?

Papa Leon a cerut luni, 21 septembrie, dezvoltarea unei inteligențe artificiale (Artificial Intelligence, AI) orientate spre pace, în locul unor sisteme care amplifică diviziunile și conflictele. Mesajul a fost transmis la o conferință dedicată AI, organizată la Roma.

Papa Leon a avertizat în repetate rânduri asupra riscului ca inteligența artificială (Artificial Intelligence, AI) să conducă lumea către un război fără sfârșit. Luni, 21 septembrie, pontiful a pledat pentru dezvoltarea unor sisteme de AI care să nu alimenteze diviziunile din societate, ci să contribuie la consolidarea inițiativelor de pace.

Într-un mesaj transmis în cadrul unei conferințe dedicate inteligenței artificiale, desfășurate la Roma, Italia, Papa Leon a arătat că dezvoltarea acestei tehnologii, într-o lume afectată de conflicte și diviziuni, are nevoie de o viziune bazată pe înțelepciune și caritate.

Pontiful a cerut ca sistemele de inteligență artificială să fie dezvoltate astfel încât să respecte demnitatea fiecărei persoane și să contribuie la consolidarea legăturilor dintre membrii familiei umane.

Papa Leon, primul papă născut în Statele Unite ale Americii, a transformat riscurile asociate dezvoltării inteligenței artificiale într-o temă importantă a pontificatului său, început în urmă cu 16 luni. El a abordat public această problemă pentru prima dată în a treia zi după alegerea sa ca papă.

În primul său document important, publicat în luna mai, Papa Leon a avertizat că sistemele de inteligență artificială pot contribui la răspândirea dezinformării și la favorizarea conflictelor. În același document, el a solicitat instituirea unei reglementări internaționale pentru acest sector.

„Într-o lume marcată de conflicte şi de diviziuni, dezvoltarea inteligenţei artificiale necesită o viziune inspirată de înţelepciune şi caritate”, a declarat pontiful.

Conferința desfășurată luni la Universitatea Pontificală Laterană din Roma a avut ca temă „AI4Peace”, fiind dedicată rolului inteligenței artificiale în promovarea păcii. Printre participanți s-au numărat economistul american Jeffrey Sachs, Svetlana Celli, președinta Consiliului Municipal din Roma, și Francisco Rojas Aravena, rectorul Universității pentru Pace a ONU, cu sediul în Costa Rica.

Mesajul transmis de Papa Leon în cadrul conferinței a fost citit participanților de părintele Andrea Ciucci, cancelar al Academiei Pontificale pentru Viață a Vaticanului.