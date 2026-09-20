Italia pregătește reguli noi în școli. Burka și niqabul ar urma să fie interzise, iar numărul elevilor străini limitat

Guvernul de la Roma pregătește noi reguli pentru școli, care vizează atât acoperirea feței, cât și integrarea elevilor străini. Premierul Giorgia Meloni a anunțat că va fi propusă interzicerea purtării burka și niqab în unitățile de învățământ, precum și stabilirea unui număr maxim de elevi străini într-o clasă.

Giorgia Meloni a prezentat duminică o serie de măsuri pe care Guvernul italian intenționează să le introducă în sistemul de educație. Declarațiile au fost făcute în timpul reuniunii anuale a organizației de tineret a partidului Fratelli d’Italia.

Una dintre măsurile anunțate vizează stabilirea prin lege a unei limite pentru numărul elevilor străini care pot învăța în aceeași clasă. Premierul italian nu a indicat însă care ar urma să fie pragul maxim.

Totodată, părinții elevilor străini care întâmpină probleme importante de integrare în sistemul de învățământ ar urma să aibă obligația de a învăța limba italiană.

„În curând va fi prezentată în ședința de guvern o măsură menită să stabilească prin lege un număr maxim de elevi străini per clasă. De asemenea, aceasta impune părinților elevilor străini care întâmpină dificultăți majore de integrare în sistemul școlar obligația de a învăța limba italiană și interzice purtarea burka și niqab în școli”, a declarat Meloni în cadrul unei reuniuni anuale a organizației de tineret a partidului său, Frații Italiei (Fratelli d’Italia).

Premierul italian și-a argumentat propunerea prin necesitatea integrării copiilor care nu cunosc limba italiană. În opinia sa, procesul este mai ușor atunci când într-o clasă se află puțini elevi care nu vorbesc limba.

„Dacă într-o clasă există un singur copil care nu înțelege limba italiană, acesta va reuși, probabil, să învețe limba și să se integreze rapid cu ajutorul colegilor și al profesorilor. Totuși, dacă numărul copiilor care nu înțeleg limba devine mare – sau chiar majoritar -, nu mai putem vorbi despre integrare, ci despre neglijență”, a adăugat ea.

Elevii care nu au cetățenie italiană reprezintă 11,6% din totalul celor înscriși în școlile din Italia, echivalentul a aproape 12 din 100 de copii, potrivit datelor Fundației ISMU citate în material.

Un alt punct al măsurilor anunțate de Giorgia Meloni privește vestimentația care acoperă fața. Planul prezentat de premier prevede interzicerea burka și niqab în unitățile de învățământ.

Meloni a susținut că elevii trebuie să participe la cursuri cu fața descoperită și că acest principiu nu ar trebui să fie înlăturat prin invocarea tradițiilor.

„Trebuie să mergi la școală cu fața descoperită, iar în Italia nimeni nu poate decide, în numele unei tradiții reale sau presupuse, că o tânără trebuie să se ascundă”, a declarat Meloni.

Propunerile prezentate de premierul italian nu sunt încă reguli aplicabile în școli. Potrivit declarațiilor sale, măsura privind plafonarea numărului elevilor străini din clase, obligațiile referitoare la învățarea limbii italiene și interdicția privind burka și niqabul urmează să fie prezentată în ședința Guvernului.

Giorgia Meloni nu a precizat deocamdată care va fi numărul maxim de elevi străini permis într-o clasă.