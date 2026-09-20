Tinerii de peste 18 ani, vizați de o nouă obligație. Trebuie să se prezinte chiar dacă nu vor să facă armata. Regulă în Germania

Bărbații germani născuți în 2008 intră într-un nou sistem de evidență și evaluare militară. La împlinirea vârstei de 18 ani, aceștia primesc un chestionar din partea Bundeswehr la care trebuie să răspundă, iar faptul că declară că nu vor să efectueze serviciul militar nu îi scutește de examinarea pentru stabilirea aptitudinii. Serviciul militar propriu-zis rămâne, pentru moment, voluntar.

Noile reguli îi vizează pe bărbații din generația 2008. Chestionarul primit la împlinirea vârstei de 18 ani solicită informații despre starea de sănătate, educație, pregătire, condiția fizică și disponibilitatea de a intra în serviciul militar.

Chiar dacă un tânăr precizează că nu dorește să servească în armată, acest răspuns nu îl exclude de la procedura prin care Bundeswehr îi stabilește aptitudinea. Guvernul federal precizează că inclusiv cei care intenționează să refuze serviciul trebuie să se prezinte la examinare.

Evaluarea nu echivalează însă cu o încorporare automată. Sunt analizate aptitudinile fizice, medicale, intelectuale și caracteriale, fiind utilizate inclusiv teste computerizate. Printre verificări se numără cele privind vederea, auzul, tensiunea arterială, mobilitatea și capacitatea fizică.

Germania a suspendat obligativitatea încorporării în 2011, iar serviciul militar rămâne în prezent voluntar. Noua legislație introduce însă obligativitatea examinării pentru categoria vizată.

Sistemul urmează să fie extins la nivel național începând cu 1 iulie 2027. De la această dată, Bundeswehr va începe examinarea sistematică a bărbaților născuți în 2008.

Pentru aplicarea noilor reguli este dezvoltată și infrastructura necesară. Sunt prevăzute 24 de centre speciale, dintre care opt la Bielefeld, Braunschweig, Dortmund, Jena, Kempten, Offenburg, Regensburg și Würzburg. Alte 16 vor funcționa în localități în care armata germană dispune deja de structuri pentru recrutare.

Procesul a început însă înainte ca întreaga rețea să fie finalizată. Capacitatea de examinare este extinsă gradual, iar Bundeswehr a început deja să trimită convocări.

Până la sfârșitul lunii august fuseseră expediate peste 451.400 de chestionare, aproximativ 231.700 dintre acestea fiind adresate bărbaților. Rata răspunsurilor în termen în rândul acestora a fost de aproximativ 96%. Pentru femei și persoanele de alte sexe, completarea chestionarului este voluntară.

Introducerea noului sistem are loc în contextul planurilor Berlinului de majorare a efectivelor Bundeswehr.

La 31 august, armata germană avea 186.356 de militari activi, cu aproximativ 4.000 mai mulți decât cu un an înainte. Ținta pentru 2035 este atingerea unui efectiv cuprins între 255.000 și 270.000 de militari activi, alături de extinderea rezervei.

Noua legislație nu a reintrodus automat serviciul militar obligatoriu. Sistemul actual se bazează în continuare pe voluntariat, chiar dacă examinarea devine obligatorie pentru bărbații din categoria vizată.

Există însă și o prevedere pentru situația în care numărul voluntarilor nu va permite atingerea obiectivelor stabilite pentru Bundeswehr. Legea adoptată în 2025 permite Bundestagului să decidă ulterior introducerea unei „recrutări obligatorii în funcție de necesități”, dacă țintele de personal nu sunt îndeplinite.

Până la o eventuală asemenea decizie, Germania își dezvoltă sistemul de evidență a tinerilor, mărește capacitatea de examinare și pregătește infrastructura necesară pentru evaluarea obligatorie a bărbaților.