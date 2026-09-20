România, deschisă pentru noi investiții. Nicușor Dan indică domeniile cu cel mai mare potențial

România își propune să atragă noi investiții și susține dezvoltarea unei piețe regionale comune între cele opt state aflate de-a lungul Munților Carpați. Președintele Nicușor Dan a prezentat oportunitățile economice ale țării după participarea la Summitul Inițiativei pentru Integrarea Carpatică, indicând printre principalele avantaje Portul Constanța, dezvoltarea infrastructurii și potențialul din industria de apărare, tehnologie și energie nucleară.

Componenta economică a Summitului Inițiativei pentru Integrarea Carpatică a vizat cele opt state situate de-a lungul Munților Carpați: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina.

După participarea la reuniune, Nicușor Dan a transmis că una dintre temele abordate a fost posibilitatea dezvoltării unei piețe regionale comune, construită pe conectivitate și încredere între statele participante.

„Summitul Iniţiativei Carpatice la care am participat zilele trecute a avut şi o dimensiune economică importantă pentru cele opt ţări care sunt situate de-a lungul Munţilor Carpaţi: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria şi Ucraina. Am pus accent pe oportunitatea construirii unei pieţe regionale comune, bazată pe încredere reciprocă şi conectivitate. România este pregătită să ofere un mediu atractiv pentru investiţii, beneficiind de poziţia strategică a Portului Constanţa, infrastructura rutieră în plină dezvoltare, dar şi un potenţial uriaş în domenii de vârf precum industria de apărare, tehnologia şi energia nucleară”, a scris preşedintele pe Facebook.

Șeful statului a transmis investitorilor că România este interesată de atragerea capitalului în economie. Într-un mesaj video publicat după summit, acesta a pus accent și pe infrastructura necesară pentru o mai bună legătură între economiile regiunii.

În opinia sa, autoritățile trebuie să urmărească atât dezvoltarea conexiunilor rutiere și energetice dintre state, cât și consolidarea încrederii între țările participante.

„Şi din partea României vă spun direct că suntem pe deplin deschişi investiţiilor dumneavoastră în România. (…) În calitate de autorităţi publice trebuie să facem două lucruri. În primul rând, să ne conectăm ţările prin drumuri şi prin reţele energetice. Şi în al doilea rând, să creştem nivelul de încredere. Cred că întâlnirea politică pe care am avut-o în această dimineaţă este un semn că avem încredere unii în ceilalţi”, a afirmat şeful statului.

Printre argumentele prezentate de președinte pentru atragerea investițiilor se numără poziția Portului Constanța și extinderea infrastructurii rutiere. Nicușor Dan a indicat, de asemenea, industria de apărare, tehnologia și energia nucleară drept domenii cu potențial pentru dezvoltarea unor noi proiecte.

Mesajul transmis la summit a vizat și creșterea conectivității economice între cele opt state din regiunea carpatică, inclusiv prin dezvoltarea drumurilor și a rețelelor energetice.

Înaintea participării la forumul economic, Nicușor Dan a mers la Polianîția, unde a avut o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Transcarpatia. Discuțiile au vizat situația comunității și păstrarea identității naționale.